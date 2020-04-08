TW Scalper Shoot MT5

TW Trend Scalper Indicator:

O TW Scalper Shoot traz a você uma experiência de trading única, utilizando as mais recentes estratégias de trading e tecnologia de inteligência artificial. Este produto atende às diversas necessidades dos traders scalpers, fornecendo duas categorias distintas de sinais:

Teste este produto excepcional hoje e comece sua experiência única rumo a se tornar um scalper de tendências.

Categorias de Sinais:

1. Sinais de Longo Prazo e Seguros: Esses sinais são identificados usando estratégias de ação de preço (regras de dinheiro inteligente), níveis de Fibonacci, níveis de suporte e resistência e médias móveis. Os sinais nesta categoria são exibidos com setas vermelhas e azuis e alvos específicos, tornando-os ideais para traders que buscam operações de longo prazo e confiáveis.

2. Sinais de Scalping (para scalpers profissionais): Além das estratégias mencionadas, esses sinais também utilizam a fórmula exclusiva do indicador Trade Wizards e métodos de redução de ruído por IA. Sinais de scalping são adicionados aos sinais da primeira categoria com setas brancas em tendências confiáveis e são adequados para aqueles que são scalpers forex.

Características Únicas do Indicador Scalper:

1. Sem Mudança de Cor para os Sinais: Sinais, SL e TP não mudam e têm alta precisão.

2. Detecção Precisa de Mudanças nas Tendências: Mudanças nas tendências são identificadas com alta precisão usando um filtro de duas etapas.

3. Alertas Visuais e Auditivos: Alertas são exibidos como flashes no gráfico e números de preços para entradas, TPs e SLs em uma janela ao lado do gráfico.

4. Três Áreas de Alvo de Lucro: Para gerenciar riscos e preservar lucros, três áreas de alvo de lucro são fornecidas.

5. Pontos SL Seguros: SL é fornecido em uma localização segura para proteger seu capital.

6. Capacidade de Desligar Sinais: Você pode desligar os sinais se necessário.

7. Uso do Indicador de Volume: O indicador de volume é utilizado para determinar a força das tendências.

8. Exibição de Níveis Adequados para SL Móvel: Níveis adequados para trailing SL em tendências de longo prazo são exibidos.

9. Tabela ao Lado do Gráfico: A tabela ao lado do gráfico apresenta sinais e calcula alvos passados (testáveis no tester).

10. Utilizável em Ouro e Moedas: Este produto é utilizável em ouro e eficaz em todas as moedas.

11. Sinais Especializados para Scalpers: Sinais com filtros multietapa e alinhados com tendências são exibidos especificamente para scalpers profissionais.

Melhor Tempo de Negociação:
Os melhores tempos de negociação para este produto são 5 e 15 minutos.

Vantagens:

• Alta precisão na detecção de sinais

• Cobertura das diversas necessidades dos scalpers de tendências

• Provisão de sinais de longo e curto prazo para traders scalpers

• Utilização da tecnologia de inteligência artificial

• Gestão de riscos e preservação de lucros para scalpers forex

O TW Trend Scalper Indicator oferece sinais precisos e confiáveis para scalpers de tendências alcançarem sucesso no mercado FX de scalping.

Para se familiarizar completamente com este produto, assista a este artigo e aos vídeos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760983

Produtos recomendados
VWAP Wave
Rizwan Akram
Indicadores
VWAP WAVE [Riz] - MT5 Indicator               Advanced VWAP Divergence Detection System VWAP Wave is a professional-grade Volume Weighted Average Price indicator with built-in divergence detection system. It identifies high-probability reversal and continuation signals by analyzing price-VWAP relationships across multiple timeframes.
FREE
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Turn your chart into a professional trading dashboard that shows where price is flowing and when the next shock is coming —without loading a single extra window. This indicator combines a price-following MA ribbon with a live news radar directly on the chart, giving you both trend and event risk in one glance. Trend Ribbon – Read the market bias instantly A smooth, step-style moving average ribbon follows price action bar by bar. Color change shows the active trend: aqua for bullish flow , gold
Balance Aggression
Edson Cavalca Junior
Indicadores
O indicador mede o saldo de agressão para cada Candle. A fórmula é a seguinte: Agressão = Volume de Compra - Volume de Venda. Nota:  Recomenda-se utilizar os valores padrões de configuração e VPS. Não funciona em Forex. Conheça Nossos Produtos   Parâmetros : Números de dias anteriores ao atual para cálculo; Divisor do Volume e; Habilita cálculo do candle atual; Histograma Estilo da linha  e; Tamanho; Linha Estilo da linha e; Tamanho; Acompanhe-nos no nosso sites e envie sua dúvida na aba
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descrição Técnica do Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 O Delta Profile é um indicador desenvolvido para o MetaTrader 5 com foco em análise detalhada do fluxo de volume dentro de um intervalo definido de candles. Ele organiza e exibe informações sobre o desequilíbrio de volumes positivos (associados a movimentos de alta) e negativos (associados a movimentos de baixa) em diferentes níveis de preço. O resultado é uma visão clara dos pontos do gráfico onde há maior concentração de negócios
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
CRT Bomb Pro
Niccyril Chirindo
Indicadores
CRT Bomb Indicator - MT5 Full Version The CRT Bomb is a professional trading indicator that detects high-probability 3-candle reversal patterns (CRT - Candle Reversal Technique) across all timeframes and symbols.   VPS is recomended so that you dont miss any CRT setups as they form , for entries you can use your manual analysis for confirmation like FVG, OBS etc Works on all Pairs ,Metals & Indices Key Features: Identifies impulse-trap-reversal candle structures Provides visual arrows and patter
KT Liquidity Sweep Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
O KT Liquidity Sweep Filter identifica e destaca zonas críticas de varredura de liquidez. Ele combina essas zonas com rejeições claras de ação do preço e um filtro de tendência adaptável para gerar sinais precisos de compra e venda alinhados com a tendência do mercado. O indicador diferencia entre zonas principais e secundárias de varredura de liquidez, marcando as áreas principais com setas grandes e as secundárias com setas menores para facilitar a identificação. Setas grandes: Indicam sinais
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
Anchored VWAP with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
5 (1)
Indicadores
What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price an instrument has traded at throughout the day, based on both volume and price.  It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of the instrument. What is the Difference between VWAP and AVWAP? While VWAP is having as starting point the beggining of the day,week,month etc. in the AVWAP you can pla
Wave Flow
Bruno De Bonis
Indicadores
Descubra o Wave Flow, um indicador exclusivo desenvolvido para traders que buscam clareza visual e agilidade na leitura do mercado. Com uma abordagem inteligente e dinâmica, ele destaca zonas de transição de força entre compradores e vendedores, revelando oportunidades com precisão. Ideal para quem opera fluxo, price action ou deseja uma leitura limpa, objetiva e poderosa, o Wave Flow se adapta a qualquer ativo ou tempo gráfico. Simples de usar, difícil de ignorar
Candlestick Pattern Teller
Flavio Javier Jarabeck
5 (1)
Indicadores
Minions Labs' Candlestick Pattern Teller It shows on your chart the names of the famous Candlesticks Patterns formations as soon as they are created and confirmed. No repainting. That way beginners and also professional traders who have difficulties in visually identifying candlestick patterns will have their analysis in a much easier format. Did you know that in general there are 3 types of individuals: Visual, Auditory, and Kinesthetic? Don't be ashamed if you cannot easily recognize Candlesti
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
The Holy Grail MotherBar Indicator: Your Ultimate Path to Consistent Trading Profits   The Problem With Every Other Indicator You've Tried Let me guess - you've spent countless hours and hundreds (maybe thousands) of dollars on indicators that promise the world but deliver mediocre results. You've tried: · Lagging indicators that tell you what already happened · Over-optimized systems that work in backtests but fail in live markets · Complex setups with 20+ confusing lines on your chart · "S
Flag Pattern Scan v5
Elif Kaya
5 (1)
Indicadores
- Real price is 80$ - 40% Discount (It is 49$ now)   Contact me for instruction, any questions! Related Product:  Gold Trade Expert MT5  ,  Professor EA - Non-repaint - Lifetime update free I just sell my products in   Elif Kaya Profile , any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Introduction Flag patterns are an important tool for technical traders. Flags are generally considered to be a period of consolidation where the price of a security is caught in a r
Reverso 1
Armand Gonto
Indicadores
Reverso 1.0 est un Indicateur Technique basé sur la tendance. Cet Indicateur intègre une formule exceptionnelle qui permet de décider au croisement du signal et du prix de clôture d'entrer dans le marché. Le timeframe indiqué est compris entre 2H et 1D. Les symboles que je conseille sont les suivants: BTCUSD-ETHUSD XAUGBP-XAUEUR-XAUAUD-XAGEUR-XAUUSD NZDJPY-GBPUSD-EURJPY-GBPJPY-USDJPY-CHFJPY-CADJPY-AUDJPY
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicadores
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Momentum Ninja Advanced MT5
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Indicadores
Momentum Ninja Advanced MT5 This indicator is an enhanced version of the classic Momentum indicator.  Main features: - Based on NinjaTrader-style momentum logic. - Uses EMA-based smoothing for cleaner and more stable readings. - Displays dynamic color changes to highlight bullish and bearish strength. - Sends alerts when the momentum crosses above or below zero. - Fully customizable and completely non-repainting. - Lightweight and optimized for all symbols and timeframes. How it differs from t
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicadores
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
HiqIndi
Ratul Goswami
Indicadores
It is 1 Minute Strategy. When Indicator Gives Signal Then Put on Buy. It's Best Work on Crash 300 & Crash 500. If you want to know anything details please Contact Me on Telegram In this Link:  https://t.me/+mi_52VwFp3E4MGNl It is very nice for scalping & for who not gives enough time on market. N/B: Please be carefully it's only for scalping & not trade all the day. It's only 10 or maximum 15 trade per day. Thanks everyone.
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indicadores
Description The indicator uses market profile theory to show the most relevant trading zones, on a daily basis. The zones to be shown are LVN (low volume nodes) and POC (point of control). An LVN zone is one which represents price areas with the least time or volume throughout the day. Typically, these areas indicate a supply or demand initiative, and in the future, they can turn into important breakout or retracement zones. A POC zone is one which represents price areas with the most time or vo
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Segmented Volume MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
O indicador Volume Segmentado MT5 foi criado para facilitar quem opera utilizando  análise preço e volume, VSA, VPA, Método Wyckoff e Smart Money System . O Segmented volume funciona em qualquer Mercado ( Cripto, CFD, Forex, Futuros, ações ...) e funciona em qualquer tempo Gráfico. Veja como é fácil sua interpretação: #Verde: Volume muito maior que a média do mercado #Rosa escuro: Volume Maior que a média #Azul: Volume normal positivo #Vermelho: volume normal Negativo #Rosa: Baixo volume
The Cube Theory Indicator
Alexandro Matos
Indicadores
TheCubeTheory - Seu Indicador de Análise de Mercado em Cubos Descrição Completa  O Que é o TheCubeTheory? O   TheCubeTheory   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que   mapeia os níveis de suporte e resistência   usando uma abordagem inovadora baseada em   cubos de tempo e Fibonacci . Desenvolvido pela   Ethernal , ele combina: Análise de Máximas e Mínimas   em períodos personalizáveis Níveis Automáticos   (8 níveis ajustáveis) Visualização em Tempo Real   com retângulos e linhas col
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
WA_PV_BOX_EFFORT X RESULT para MT5 O Indicador WAPV Box Effort x Result faz parte do grupo de Indicadores do Pacote (Wyckoff Academy Wave Market). O Indicador WAPV Box Effort x Result para MT5 te ajuda na leitura de preço e volume. Sua leitura consiste em auxiliar na identificação de effort x result em ondas criadas pelo gráfico. O Indicador WAPV Box Effort x Result para MT5 quando está com o Box verde significa que o volume está a favor da demanda e quando o box está vermelho  o volume está
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicadores
Visual Heatmap Book Analyser Este indicador revolucionário monitora efetivamente a liquidez do mercado e gera as cores a partir de ordens de padrões de quantidades e atividades de renovações no livro. Isso permite que você visualize o fluxo de ordens e identifique áreas de alta e baixa liquidez e alta e baixa atividade. O indicador utiliza técnicas machine learning para analisar o comportamento das ordens no livro. Isso significa que ele pode detectar padrões e tendências nas ordens, permitind
Volume Speed
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
For those traders who really care about Volume as an important vector information on Price Action, here is an exclusive idea & creation from Minions Labs: Volume Speed . The Volume Speed indicator shows you visually how much time (in seconds, minutes, hours, you choose) the Volume took to reach the Average Volume of the past bars. This way you can have the exact idea of "what is happening right now with the Volume of the current bar..." and take action accordingly with your strategy, having even
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
Renko Price Action ATR
JETINVEST
Utilitários
RENKO PRICE ACTION ATR é um "Expert Advisor" desenvolvido através da construção do Gráfico Renko aonde cada BRICK tem o tamanho calculado através do ATR do período selecionado pelo usuário. Os gráficos Renko são projetados para filtrar movimentos menores de preços, desta forma tornando mais fácil que os traders concentrem-se em tendências importantes. Devido à sua eficiência em detecção de tendências de preços é possível também identificar com muita clareza suportes e resistências assim como as
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Mais do autor
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robô de Forex Seguidor de Tendência para Lucros Consistentes TW Swing Trading EA é um robô de trading de swing totalmente automatizado, projetado especificamente para XAUUSD nos períodos de tempo M30 e H1 . Ele utiliza filtros de tendência avançados, lógica de stop-loss adaptativa e proteção de capital integrada para maximizar a precisão e minimizar o drawdown, oferecendo desempenho consistente em condições de mercado voláteis. Por que escolher TW Swing Trading EA? Um tra
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Robô de Scalping de Ouro com Estratégia de Seguimento de Tendência para XAUUSD TW Sniper EA MT5 é um Expert Advisor de Forex profissional para negociação de ouro (XAUUSD), desenvolvido com uma estratégia avançada de scalping baseada em tendência para oferecer desempenho consistente mesmo em condições de mercado altamente voláteis. Este robô de scalping de ouro foca em operações precisas durante as sessões de Londres e Nova York, garantindo crescimento estável enquanto aplica rigo
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicadores
support resistance levels indicator mt5: Esta ferramenta é um indicador de múltiplos períodos que identifica e traça linhas de suporte e resistência, assim como níveis de Fibonacci, em um gráfico com a mesma precisão que o olho humano. Os níveis de suporte e resistência TW para forex possuem um algoritmo complexo que escaneia o gráfico para identificar níveis anteriores de estabilização de preços e rebounds, registrando o número de toques. Você está cansado de desenhar manualmente os níveis d
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Alta Precisão para Ouro e Estratégias de Tendência    TW Trend Hunter MT5 não é um robô de trading comum — é um Expert Advisor sofisticado e testado em campo, projetado para se destacar em mercados voláteis aproveitando sinais claros de tendência e uma gestão rigorosa de riscos. Características em destaque: Executa apenas uma operação por vez para melhor controle de risco Reconhecimento inteligente de tendências em níveis de curto e longo p
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Um robô profissional de scalping para ouro (XAUUSD): Procurando uma forma inteligente e confiável de maximizar os lucros no mercado do ouro? TW Scalper Robot MT5 é um poderoso expert advisor projetado especificamente para scalping em ouro. Combinando três indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos, ajuda você a capturar as tendências do mercado como um verdadeiro profissional. Com estratégias de gestão de risco integradas, cada operação é executada com conf
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicadores
Este assistente de notícias foi projetado para obter os eventos econômicos necessários aos traders das principais fontes editoriais, que publicam notícias em tempo real com base no Market Watch do terminal com filtros diversos e fáceis. Os traders de Forex utilizam indicadores macroeconómicos para tomar decisões informadas sobre a compra e venda de moedas. Por exemplo, se um trader acredita que a economia dos EUA irá crescer mais rapidamente do que a economia japonesa, poderá comprar o dólar a
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicadores
TW Volume Signal Pro MT5 , aproveitando tecnologias avançadas de IA e algoritmos inteligentes proprietários, permite que você opere no mercado de ouro com mais confiança e oferece uma experiência de negociação única e incomparável. Você está procurando sinais de negociação altamente precisos e excepcionais no mercado de ouro? Com o TW Volume Signal Pro MT5, você pode se tornar um trader profissional e alcançar grande sucesso no mercado de ouro. Experimente gratuitamente! Principais recursos d
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicadores
TW Trend Sniper: A melhor estratégia de tendências O indicador TW Trend Sniper, utilizando uma combinação inteligente de técnicas avançadas de análise técnica, ajuda você a identificar com precisão as tendências do mercado e receber sinais oportunos para negociações lucrativas. A fórmula proprietária do Trade Wizards, juntamente com a análise Price Action, níveis de Fibonacci e outras ferramentas de análise técnica, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis. Este indicador é o resulta
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Expert Advisor de Scalping de Ouro para Trading de Tendência XAUUSD TW Sniper EA MT4 é um avançado Expert Advisor de Forex para negociação de ouro, construído com lógica precisa baseada em tendências para entregar desempenho estável mesmo em condições de mercado altamente voláteis. Este poderoso robô de scalping de ouro foca em operar XAUUSD durante sessões-chave, garantindo crescimento consistente enquanto mantém rigoroso controle de risco e gestão profissional de capital. Com s
TW Session
Altan Karakaya
Indicadores
Este produto foi projetado para exibir os pregões de 15 países com base no fuso horário do servidor da sua corretora e vários modos de exibição com base nas configurações desejadas para evitar o congestionamento do gráfico e a possibilidade de definir uma sessão com o horário desejado pelo usuário. O sol nunca se põe no mercado cambial, mas o seu ritmo dança ao ritmo de sessões de negociação distintas. Compreender estas sessões, as suas sobreposições e as suas atmosferas únicas é crucial para
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
Indicadores
Este produto foi projetado para exibir os pregões de 15 países com base no fuso horário do servidor da sua corretora e vários modos de exibição com base nas configurações desejadas para evitar o congestionamento do gráfico e a possibilidade de definir uma sessão com o horário desejado pelo usuário. O sol nunca se põe no mercado cambial, mas o seu ritmo dança ao ritmo de sessões de negociação distintas. Compreender estas sessões, as suas sobreposições e as suas atmosferas únicas é crucial para
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicadores
TW Volume Signal Pro MT4 , aproveitando tecnologias avançadas de IA e algoritmos inteligentes proprietários, permite que você opere no mercado de ouro com mais confiança e oferece uma experiência de negociação única e incomparável. Você está procurando sinais de negociação altamente precisos e excepcionais no mercado de ouro? Com o TW Volume Signal Pro MT4, você pode se tornar um trader profissional e alcançar grande sucesso no mercado de ouro. Experimente gratuitamente! Principais recursos d
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicadores
support resistance levels indicator mt4: Esta ferramenta é um indicador de múltiplos períodos que identifica e traça linhas de suporte e resistência, assim como níveis de Fibonacci, em um gráfico com a mesma precisão que o olho humano. Os níveis de suporte e resistência TW para forex possuem um algoritmo complexo que escaneia o gráfico para identificar níveis anteriores de estabilização de preços e rebounds, registrando o número de toques. Você está cansado de desenhar manualmente os níveis d
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Scalper Indicator: O TW Scalper Shoot traz a você uma experiência de trading única, utilizando as mais recentes estratégias de trading e tecnologia de inteligência artificial. Este produto atende às diversas necessidades dos traders scalpers, fornecendo duas categorias distintas de sinais: Teste este produto excepcional hoje e comece sua experiência única rumo a se tornar um scalper de tendências. Categorias de Sinais: 1. Sinais de Longo Prazo e Seguros: Esses sinais são identifica
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : Um Consultor Especializado em Scalping Profissional: Você está procurando uma solução profissional para lucratividade rápida e inteligente no mercado de ouro? O TW Scalper Robot, um bot de scalping especializado, combina 3 indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos para ajudá-lo a se tornar um verdadeiro caçador de tendências. Com estratégias avançadas de gerenciamento de risco, este robô executa suas posições com proteção completa. Principais Característi
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – O EA Ultra Scalper para Ouro e Trading com Base em Tendências TW Trend Hunter MT4 não é apenas mais um robô de negociação — é um sistema inteligente e testado em campo, projetado para prosperar em mercados de alta velocidade, aproveitando sinais de tendência claros e uma gestão de capital disciplinada. Principais recursos: Apenas uma posição ativa por vez Detecção inteligente de tendências de curto e longo prazo Agendamento personalizável com base em suas sessões de negoc
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Wolf Martingale MT4 – EA Avançado de Grid Trading com Gestão Inteligente de Risco TW Wolf Martingale MT4 é um EA avançado de Grid Trading e Expert Advisor Forex, desenvolvido para traders que exigem controle total de risco, execução flexível e gestão profissional de operações em diferentes condições de mercado. Este Smart Grid EA combina uma lógica de grid estruturada com ferramentas avançadas de gestão de risco, permitindo adaptar o sistema a vários símbolos, timeframes e estilos de tradin
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Sniper: A melhor estratégia de tendências O indicador TW Trend Sniper, utilizando uma combinação inteligente de técnicas avançadas de análise técnica, ajuda você a identificar com precisão as tendências do mercado e receber sinais oportunos para negociações lucrativas. A fórmula proprietária do Trade Wizards, juntamente com a análise Price Action, níveis de Fibonacci e outras ferramentas de análise técnica, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis. Este indicador é o resulta
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário