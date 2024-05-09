TW Trend Sniper MT4
- Indicadores
- Altan Karakaya
- Versão: 3.1
- Atualizado: 26 novembro 2024
- Ativações: 20
TW Trend Sniper: A melhor estratégia de tendências
O indicador TW Trend Sniper, utilizando uma combinação inteligente de técnicas avançadas de análise técnica, ajuda você a identificar com precisão as tendências do mercado e receber sinais oportunos para negociações lucrativas. A fórmula proprietária do Trade Wizards, juntamente com a análise Price Action, níveis de Fibonacci e outras ferramentas de análise técnica, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis. Este indicador é o resultado de esforços colaborativos de traders profissionais e programadores qualificados, projetados para oferecer uma ferramenta poderosa e eficiente para traders.
Você está procurando uma ferramenta poderosa para prever e identificar com precisão os pontos de entrada e saída nos mercados financeiros?
O produto "TW Trend Sniper", utilizando as mais avançadas tecnologias e algoritmos de inteligência artificial, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis.
Se você está procurando uma ferramenta profissional e poderosa para análise técnica e geração de lucro em mercados financeiros, este produto é a melhor escolha para você. Ao usar este produto, você pode:
Economize tempo: confiar em sinais precisos significa que você não precisará mais de análises complexas e demoradas.
Reduza os riscos comerciais: ao utilizar níveis seguros de lucro e perda, juntamente com uma gestão de risco inteligente, você pode evitar grandes perdas.
Obtenha lucros sustentáveis: com a identificação precisa dos pontos de entrada e saída, você pode explorar oportunidades de mercado lucrativas ao máximo.
Aumente a confiança: usar esta ferramenta poderosa e confiável permite que você negocie no mercado com maior segurança.
Configurações Flexíveis: Você pode personalizar facilmente sinais para vários tipos de ativos e prazos. Este produto pode ser usado para todas as moedas e prazos de 5 minutos para cima.
Sinais precisos e confiáveis: Este produto fornece sinais de negociação incomparáveis combinando de forma inteligente as seguintes estratégias:
Níveis dinâmicos de Fibonacci e suporte/resistência: utilizar esses níveis-chave minimiza o risco de negociação.
Fórmula exclusiva do indicador Trade Wizards: esta fórmula poderosa fornece sinais precisos e confiáveis.
Técnicas de redução de ruído de IA: ao eliminar o ruído do mercado, ela oferece sinais claros e compreensíveis.
Características distintivas e principais deste produto incluem:
Sinais abrangentes e precisos:
Sinais estáveis e imutáveis:
Detecção precisa de tendências:
Alertas rápidos e confiáveis:
Múltiplas metas de lucro:
Níveis de Stop Loss Seguros:
Capacidade de personalização:
Alta flexibilidade:
Como posso determinar o lucro obtido com este indicador?
Você pode analisar o desempenho passado dos sinais usando o testador Meta Trader e a tabela ao lado do gráfico, usando os resultados para tomar melhores decisões. Para entender melhor o poder deste produto, experimente-o gratuitamente agora mesmo!
Recomendações:
- Utilize os prazos de acordo com sua gestão de risco e o montante do seu capital
- Use contas ecn e ecn_pro ou outras contas de spread baixo
- escolha a moeda desejada para seu capital de acordo com sua familiaridade com o backtest anterior e a volatilidade dessa moeda.
Antes de comprar, leia meu artigo e teste-o no testador:
I have been disappointed by so many EAs out there. They work a while then they stop working for a while. But trend sniper indicator has been so accurate most of the time. I find I'm getting more wins with it. Please make this into some type of EA suitable for prop firms. I'll be so excited!