TW Trend Sniper MT4

TW Trend Sniper: A melhor estratégia de tendências

O indicador TW Trend Sniper, utilizando uma combinação inteligente de técnicas avançadas de análise técnica, ajuda você a identificar com precisão as tendências do mercado e receber sinais oportunos para negociações lucrativas. A fórmula proprietária do Trade Wizards, juntamente com a análise Price Action, níveis de Fibonacci e outras ferramentas de análise técnica, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis. Este indicador é o resultado de esforços colaborativos de traders profissionais e programadores qualificados, projetados para oferecer uma ferramenta poderosa e eficiente para traders.


Você está procurando uma ferramenta poderosa para prever e identificar com precisão os pontos de entrada e saída nos mercados financeiros?

O produto "TW Trend Sniper", utilizando as mais avançadas tecnologias e algoritmos de inteligência artificial, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis.


Se você está procurando uma ferramenta profissional e poderosa para análise técnica e geração de lucro em mercados financeiros, este produto é a melhor escolha para você. Ao usar este produto, você pode:

Economize tempo: confiar em sinais precisos significa que você não precisará mais de análises complexas e demoradas.

Reduza os riscos comerciais: ao utilizar níveis seguros de lucro e perda, juntamente com uma gestão de risco inteligente, você pode evitar grandes perdas.

Obtenha lucros sustentáveis: com a identificação precisa dos pontos de entrada e saída, você pode explorar oportunidades de mercado lucrativas ao máximo.

Aumente a confiança: usar esta ferramenta poderosa e confiável permite que você negocie no mercado com maior segurança.

Configurações Flexíveis: Você pode personalizar facilmente sinais para vários tipos de ativos e prazos. Este produto pode ser usado para todas as moedas e prazos de 5 minutos para cima.

Sinais precisos e confiáveis: Este produto fornece sinais de negociação incomparáveis combinando de forma inteligente as seguintes estratégias:

Níveis dinâmicos de Fibonacci e suporte/resistência: utilizar esses níveis-chave minimiza o risco de negociação.

Fórmula exclusiva do indicador Trade Wizards: esta fórmula poderosa fornece sinais precisos e confiáveis.

Técnicas de redução de ruído de IA: ao eliminar o ruído do mercado, ela oferece sinais claros e compreensíveis.


Características distintivas e principais deste produto incluem:

Sinais abrangentes e precisos:

Ao combinar de forma inteligente várias estratégias, como análise de ação de preço (regulamentações de dinheiro inteligente), identificação de pontos de entrada e saída ideais por meio de inteligência artificial, níveis de Fibonacci, médias móveis e a fórmula exclusiva Trade Wizards, você receberá sinais com a mais alta precisão e confiabilidade.


Sinais estáveis e imutáveis:

  Os sinais e níveis para Take Profit e Stop Loss (SL e TP) não mudam após serem fornecidos, garantindo que você possa entrar em negociações com maior confiança.


Detecção precisa de tendências:

Este produto utiliza algoritmos avançados para detectar com precisão mudanças nas tendências do mercado (com o mínimo de ruído) e fornecer alertas oportunos.


Alertas rápidos e confiáveis:

Alertas visuais e sonoros nos pontos de entrada ajudam você a aproveitar cada oportunidade de ouro.


Múltiplas metas de lucro:

Ao oferecer quatro níveis de meta de lucro, este produto permite que você proteja seus lucros de forma incremental e gerencie seu risco de negociação de forma eficaz.


Níveis de Stop Loss Seguros:

Com vários métodos, você pode colocar seu nível de Stop Loss em uma posição segura para evitar perdas significativas ou bloquear sua posição.


Capacidade de personalização:

A capacidade de desligar sinais e ajustar várias configurações permite que você personalize o produto de acordo com seu estilo de negociação.


Alta flexibilidade:

Este produto é compatível com diferentes moedas e prazos a partir de 5 minutos.


Como posso determinar o lucro obtido com este indicador?

Você pode analisar o desempenho passado dos sinais usando o testador Meta Trader e a tabela ao lado do gráfico, usando os resultados para tomar melhores decisões. Para entender melhor o poder deste produto, experimente-o gratuitamente agora mesmo!



Recomendações:

  • Utilize os prazos de acordo com sua gestão de risco e o montante do seu capital
  • Use contas ecn e ecn_pro ou outras contas de spread baixo
  • escolha a moeda desejada para seu capital de acordo com sua familiaridade com o backtest anterior e a volatilidade dessa moeda.



Antes de comprar, leia meu   artigo   e teste-o no testador:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/757479


mansio
219
mansio 2024.12.28 21:05 
 

I have been disappointed by so many EAs out there. They work a while then they stop working for a while. But trend sniper indicator has been so accurate most of the time. I find I'm getting more wins with it. Please make this into some type of EA suitable for prop firms. I'll be so excited!

Jerome Doctor
51
Jerome Doctor 2024.12.18 02:43 
 

Well it is now day 2. 8 trades on Gold 8 wins. Following a 5 min time frame. I'm very Impressed. Doing about 16 hours monitoring the market. I would love this to be the answer to my cash flow shortage. I will update end of week Friday. Peace Jay Rich NYC Harlem USA.

jabautista
4046
jabautista 2024.05.17 16:42 
 

Good indicator. Author is very responsive to ideas or updates needed. Great customer support!

