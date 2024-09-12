Dynamic Forex28 Navigator
- Indicadores
- Bernhard Schweigert
- Versão: 1.9
- Atualizado: 26 novembro 2025
- Ativações: 5
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração.
- Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) +
- Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) +
- Sinais CS28 Combo (Bônus).
- Tudo o que você amava nos originais, agora aprimorado com novos recursos e maior precisão.
Principais recursos:
Fórmula proprietária de força de moeda.
- Linhas de força suaves e precisas em todos os períodos.
- Ideal para identificar tendências e entradas precisas.
- Recurso exclusivo deste indicador.
- Fibonacci aplicado à força da moeda, não aos gráficos de preços.
- Adapta-se à atividade do mercado em tempo real para zonas de reversão precisas.
- A 9ª linha mostra se o mercado está ativo ou passivo.
- Essencial para cronometrar negociações.
- O mais forte Momentum de COMPRA e VENDA para cada moeda.
- Compra e venda de Momentum duplo para 28 pares.
- Avisos de sobrecompra/sobrevenda, Faixa externa e STOP.
- Alertas de reversão e recuo.
- Notificações especiais de padrões de níveis cruzados.
- Redução de chamadas de dados para feeds de corretores mais rápidos.
- Gráficos de suporte automatizados para maior confiabilidade.
- Botões de troca rápida de gráficos.
- Layout intuitivo com sinais e informações claras.
- Adequado para todos os traders — iniciantes a especialistas.
- Ideal para aqueles que buscam alavancar a força da moeda em sua estratégia de negociação.
Comece:
Eleve sua negociação com o Dynamic Forex28 Navigator. Obtenha os insights e ferramentas de que precisa para se manter à frente no mercado Forex.
- Gatilho de mudança de momentum 23. Descrição: indica que a entrada do valor de momentum atual está definida em 23, o que aciona a seta de momentum de COMPRA e VENDA quando as condições especificadas são atendidas.
- Momentum de COMPRA. Descrição: Exibe a moeda com o momentum de alta mais forte (por exemplo, NZD 27 BUY Momentum), mostrando o valor em verde.
- SELL Momentum. Descrição: Exibe a moeda com o momentum de baixa mais forte (por exemplo, USD -29 SELL Momentum), mostrando o valor em vermelho.
- Market Activity. Descrição: Fornece condições de mercado em tempo real e inteiras com cinco status possíveis, incluindo avisos como "Market Volatile!!" para períodos de alta volatilidade.
- Absolute Currency Momentum. Descrição: Destaca a moeda com o maior BUY & SELL Momentum, seja o mais forte ou o mais fraco, dando aos traders uma visão geral rápida dos movimentos significativos do mercado.
- Dual Momentum Sinais em Barra Fechada COMPRA/VENDA (com Alerta). Descrição: Lista vários sinais que atendem às condições especificadas, indicando Dual Momentum. Cada sinal inclui o par de moedas, ação (compra/venda) e confirmação de condições atendidas ("Níveis Cruzados" e "Faixa Externa"), onde as moedas cruzaram ou atingiram Faixas Externas. Clicar em um sinal abre o gráfico correspondente.
Negocie no fechamento da barra, nunca repinte!
Parâmetros de entrada principais para o Dynamic Forex28 Navigator.
Configurações de Momentum de COMPRA e VENDA.
- Acionador de Momentum de COMPRA e VENDA na inclinação de Fibonacci (18-26). Define o nível de Fibonacci do Mercado de Momentum de COMPRA e VENDA (inclinação 23) para indicar momentum.
- Desenhar a Seta de Momentum de COMPRA e VENDA (subjanela). Exibe setas na subjanela do gráfico para indicar Momentum de COMPRA e VENDA de moeda forte.
Configurações de Alerta de Momentum Duplo.
- Desenhar Seta para Momentum Duplo (janela principal). Exibe setas para todos os sinais de Momentum Duplo detectados (Forte momentum para moedas base e cotação).
- Desenhar Linha V em Momentum Duplo. Desenha linhas verticais em sinais de Momentum Duplo confirmados com filtros.
- Alerta de Momentum Duplo.
Configurações de Filtro de Momentum Duplo.
- Mostrar Informações de Intervalo Externo. Exibe informações do Outer Range no gráfico para melhor análise.
- Nível máximo do Outer Range externo (100-161). Define o nível máximo do Outer Range externo para zonas de sobrevenda/sobrecompra.
- Mostrar informações de níveis cruzados do CS. Exibe níveis cruzados junto com informações do Outer Range.
Configurações de alerta do CS.
- Alerta HIT do Outer Range. Alerta quando a força da moeda atinge os níveis de Fibonacci do Outer Range Market.
- Alerta HOOK do Outer Range. Envia alertas para recuo/reversão quando a força da moeda cai do Outer Range.
Configurações Reversão ou saída.
- Alerta HIT do Outer Level. Alerta quando o Outer Range Fib é atingido.
- Alerta HOOK do Outer Level (reversão). Alerta HOOK de reversão para reversões potenciais.
- HOOK Nível de gatilho do Outer Fib (161-262). Nível de Fib para acima.
- Momentum Dual mínimo do Hook (20-48).
- Desenhar seta de GANCHO de reversão (polegar).
- Desenhar parada de Fibonacci externa. Indica níveis de parada de Fibonacci do mercado externo no gráfico.
- Valor de parada de Fibonacci externa (100-261). Fibonacci mínimo para acima.
Configurações de alerta de CS CROSS.
- Ativar funções de níveis cruzados de moeda. Habilita sinais de níveis cruzados de moeda para sinais-chave de mercado.
- Inclinação de Fibonacci cruzada (20-46). Momentum duplo mínimo.
- Alerta de níveis cruzados de moeda. Alertas para eventos de níveis cruzados de moeda quando habilitado.
Configurações gerais de alerta.
- Habilitar alertas pop-up. Ativa alertas pop-up para eventos-chave de mercado.
- Enviar alertas por e-mail. Envia alertas por e-mail para sinais de força da moeda.
- Enviar notificações push. Envia notificações push para seu telefone para alertas.
Outras configurações.
- Abrir gráfico rápido em nova janela. Permite a troca rápida de gráfico clicando em dois nomes de moeda ou nos botões de alerta, abrindo o novo par em uma janela separada.
- Abrir gráficos de suporte. Abre gráficos de suporte para manter os feeds do corretor atualizados e confiáveis.
- Excluir pares de alertas. Especifique pares para excluir de alertas usando uma lista separada por vírgulas.
- Usar PIN para especialistas (EAs). Envia aos consultores especialistas um PIN para melhor desempenho.
Dicas:
- Use meu modelo. Envie-me uma mensagem para solicitar o pacote inicial!
- Use "abrir gráfico em nova janela" se não quiser interromper o indicador.
- Fique dentro da tendência (Momentum) do período de tempo maior.
- Procure a moeda Dual Momentum como configuração de negociação.
- ESPECIAL: Para atualizar o histórico do gráfico MT4, 7 gráficos de suporte serão abertos (consulte o manual)! Esta função pode ser desativada.
- Confira minhas notícias e blogs no perfil para obter exemplos de sistema de negociação e negociação.
Sempre ajudarei você se tiver alguma dúvida.
Desejo a você muitos pips verdes no futuro.
Atenciosamente, Bernhard
(Nota: Esta página foi traduzida automaticamente. Para a versão original em inglês, visite: https://www.mql5.com/en/market/product/122172)
The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.