TW Session MT4

5

Este produto foi projetado para exibir os pregões de 15 países com base no fuso horário do servidor da sua corretora e vários modos de exibição com base nas configurações desejadas para evitar o congestionamento do gráfico e a possibilidade de definir uma sessão com o horário desejado pelo usuário.


O sol nunca se põe no mercado cambial, mas o seu ritmo dança ao ritmo de sessões de negociação distintas. Compreender estas sessões, as suas sobreposições e as suas atmosferas únicas é crucial para qualquer trader forex que queira mover-se com o mercado, e não contra ele.


 Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ...
USDJPY   ***   *

  ***


AUDJPY   ***






NZDUSD   *  

  ***


EURAUD

  **




GBPUSD

  ***
  ***


EURCHF

  ***




USDCHF

  *
  ***


GBPJPY  ***      ***           
EURUSD       ***      ***      
USDCAD          ***   ***      
EURCAD          ***        
XAUUSD  *  **   **     ****      
BRN    *       ****   **  **  
WTI    *       ****   **  **   


Principais características:
  1. Converta o tempo da sessão em tempo de exibição do mercado
  2. Acesso a sessões de 15 países com possibilidade de personalização
  3. A capacidade de criar uma sessão pessoal
  4. Mostre sessões em 3 modos de exibição com configurações pessoais: Como oscilador, Sinalizador no início e final da sessão no gráfico, Linhas verticais no gráfico
  5. Limitando os modos de exibição ao período de tempo desejado pelo usuário
  6. Configurações de cores personalizadas para cada sessão

Converta o tempo da sessão em tempo de exibição do mercado:

Cada sessão de negociação é baseada em um horário local do país e com base no fuso horário do país, um horário diferente é definido com base em (GMT) e (horário de verão). Além disso, seu gráfico monitora as velas no fuso horário do servidor da sua corretora. Portanto, as diferenças de horário devem ser calculadas com base no fuso horário da corretora para obter a vela exata de abertura da sessão. Esta ferramenta realiza esses cálculos de diferença horária e simplifica seu trabalho.

Acesso a sessões de 15 países com possibilidade de personalização:

Para a negociação de diferentes moedas, são eficazes sessões diferentes e mais de 4 sessões principais. Nesta ferramenta são preparadas sessões de 15 países diferentes e efetivas sobre pares de moedas, índices e commodities, que podem ser ativadas de acordo com a necessidade do usuário.

[Reino Unido, EUA, ÍNDIA, CINGAPURA, CHINA, CANADÁ, AUSTRÁLIA, JAPÃO, NOVA ZELÂNDIA, ALEMANHA, RÚSSIA, SUÍÇA, ÁFRICA DO SUL, BRASIL, ARÁBIA SAUDITA]

A capacidade de criar uma sessão pessoal:

Caso você tenha uma estratégia de negociação dependente de um determinado período de tempo e ela esteja fora das sessões definidas neste indicador, é possível exibir o horário que desejar.

Mostre sessões em 3 modos de exibição com configurações pessoais:
Para facilitar o uso, estes diferentes modos foram projetados para exibir sessões, que você pode ativar ou excluir conforme desejar:
- Como janela osciladora:
Para evitar a ocupação do espaço do gráfico, são usados osciladores pequenos e de faixa

- Sinalização no início e no final da sessão no gráfico:
Mostrando o início e o final de cada sessão com a bandeira do país, que indica a cor da bandeira, o início da sessão e o final preto e branco da sessão.

- Linhas verticais no gráfico:

Início e final de cada sessão com linhas verticais exibidas no gráfico para maior precisão e identificação precisa do castiçal.

Limitar os modos de exibição ao período de tempo desejado pelo usuário:
Para evitar que o gráfico fique lotado e parecido com um espaguete nos intervalos de tempo superiores, você pode limitar a exibição de sinalizadores e linhas verticais separadamente a um determinado período de tempo.
Configurações de cores personalizadas para cada sessão:
Para todas as sessões, você pode escolher a cor que mais lhe agrada para trabalhar.


** Este produto foi concebido como um indicador que pode funcionar com outros indicadores e consultores especializados em um gráfico.
*** Este produto está sendo ampliado e atualizado e será apresentado com mais funcionalidades em versões futuras.
**** Se você tiver alguma sugestão para melhorar o desempenho ou recursos úteis que podem ser adicionados ao produto, entre em contato conosco.
A Trade Wizards agradece antecipadamente pela sua cooperação.


Nikola Behaein
149
Nikola Behaein 2024.10.28 16:18 
 

it is a good tool.it has covered more markets than others

