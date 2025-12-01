Trend Lines PRO
- Indicadores
- Roman Podpora
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado.
Você vê Linhas BOS Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra.
O que o indicador mostra:
- Mudanças reais tendência (linhas BOS)
- Entradas repetidas e reforços de grandes jogadores
Uma vez que um sinal aparece, ele permanece válido! Esta é uma diferença importante em relação aos indicadores com repintura, que podem fornecer um sinal e depois alterá-lo, potencialmente levando a perdas financeiras. Agora você pode entrar no mercado com maior probabilidade e precisão. Há também um recurso que colore os candlesticks após o aparecimento de uma seta até que a meta seja atingida (take profit) ou um sinal de reversão apareça.
Para melhorar a clareza visual na busca por pontos de entrada, foi criado um módulo que exibe inicialmente a zona de COMPRA/VENDA, onde o ponto de entrada ideal no mercado é procurado. Uma lógica inteligente adicional para gerenciar o nível de stop-loss ajuda a reduzir seu tamanho ao longo do tempo, diminuindo assim os riscos iniciais ao entrar em uma operação (movimento do SL).
- Níveis de intensidade do sinal (BOS)
-
SL - mudança de tendência padrão
-
ChoCH SL - Sinal amplificado com ruptura de estrutura e alta probabilidade de movimento contínuo
-
MEGA BOS SL - níveis-chave dos maiores participantes do mercado capazes de reverter o preço
O indicador utiliza três níveis de significância para mudanças de tendência:
A tendência atual é determinada precisamente por esses pontos-chave.
- Exibe o exato estrutura de mercado - botão MM-BOS
-
Exibe a última alteração na estrutura.
-
numera os pontos de mínimos e máximos
-
Mostra a direção da estrutura atual no centro do gráfico.
Use sinais para negociar na direção da sua estrutura.
Todos os níveis e sinais permanecem no gráfico, garantindo total transparência e confiabilidade nos dados.
- Compatibilidade O indicador revela seu potencial máximo quando usado em conjunto com RFI LEVELS PRO, aprimorando a precisão das análises e entradas.
- Simples e eficaz scanner de tendências
Um analisador de tendências muito compacto que alerta automaticamente e envia notificações para o seu celular quando todos os intervalos de tempo convergem para a mesma tendência.
- Sinais sem redesenhar
-
não redesenha
-
não recalcula sinais
-
Corrige os cálculos no fechamento da barra
-
Todos os níveis e sinais permanecem no gráfico, garantindo total transparência e confiabilidade nos dados.
Indicador:
X — ocultar/exibir painel
S — ocultar/exibir pontos de mudança na direção da tendência
L — ocultar/exibir níveis de derrubada SUPER BOS/MEGA BOS
Great indicator which greatly helps. This is a must have