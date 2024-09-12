Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração.

Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um:

Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) +

Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) +

Sinais CS28 Combo (Bônus).





Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844





O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?

Tudo o que você amava nos originais, agora aprimorado com novos recursos e maior precisão.





Principais recursos: Fórmula proprietária de força de moeda.

Linhas de força suaves e precisas em todos os períodos.

Ideal para identificar tendências e entradas precisas.





Níveis dinâmicos de Fibonacci do mercado (Fib de mercado).

Recurso exclusivo deste indicador.

Fibonacci aplicado à força da moeda, não aos gráficos de preços.

Adapta-se à atividade do mercado em tempo real para zonas de reversão precisas.





Momentum do mercado em tempo real.

A 9ª linha mostra se o mercado está ativo ou passivo.

Essencial para cronometrar negociações.





Alertas e exibição abrangentes.

O mais forte Momentum de COMPRA e VENDA para cada moeda.

Compra e venda de Momentum duplo para 28 pares.

Avisos de sobrecompra/sobrevenda, Faixa externa e STOP.

Alertas de reversão e recuo.

Notificações especiais de padrões de níveis cruzados.





Desempenho otimizado.

Redução de chamadas de dados para feeds de corretores mais rápidos.

Gráficos de suporte automatizados para maior confiabilidade.





Interface amigável.

Botões de troca rápida de gráficos.

Layout intuitivo com sinais e informações claras.





Para quem é:

Adequado para todos os traders — iniciantes a especialistas.

Ideal para aqueles que buscam alavancar a força da moeda em sua estratégia de negociação.





Comece: Eleve sua negociação com o Dynamic Forex28 Navigator. Obtenha os insights e ferramentas de que precisa para se manter à frente no mercado Forex.

Manual do usuário: clique aqui https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844





Dynamic Forex28 Navigator Nova visão geral do display.

Gatilho de mudança de momentum 23. Descrição: indica que a entrada do valor de momentum atual está definida em 23, o que aciona a seta de momentum de COMPRA e VENDA quando as condições especificadas são atendidas. Momentum de COMPRA. Descrição: Exibe a moeda com o momentum de alta mais forte (por exemplo, NZD 27 BUY Momentum), mostrando o valor em verde. SELL Momentum. Descrição: Exibe a moeda com o momentum de baixa mais forte (por exemplo, USD -29 SELL Momentum), mostrando o valor em vermelho. Market Activity. Descrição: Fornece condições de mercado em tempo real e inteiras com cinco status possíveis, incluindo avisos como "Market Volatile!!" para períodos de alta volatilidade. Absolute Currency Momentum. Descrição: Destaca a moeda com o maior BUY & SELL Momentum, seja o mais forte ou o mais fraco, dando aos traders uma visão geral rápida dos movimentos significativos do mercado. Dual Momentum Sinais em Barra Fechada COMPRA/VENDA (com Alerta). Descrição: Lista vários sinais que atendem às condições especificadas, indicando Dual Momentum. Cada sinal inclui o par de moedas, ação (compra/venda) e confirmação de condições atendidas ("Níveis Cruzados" e "Faixa Externa"), onde as moedas cruzaram ou atingiram Faixas Externas. Clicar em um sinal abre o gráfico correspondente.





Negocie no fechamento da barra, nunca repinte! Parâmetros de entrada principais para o Dynamic Forex28 Navigator.

Configurações de Momentum de COMPRA e VENDA. Acionador de Momentum de COMPRA e VENDA na inclinação de Fibonacci (18-26). Define o nível de Fibonacci do Mercado de Momentum de COMPRA e VENDA (inclinação 23) para indicar momentum.

Desenhar a Seta de Momentum de COMPRA e VENDA (subjanela). Exibe setas na subjanela do gráfico para indicar Momentum de COMPRA e VENDA de moeda forte.

Configurações de Alerta de Momentum Duplo. Desenhar Seta para Momentum Duplo (janela principal). Exibe setas para todos os sinais de Momentum Duplo detectados (Forte momentum para moedas base e cotação).

Desenhar Linha V em Momentum Duplo. Desenha linhas verticais em sinais de Momentum Duplo confirmados com filtros.

Alerta de Momentum Duplo.

Configurações de Filtro de Momentum Duplo. Mostrar Informações de Intervalo Externo. Exibe informações do Outer Range no gráfico para melhor análise.

Nível máximo do Outer Range externo (100-161). Define o nível máximo do Outer Range externo para zonas de sobrevenda/sobrecompra.

Mostrar informações de níveis cruzados do CS. Exibe níveis cruzados junto com informações do Outer Range.

Configurações de alerta do CS. Alerta HIT do Outer Range. Alerta quando a força da moeda atinge os níveis de Fibonacci do Outer Range Market.

Alerta HOOK do Outer Range. Envia alertas para recuo/reversão quando a força da moeda cai do Outer Range.

Configurações Reversão ou saída. Alerta HIT do Outer Level. Alerta quando o Outer Range Fib é atingido. Alerta HOOK do Outer Level (reversão). Alerta HOOK de reversão para reversões potenciais. HOOK Nível de gatilho do Outer Fib (161-262). Nível de Fib para acima. Momentum Dual mínimo do Hook (20-48). Desenhar seta de GANCHO de reversão (polegar). Desenhar parada de Fibonacci externa. Indica níveis de parada de Fibonacci do mercado externo no gráfico. Valor de parada de Fibonacci externa (100-261). Fibonacci mínimo para acima.

Configurações de alerta de CS CROSS. Ativar funções de níveis cruzados de moeda. Habilita sinais de níveis cruzados de moeda para sinais-chave de mercado.

Inclinação de Fibonacci cruzada (20-46). Momentum duplo mínimo.

Alerta de níveis cruzados de moeda. Alertas para eventos de níveis cruzados de moeda quando habilitado.

Configurações gerais de alerta. Habilitar alertas pop-up. Ativa alertas pop-up para eventos-chave de mercado.

Enviar alertas por e-mail. Envia alertas por e-mail para sinais de força da moeda.

Enviar notificações push. Envia notificações push para seu telefone para alertas.

Outras configurações. Abrir gráfico rápido em nova janela. Permite a troca rápida de gráfico clicando em dois nomes de moeda ou nos botões de alerta, abrindo o novo par em uma janela separada.

Abrir gráficos de suporte. Abre gráficos de suporte para manter os feeds do corretor atualizados e confiáveis.

Excluir pares de alertas. Especifique pares para excluir de alertas usando uma lista separada por vírgulas.

Usar PIN para especialistas (EAs). Envia aos consultores especialistas um PIN para melhor desempenho.

Dicas: Use meu modelo. Envie-me uma mensagem para solicitar o pacote inicial! Use "abrir gráfico em nova janela" se não quiser interromper o indicador. Fique dentro da tendência (Momentum) do período de tempo maior. Procure a moeda Dual Momentum como configuração de negociação. ESPECIAL: Para atualizar o histórico do gráfico MT4, 7 gráficos de suporte serão abertos (consulte o manual)! Esta função pode ser desativada. Confira minhas notícias e blogs no perfil para obter exemplos de sistema de negociação e negociação.

Sempre ajudarei você se tiver alguma dúvida. Desejo a você muitos pips verdes no futuro. Atenciosamente, Bernhard

