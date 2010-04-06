HSS Pro Price Action EA rq

HSS PRO PRICE ACTION EA - é um excelente sistema de negociação intraday baseado em análise de ação do preço!





Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que realiza todas as operações para você! 8 arquivos Set_file disponíveis para 8 pares correspondentes!





A ideia de negociação é baseada nos famosos e poderosos padrões de ação do preço - Martelo e Estrela Cadente, combinados com técnicas de tendência e scalping!





O EA opera no timeframe H1 durante as sessões da UE e dos EUA.









Recursos do Expert Advisor:

- O EA pode operar em 8 pares simultaneamente.

- Cálculo automático de lotes dependendo do saldo da conta.

- O EA possui gerenciamento de capital com juros compostos integrado por padrão.

- Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) dinâmicos - adaptam-se à volatilidade do mercado por padrão.

- Cada operação possui Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) que não são visíveis para a corretora.

- Sistema de filtragem inteligente: Filtro de tendência, filtro de oscilador, filtro de dias úteis, filtro de horário de funcionamento, filtro de spread.

- Saldo mínimo necessário para operar o robô: apenas US$ 100.

- Alavancagem da conta: 1:30 a 1:2000 é aceitável.

- Pares de negociação: GBP/CHF, NZD/USD, GBP/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/JPY.

- Timeframe: H1.

- Tempo de operação: O EA busca oportunidades de entrada de acordo com os filtros de dias úteis e horário de funcionamento (nas sessões da UE e dos EUA). Se o sistema não abrir operações durante o tempo de operação, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico.

- Com funções de Trailing Stop adaptativo e BreakEven.

- O EA possui um visor de informações que mostra o spread e os swaps atuais do par de moedas em que está inserido.

- O visor também mostra o saldo da conta, o patrimônio e as margens. - É possível localizar a exibição do Info Spread Swap em qualquer canto do gráfico.





Como instalar:

- Abra os 8 gráficos recomendados:

GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Selecione o período de tempo H1 em cada gráfico.

- Anexe o Expert Advisor a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa fazer é instalá-lo no MT4 e deixar o PC ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU simplesmente use um VPS em vez de um PC).





IMPORTANTE!!! Para obter o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4 com Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário ajustar o filtro de Horário de Trabalho. Basta me enviar uma mensagem (para que eu possa verificar o fuso horário da sua corretora) e eu ajudarei a verificar e fornecerei os arquivos Set_files necessários.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar uma conta com spreads reduzidos: ECN ou spread bruto para melhor desempenho.





Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.