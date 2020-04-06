Max Auto Scalping EA m

MAX AUTO SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático para MT4.





Este é um Expert Advisor de alta qualidade, do tipo "configure e esqueça", que faz todo o trabalho de negociação para você! 7 Set_files disponíveis para 7 pares!









Principais recursos do EA:

- Métodos de negociação de scalping baseados em níveis de Suporte/Resistência locais.

- O sistema é seguro e NÃO utiliza métodos perigosos, como grades ou martingale. Cada ordem possui seu próprio SL fixo para proteção da conta.

- Este EA é muito fácil de usar e pode ser usado por profissionais de Forex e iniciantes.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 (basta seguir o procedimento simples de "Como instalar" abaixo) e deixar o PC rodando ou simplesmente usar o VPS.

- Com filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.

- Com método de cálculo do tamanho da posição de juros compostos.

- O saldo mínimo necessário para executar o robô é de apenas US$ 100.

- Período: apenas M15.

- Pares de negociação: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Horário de operação: o EA busca sinais de entrada no final da sessão dos EUA e no início da sessão da Ásia.

- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem na faixa de 1:30 a 1:2000.

- Gerenciamento de risco: 2-3% de risco por operação (pode ser alterado nas configurações) OU lote fixo.

- O EA possui um visor de informações sobre spread e swap - que mostra o spread e os swaps atuais do par de moedas onde está vinculado.

- O visor também mostra o saldo da conta, o patrimônio líquido e as margens.

- É possível localizar o visor de informações sobre spread e swap em qualquer canto do gráfico:

0 - para o canto superior esquerdo, 1 - canto superior direito, 2 - canto inferior esquerdo, 3 - canto inferior direito.





Como instalar:

- O sistema requer uma conta MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).

- Abra gráficos GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD e EURCAD.

- Selecione o período M15 em cada gráfico.

- Anexe o EA a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é deixar o MT4 rodando no PC (ou VPS).





IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4 onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Eu o ajudarei com isso e fornecerei os Set_files relacionados, se necessário.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.