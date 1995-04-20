TW Scalper Shoot MT4

TW Trend Scalper Indicator:

O TW Scalper Shoot traz a você uma experiência de trading única, utilizando as mais recentes estratégias de trading e tecnologia de inteligência artificial. Este produto atende às diversas necessidades dos traders scalpers, fornecendo duas categorias distintas de sinais:

Teste este produto excepcional hoje e comece sua experiência única rumo a se tornar um scalper de tendências.

Categorias de Sinais:

1. Sinais de Longo Prazo e Seguros: Esses sinais são identificados usando estratégias de ação de preço (regras de dinheiro inteligente), níveis de Fibonacci, níveis de suporte e resistência e médias móveis. Os sinais nesta categoria são exibidos com setas vermelhas e azuis e alvos específicos, tornando-os ideais para traders que buscam operações de longo prazo e confiáveis.

2. Sinais de Scalping (para scalpers profissionais): Além das estratégias mencionadas, esses sinais também utilizam a fórmula exclusiva do indicador Trade Wizards e métodos de redução de ruído por IA. Sinais de scalping são adicionados aos sinais da primeira categoria com setas brancas em tendências confiáveis e são adequados para aqueles que são scalpers forex.

Características Únicas do Indicador Scalper:

1. Sem Mudança de Cor para os Sinais: Sinais, SL e TP não mudam e têm alta precisão.

2. Detecção Precisa de Mudanças nas Tendências: Mudanças nas tendências são identificadas com alta precisão usando um filtro de duas etapas.

3. Alertas Visuais e Auditivos: Alertas são exibidos como flashes no gráfico e números de preços para entradas, TPs e SLs em uma janela ao lado do gráfico.

4. Três Áreas de Alvo de Lucro: Para gerenciar riscos e preservar lucros, três áreas de alvo de lucro são fornecidas.

5. Pontos SL Seguros: SL é fornecido em uma localização segura para proteger seu capital.

6. Capacidade de Desligar Sinais: Você pode desligar os sinais se necessário.

7. Uso do Indicador de Volume: O indicador de volume é utilizado para determinar a força das tendências.

8. Exibição de Níveis Adequados para SL Móvel: Níveis adequados para trailing SL em tendências de longo prazo são exibidos.

9. Tabela ao Lado do Gráfico: A tabela ao lado do gráfico apresenta sinais e calcula alvos passados (testáveis no tester).

10. Utilizável em Ouro e Moedas: Este produto é utilizável em ouro e eficaz em todas as moedas.

11. Sinais Especializados para Scalpers: Sinais com filtros multietapa e alinhados com tendências são exibidos especificamente para scalpers profissionais.

Melhor Tempo de Negociação:
Os melhores tempos de negociação para este produto são 5 e 15 minutos.

Vantagens:

• Alta precisão na detecção de sinais

• Cobertura das diversas necessidades dos scalpers de tendências

• Provisão de sinais de longo e curto prazo para traders scalpers

• Utilização da tecnologia de inteligência artificial

• Gestão de riscos e preservação de lucros para scalpers forex

O TW Trend Scalper Indicator oferece sinais precisos e confiáveis para scalpers de tendências alcançarem sucesso no mercado FX de scalping.

Para se familiarizar completamente com este produto, assista a este artigo e aos vídeos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760983

Produtos recomendados
Robot Choppiness
Diego Mauricio Padilla Mendez
3 (2)
Indicadores
O robô Choppines é carregado como um indicador na pasta de indicadores MT4 Recomenda-se usar um tempo de vela de 5 minutos, o tempo de expiração recomendado do robô é de 5 minutos. O robô pode ser configurado para enviar sinais para plataformas MT2, MX2, PRICEPRO. Para enviar sinais, você deve utilizar o programa conector da plataforma com a qual queremos trabalhar. Para instalar no conector, execute o seguinte procedimento (anexada uma imagem descrevendo a configuração com o conector da pla
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Forex Trend Detection
Bilal Haider
Indicadores
Revolutionize Your Trading with This Powerful Indicator-Based System Are you struggling to find accurate entry and exit points in trading? Do you want a proven, indicator-driven system that helps you maximize profits and minimize risks ? Introducing our Advanced Trading System —a powerful, easy-to-use technical analysis tool designed for forex, stocks, and crypto traders . Key Features & Benefits: Precision Buy & Sell Signals – Our system generates crystal-clear buy (green) and sell (red
Channel of Fractals mz
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "CANAL DE FRACTAL" para MT4. - Este indicador mostra linhas de tendência locais reais com base nas máximas/mínimas dos fractais. - Ótimo para traders que utilizam Análise Gráfica. - Linhas de tendência locais de resistência - Cor vermelha. - Linhas de tendência locais de suporte - Cor azul. - Possui poucos parâmetros responsáveis ​​pelo número de fractais, cores e largura das linhas de tendência. - O indicador é ótimo para detectar as condições atuais do mercado: - Condi
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicadores
O indicador MT4 "Binary Smart Eye" foi projetado para fornecer sinais de negociação tanto para opções binárias quanto para mercados Forex, operando em uma ampla gama de prazos, de M1 a W1. Ele emprega uma estratégia proprietária que combina níveis de tendência, uma média móvel inteligente e períodos de negociação otimizados para identificar potenciais pontos de entrada. Aqui está um detalhamento de suas principais características: Análise de Múltiplos Prazos: A versatilidade do indicador permite
Market Steps MT4
Mahdi Ebrahimzadeh
5 (2)
Indicadores
O Indicador Market Steps foi projetado e construído baseado nas correlações de Preço/Tempo de Gann, e otimizado por regras específicas de Price Action do Mercado Forex. Ele usa o conceito de fluxo de ordens de mercado para prever as zonas de preços potenciais que terão um alto volume de ordens. Os níveis apresentados pelo Indicador podem ser usados para negociação, e/ou também para filtro de sinais de outras estratégias ou indicadores. Todo Trader precisa desta poderosa ferramenta para ter ao
KT Liquidity Sweep Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
O KT Liquidity Sweep Filter identifica e destaca zonas críticas de varredura de liquidez. Ele combina essas zonas com rejeições claras de ação do preço e um filtro de tendência adaptável para gerar sinais precisos de compra e venda alinhados com a tendência do mercado. O indicador diferencia entre zonas principais e secundárias de varredura de liquidez, marcando as áreas principais com setas grandes e as secundárias com setas menores para facilitar a identificação. Setas grandes: Indicam sinais
Target Striking
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Target Striking - One of the best binary options trading tools! It is set up so powerfully that you can trade not only on currency pairs, but also on raw gold oil! You can also try on cryptocurrency! Ideal for trading on currency pairs, the percentage of reliable transactions is more than + 75% The trading tool is already set for the best profit! Only Target Striking can unlock the potential of the trading market for you! With it, the signals are even and accurate without redrawing, a sig
AxisA1
Zheng Zhi Yuan
Experts
Após comprar o EA, por favor, entre em contato comigo em MQL5, e eu lhe enviarei o manual do usuário imediatamente. LIVE Signal Axis A1 é um conjunto de estratégias avançadas que integra várias estratégias verificadas, tornando-o adequado para a maioria dos pares de moedas e ouro. Este EA não depende de indicadores tradicionais; em vez disso, reage dinamicamente às ações de preço, sem a necessidade de um filtro de notícias. A longo prazo, o Axis A1 é projetado para oferecer retornos estáveis d
Anchored VWAP with Alert
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
5 (4)
Indicadores
What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price an instrument has traded at throughout the day, based on both volume and price.  It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of the instrument. What is the Difference between VWAP and AVWAP? While VWAP is having as starting point the beggining of the day,week,month etc. in the AVWAP you can plac
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Indicadores
How TrendMaster Works TrendMaster is a trading indicator designed to streamline and enhance your chart analysis. Using algorithmic logic, it reviews historical price data to generate a dynamic reference line. When price action crosses this line, a "BUY" or "SELL" signal is displayed on your chart. The goal is to assist in identifying potential shifts in price behavior with a clear and user-friendly visual approach. Why Use TrendMaster? The TrendMaster MT4 Indicator helps highlight potential tre
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Indicadores
Trend Arrow Reaper   é um indicador de tendência que exibe sinais de entrada através de setas. Ele analisa o preço e identifica potenciais reversões. Principais características: Sinais de seta: Seta azul para cima   – Sinal de compra (long). Seta amarela para baixo   – Sinal de venda (short). Menos falsos sinais   – Filtro interno para maior precisão. Funciona em todos os timeframes   – De M1 a MN. Fácil de usar   – Sem configurações complexas. Como usar? Aguarde uma seta (azul=long, amarela=sho
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Indicadores
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indicadores
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Pro intraday trading
Vahap Yaman
2 (1)
Indicadores
Olá, pessoal., A fim de negociar com segurança em Forex; tudo o que você precisa é o indicador "negociação intradiária pro". Indicador de dezembro detecta" Safe Buy/Sell "pontos, analisando o" menor e mais alto valor do dia "deste instrumento nos intervalos de tempo que você definiu e instantaneamente lhe dá o" canal alvo dezembro " no gráfico ao vivo. Ele oferece Comprar 1 - comprar 2 canais (2 zonas de compra da linha azul) como pontos de compra seguros. Ele oferece um Sell 1 -Sell 2 dec
Breakout Sniper
Elmira Memish
5 (3)
Indicadores
Breakout Sniper draw trendlines by using improved fractals and plots the breakout and reversal points. NO REPAINT AUTOMATED TRENDLINES MULTI TIMEFRAME *** SINCE THE STRATEGY TESTER OF MT4 PALTFORM DOES NOR SUPPORT, YOU NEED TO TEST "CURRENT TIMEFRAME" INPUTS ONLY.***       A trendline is   a line drawn over pivot highs or under pivot lows to show the prevailing direction of price . Trend lines are a visual representation of support and resistance in any time frame. They show direction and speed
AI Scalper
AHMED ZABIR SAZOL
Experts
This EA works based on HFT (high-frequency trading) algorithm and mini bar height. it open trades when bar height meets some indicators mathematical confirmation and utilizes a strategy rooted in precise mathematical calculations, It is a fully automated pullback trading system, which is especially effective in trading on popular pullback currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in an
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno e
Star arrows
Guner Koca
Indicadores
Star arrows indicator is no repaint arrow sindicator. it is sutable for experienced trader and beginners. it work all timeframe and all pairs. easy to to use.gives star arrows top and bottoms. if arrow up the price that is sell signals. if arrows below prices it is buy signal. cnt is bars back number and settled default 1000. it can be raised acording to charts bar numbers.
Inapoli Levels COP Op Xop SXOP
George Njau Ngugi
Indicadores
If you're familiar with COP, OP, and XOP levels, this indicator is definitely worth considering. There's no need to manually plot the ABC levels, as the indicator automatically calculates and displays the OP projection levels for you, updating regularly as the price changes. This is an essential indicator for your trading toolkit. Please if you are unsual on how to use this indicator feel fell to ask me for help and i can assist you where i can. Happy trading!
DoubleSuperTrend WTC
Stefano Cocconi
Indicadores
Check My Other Products Contact me to discover all my services  This indicator is very useful to have a better understanding of the current trend. With the integration of a trend color cloud it makes it easy to see the price trend immediately on the eye and this allows the trader to make more accurate assessments. I have been using this indicator for years and I must say that it greatly limits chart errors and trades against the trend
Triple Trend for MT4
Minh Truong Pham
Indicadores
Triple Trend Indicator   is a versatile trend-following tool designed to help traders identify trend strength and potential pullback levels using a three-band system. Each band represents a varying degree of price deviation from the mean, providing progressively stronger trend signals. Key Features: Three Adaptive Bands: The indicator dynamically calculates three bands (1, 2, and 3) based on moving averages   (SMA, EMA, WMA)   and ATR multipliers. Bands are positioned below the price in a
Fibo Level Management Tools
Chen Yau Weng
Utilitários
This indicator is a great utilities tools for Fibonacci Trader that draw their chart manually. This indicator do not draw any Fibonacci Retracement or Fibonacci Expansion. It is a utilities tool for modifying the Fibonacci level for Fibonacci object manually drawn on the chart. Just draw using the Fibonacci Retracement or other Fibonacci tool in MT4 as per normal. The select the Fibonacci you have just drawn. Make sure you have only 1 object selected. Then open up this Fibonacci Level Management
ADM Multiframe
Dmitriy Susloparov
Indicadores
ADM Oscillator Multiframe Unlike the classic indicator " Average Direction Movement index ", this indicator shows directly the difference between the +DI and -DI values. When +DI is greater than -DI results above zero and vice versa. This is more visual and, in addition, allows you to clearly see the interaction of indicator readings for different timeframes. It also uses a proprietary technology that allows you to see different timeframes simultaneously on a single time scale. For example, fo
ZeroLag Pro
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Any indicator that’s calculated on past bars inevitably “lags” behind current price. Zerolag Pro c alculates on 0 (current) bar using Bid / Ask or Close[0] and lets you “preview” possible signal shifts without waiting for bar close. Zerolag Pro  trading indicator engineered to capture market shifts as they happen. By blending adaptive moving averages, volatility‑based tuning, and momentum confirmation, it delivers cleaner, faster signals without the drag of traditional tools — helping traders a
Renko Moving Average
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicadores
This indicator gives you the Moving Average based on Renko chart. A   Renko chart   is a type of chart that is built using price movement rather than both price and standardized time intervals like most charts are. A Moving Average based on Renko chart is considered less noisy since it is not based on the time and only based on price change. You can see my free enhanced Renko indicator here . Inputs: Box Size: Renko box size based on market Points. Period: Moving Average Period Method: Moving
Max Volume
Maksim Slovakov
Indicadores
Подкрашивает аномально большие тиковые объёмы в красный цвет. Имеет следующие настройки: "Процент" по умолчанию "70"  (Процент на который аномальный объём должен быть больше предыдущего) "Уровень" по умолчанию "500" (Количество тиков, больше которого будем брать во внимание аномальный объём) Внимание! Данный индикатор был разработан для мелких таймфреймов M1,M5,M15. Идея в том, что на таких Таймфреймах увеличение количества тиков говорит об увеличении количество сделок, увеличения интереса к цен
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Esse indicador acompanha a tendência do mercado com uma confiabilidade incomparável, ignorando flutuações repentinas e ruídos do mercado. Ele foi projetado para negociar gráficos intradiários e pequenos prazos. Sua proporção de vitórias é de cerca de 85%. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Localizar situações de sobrevenda / sobrecompra Desfrute de negociações sem ruído o tempo todo Evite ser chicote
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Mais do autor
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robô de Forex Seguidor de Tendência para Lucros Consistentes TW Swing Trading EA é um robô de trading de swing totalmente automatizado, projetado especificamente para XAUUSD nos períodos de tempo M30 e H1 . Ele utiliza filtros de tendência avançados, lógica de stop-loss adaptativa e proteção de capital integrada para maximizar a precisão e minimizar o drawdown, oferecendo desempenho consistente em condições de mercado voláteis. Por que escolher TW Swing Trading EA? Um tra
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Robô de Scalping de Ouro com Estratégia de Seguimento de Tendência para XAUUSD TW Sniper EA MT5 é um Expert Advisor de Forex profissional para negociação de ouro (XAUUSD), desenvolvido com uma estratégia avançada de scalping baseada em tendência para oferecer desempenho consistente mesmo em condições de mercado altamente voláteis. Este robô de scalping de ouro foca em operações precisas durante as sessões de Londres e Nova York, garantindo crescimento estável enquanto aplica rigo
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicadores
support resistance levels indicator mt5: Esta ferramenta é um indicador de múltiplos períodos que identifica e traça linhas de suporte e resistência, assim como níveis de Fibonacci, em um gráfico com a mesma precisão que o olho humano. Os níveis de suporte e resistência TW para forex possuem um algoritmo complexo que escaneia o gráfico para identificar níveis anteriores de estabilização de preços e rebounds, registrando o número de toques. Você está cansado de desenhar manualmente os níveis d
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Alta Precisão para Ouro e Estratégias de Tendência    TW Trend Hunter MT5 não é um robô de trading comum — é um Expert Advisor sofisticado e testado em campo, projetado para se destacar em mercados voláteis aproveitando sinais claros de tendência e uma gestão rigorosa de riscos. Características em destaque: Executa apenas uma operação por vez para melhor controle de risco Reconhecimento inteligente de tendências em níveis de curto e longo p
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Um robô profissional de scalping para ouro (XAUUSD): Procurando uma forma inteligente e confiável de maximizar os lucros no mercado do ouro? TW Scalper Robot MT5 é um poderoso expert advisor projetado especificamente para scalping em ouro. Combinando três indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos, ajuda você a capturar as tendências do mercado como um verdadeiro profissional. Com estratégias de gestão de risco integradas, cada operação é executada com conf
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicadores
Este assistente de notícias foi projetado para obter os eventos econômicos necessários aos traders das principais fontes editoriais, que publicam notícias em tempo real com base no Market Watch do terminal com filtros diversos e fáceis. Os traders de Forex utilizam indicadores macroeconómicos para tomar decisões informadas sobre a compra e venda de moedas. Por exemplo, se um trader acredita que a economia dos EUA irá crescer mais rapidamente do que a economia japonesa, poderá comprar o dólar a
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicadores
TW Volume Signal Pro MT5 , aproveitando tecnologias avançadas de IA e algoritmos inteligentes proprietários, permite que você opere no mercado de ouro com mais confiança e oferece uma experiência de negociação única e incomparável. Você está procurando sinais de negociação altamente precisos e excepcionais no mercado de ouro? Com o TW Volume Signal Pro MT5, você pode se tornar um trader profissional e alcançar grande sucesso no mercado de ouro. Experimente gratuitamente! Principais recursos d
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicadores
TW Trend Sniper: A melhor estratégia de tendências O indicador TW Trend Sniper, utilizando uma combinação inteligente de técnicas avançadas de análise técnica, ajuda você a identificar com precisão as tendências do mercado e receber sinais oportunos para negociações lucrativas. A fórmula proprietária do Trade Wizards, juntamente com a análise Price Action, níveis de Fibonacci e outras ferramentas de análise técnica, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis. Este indicador é o resulta
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Expert Advisor de Scalping de Ouro para Trading de Tendência XAUUSD TW Sniper EA MT4 é um avançado Expert Advisor de Forex para negociação de ouro, construído com lógica precisa baseada em tendências para entregar desempenho estável mesmo em condições de mercado altamente voláteis. Este poderoso robô de scalping de ouro foca em operar XAUUSD durante sessões-chave, garantindo crescimento consistente enquanto mantém rigoroso controle de risco e gestão profissional de capital. Com s
TW Session
Altan Karakaya
Indicadores
Este produto foi projetado para exibir os pregões de 15 países com base no fuso horário do servidor da sua corretora e vários modos de exibição com base nas configurações desejadas para evitar o congestionamento do gráfico e a possibilidade de definir uma sessão com o horário desejado pelo usuário. O sol nunca se põe no mercado cambial, mas o seu ritmo dança ao ritmo de sessões de negociação distintas. Compreender estas sessões, as suas sobreposições e as suas atmosferas únicas é crucial para
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
Indicadores
Este produto foi projetado para exibir os pregões de 15 países com base no fuso horário do servidor da sua corretora e vários modos de exibição com base nas configurações desejadas para evitar o congestionamento do gráfico e a possibilidade de definir uma sessão com o horário desejado pelo usuário. O sol nunca se põe no mercado cambial, mas o seu ritmo dança ao ritmo de sessões de negociação distintas. Compreender estas sessões, as suas sobreposições e as suas atmosferas únicas é crucial para
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicadores
TW Volume Signal Pro MT4 , aproveitando tecnologias avançadas de IA e algoritmos inteligentes proprietários, permite que você opere no mercado de ouro com mais confiança e oferece uma experiência de negociação única e incomparável. Você está procurando sinais de negociação altamente precisos e excepcionais no mercado de ouro? Com o TW Volume Signal Pro MT4, você pode se tornar um trader profissional e alcançar grande sucesso no mercado de ouro. Experimente gratuitamente! Principais recursos d
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicadores
support resistance levels indicator mt4: Esta ferramenta é um indicador de múltiplos períodos que identifica e traça linhas de suporte e resistência, assim como níveis de Fibonacci, em um gráfico com a mesma precisão que o olho humano. Os níveis de suporte e resistência TW para forex possuem um algoritmo complexo que escaneia o gráfico para identificar níveis anteriores de estabilização de preços e rebounds, registrando o número de toques. Você está cansado de desenhar manualmente os níveis d
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : Um Consultor Especializado em Scalping Profissional: Você está procurando uma solução profissional para lucratividade rápida e inteligente no mercado de ouro? O TW Scalper Robot, um bot de scalping especializado, combina 3 indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos para ajudá-lo a se tornar um verdadeiro caçador de tendências. Com estratégias avançadas de gerenciamento de risco, este robô executa suas posições com proteção completa. Principais Característi
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – O EA Ultra Scalper para Ouro e Trading com Base em Tendências TW Trend Hunter MT4 não é apenas mais um robô de negociação — é um sistema inteligente e testado em campo, projetado para prosperar em mercados de alta velocidade, aproveitando sinais de tendência claros e uma gestão de capital disciplinada. Principais recursos: Apenas uma posição ativa por vez Detecção inteligente de tendências de curto e longo prazo Agendamento personalizável com base em suas sessões de negoc
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Wolf Martingale MT4 – EA Avançado de Grid Trading com Gestão Inteligente de Risco TW Wolf Martingale MT4 é um EA avançado de Grid Trading e Expert Advisor Forex, desenvolvido para traders que exigem controle total de risco, execução flexível e gestão profissional de operações em diferentes condições de mercado. Este Smart Grid EA combina uma lógica de grid estruturada com ferramentas avançadas de gestão de risco, permitindo adaptar o sistema a vários símbolos, timeframes e estilos de tradin
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Sniper: A melhor estratégia de tendências O indicador TW Trend Sniper, utilizando uma combinação inteligente de técnicas avançadas de análise técnica, ajuda você a identificar com precisão as tendências do mercado e receber sinais oportunos para negociações lucrativas. A fórmula proprietária do Trade Wizards, juntamente com a análise Price Action, níveis de Fibonacci e outras ferramentas de análise técnica, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis. Este indicador é o resulta
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Scalper Indicator: O TW Scalper Shoot traz a você uma experiência de trading única, utilizando as mais recentes estratégias de trading e tecnologia de inteligência artificial. Este produto atende às diversas necessidades dos traders scalpers, fornecendo duas categorias distintas de sinais: Teste este produto excepcional hoje e comece sua experiência única rumo a se tornar um scalper de tendências. Categorias de Sinais: 1. Sinais de Longo Prazo e Seguros: Esses sinais são identifica
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário