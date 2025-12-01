Trend Lines PRO

LINHAS DE TENDÊNCIA PRO Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado.

Você vê Linhas BOS Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra.

O que o indicador mostra:



Mudanças reais tendência (linhas BOS)

tendência (linhas BOS) Uma vez que um sinal aparece, ele permanece válido! Esta é uma diferença importante em relação aos indicadores com repintura, que podem fornecer um sinal e depois alterá-lo, potencialmente levando a perdas financeiras. Agora você pode entrar no mercado com maior probabilidade e precisão. Há também um recurso que colore os candlesticks após o aparecimento de uma seta até que a meta seja atingida (take profit) ou um sinal de reversão apareça. Entradas repetidas e reforços de grandes jogadores Para melhorar a clareza visual na busca por pontos de entrada, foi criado um módulo que exibe inicialmente a zona de COMPRA/VENDA, onde o ponto de entrada ideal no mercado é procurado. Uma lógica inteligente adicional para gerenciar o nível de stop-loss ajuda a reduzir seu tamanho ao longo do tempo, diminuindo assim os riscos iniciais ao entrar em uma operação (movimento do SL).

Níveis de intensidade do sinal (BOS)

O indicador utiliza três níveis de significância para mudanças de tendência: SL - mudança de tendência padrão



ChoCH SL - Sinal amplificado com ruptura de estrutura e alta probabilidade de movimento contínuo



MEGA BOS SL - níveis-chave dos maiores participantes do mercado capazes de reverter o preço A tendência atual é determinada precisamente por esses pontos-chave.

Exibe o exato estrutura de mercado - botão MM-BOS

- botão Use sinais para negociar na direção da sua estrutura. Exibe a última alteração na estrutura.



numera os pontos de mínimos e máximos



Mostra a direção da estrutura atual no centro do gráfico. Todos os níveis e sinais permanecem no gráfico, garantindo total transparência e confiabilidade nos dados.

Compatibilidade O indicador revela seu potencial máximo quando usado em conjunto com RFI LEVELS PRO, aprimorando a precisão das análises e entradas.

Simples e eficaz scanner de tendências Um analisador de tendências muito compacto que alerta automaticamente e envia notificações para o seu celular quando todos os intervalos de tempo convergem para a mesma tendência.

Sinais sem redesenhar

Indicador: não redesenha



não recalcula sinais



Corrige os cálculos no fechamento da barra



Todos os níveis e sinais permanecem no gráfico, garantindo total transparência e confiabilidade nos dados.

X — ocultar/exibir painel

S — ocultar/exibir pontos de mudança na direção da tendência

L — ocultar/exibir níveis de derrubada SUPER BOS/MEGA BOS



