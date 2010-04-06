Anti Scalping Trader mk
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 26.12
- Ativações: 10
"ANTI SCALPING TRADER EA" - é um sistema avançado de negociação automática baseado nas mais recentes pesquisas de ação do preço!
Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 14 arquivos Set_file disponíveis! D1 timeframe!
Baixe os arquivos Set_file do EA para teste e negociação:
A ideia de negociação é baseada em um padrão de ação do preço totalmente novo que descobri por mim mesmo!
"ANTI SCALPING TRADER" é um ótimo investimento - ele funcionará por muitos anos, pois todos os arquivos Set_file têm expectativa matemática positiva!
Funcionalidades do EA:
- O EA pode operar em 14 pares simultaneamente.
- Cada operação busca um lucro decente - não se trata de scalping.
- O sistema não desperdiça dinheiro com comissões como muitos scalpers.
- Sem requisitos de spread apertados - o EA pode ser usado em qualquer conta.
- O sistema NÃO utiliza métodos de grid perigosos.
- O EA possui gerenciamento de capital com juros compostos integrado por padrão.
- Cada operação possui Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) que não são visíveis para a corretora.
- SL e TP são dinâmicos - adaptam-se à volatilidade do mercado por padrão.
- Modo de compensação disponível nas configurações do EA.
- Pares de negociação: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Timeframe: apenas D1.
- Tempo de operação: O EA procura oportunidades de entrada no final do candle diário. Se o sistema não executar ordens após a formação do candle diário, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico.
Como instalar o sistema de negociação:
- Abra os 14 seguintes gráficos:
XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Selecione o timeframe D1 em cada gráfico.
- Anexe o Expert Advisor a cada gráfico.
- Aplique o arquivo "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico.
- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa fazer é instalá-lo no MT4 e deixar o computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU use um VPS em vez de um computador).
Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.