TW Scalper Shoot MT5

TW Trend Scalper Indicator:





O TW Scalper Shoot traz a você uma experiência de trading única, utilizando as mais recentes estratégias de trading e tecnologia de inteligência artificial. Este produto atende às diversas necessidades dos traders scalpers, fornecendo duas categorias distintas de sinais:





Teste este produto excepcional hoje e comece sua experiência única rumo a se tornar um scalper de tendências.





Categorias de Sinais:





1. Sinais de Longo Prazo e Seguros: Esses sinais são identificados usando estratégias de ação de preço (regras de dinheiro inteligente), níveis de Fibonacci, níveis de suporte e resistência e médias móveis. Os sinais nesta categoria são exibidos com setas vermelhas e azuis e alvos específicos, tornando-os ideais para traders que buscam operações de longo prazo e confiáveis.





2. Sinais de Scalping (para scalpers profissionais): Além das estratégias mencionadas, esses sinais também utilizam a fórmula exclusiva do indicador Trade Wizards e métodos de redução de ruído por IA. Sinais de scalping são adicionados aos sinais da primeira categoria com setas brancas em tendências confiáveis e são adequados para aqueles que são scalpers forex.





Características Únicas do Indicador Scalper:





1. Sem Mudança de Cor para os Sinais: Sinais, SL e TP não mudam e têm alta precisão.





2. Detecção Precisa de Mudanças nas Tendências: Mudanças nas tendências são identificadas com alta precisão usando um filtro de duas etapas.





3. Alertas Visuais e Auditivos: Alertas são exibidos como flashes no gráfico e números de preços para entradas, TPs e SLs em uma janela ao lado do gráfico.





4. Três Áreas de Alvo de Lucro: Para gerenciar riscos e preservar lucros, três áreas de alvo de lucro são fornecidas.





5. Pontos SL Seguros: SL é fornecido em uma localização segura para proteger seu capital.





6. Capacidade de Desligar Sinais: Você pode desligar os sinais se necessário.





7. Uso do Indicador de Volume: O indicador de volume é utilizado para determinar a força das tendências.





8. Exibição de Níveis Adequados para SL Móvel: Níveis adequados para trailing SL em tendências de longo prazo são exibidos.





9. Tabela ao Lado do Gráfico: A tabela ao lado do gráfico apresenta sinais e calcula alvos passados (testáveis no tester).





10. Utilizável em Ouro e Moedas: Este produto é utilizável em ouro e eficaz em todas as moedas.





11. Sinais Especializados para Scalpers: Sinais com filtros multietapa e alinhados com tendências são exibidos especificamente para scalpers profissionais.





Melhor Tempo de Negociação:

Os melhores tempos de negociação para este produto são 5 e 15 minutos.





Vantagens:





• Alta precisão na detecção de sinais





• Cobertura das diversas necessidades dos scalpers de tendências





• Provisão de sinais de longo e curto prazo para traders scalpers





• Utilização da tecnologia de inteligência artificial





• Gestão de riscos e preservação de lucros para scalpers forex





O TW Trend Scalper Indicator oferece sinais precisos e confiáveis para scalpers de tendências alcançarem sucesso no mercado FX de scalping.



