Dynamic Forex28 Navigator

4.43

Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração.

ATUALMENTE 49% DE DESCONTO.

Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um:
  • Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) +
  • Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) +
  • Sinais CS28 Combo (Bônus).

Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844

O que o Next-Generation Strength Indicator oferece? 
  • Tudo o que você amava nos originais, agora aprimorado com novos recursos e maior precisão.

Principais recursos:

Fórmula proprietária de força de moeda. 

  • Linhas de força suaves e precisas em todos os períodos.
  • Ideal para identificar tendências e entradas precisas.

Níveis dinâmicos de Fibonacci do mercado (Fib de mercado). 
  • Recurso exclusivo deste indicador.
  • Fibonacci aplicado à força da moeda, não aos gráficos de preços.
  • Adapta-se à atividade do mercado em tempo real para zonas de reversão precisas.

Momentum do mercado em tempo real. 
  • A 9ª linha mostra se o mercado está ativo ou passivo.
  • Essencial para cronometrar negociações.

Alertas e exibição abrangentes. 
  • O mais forte Momentum de COMPRA e VENDA para cada moeda.
  • Compra e venda de Momentum duplo para 28 pares.
  • Avisos de sobrecompra/sobrevenda, Faixa externa e STOP.
  • Alertas de reversão e recuo.
  • Notificações especiais de padrões de níveis cruzados.

Desempenho otimizado. 
  • Redução de chamadas de dados para feeds de corretores mais rápidos.
  • Gráficos de suporte automatizados para maior confiabilidade.

Interface amigável. 
  • Botões de troca rápida de gráficos.
  • Layout intuitivo com sinais e informações claras.

Para quem é: 
  • Adequado para todos os traders — iniciantes a especialistas.
  • Ideal para aqueles que buscam alavancar a força da moeda em sua estratégia de negociação.

Comece:

Eleve sua negociação com o Dynamic Forex28 Navigator. Obtenha os insights e ferramentas de que precisa para se manter à frente no mercado Forex.

Manual do usuário: clique aqui https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844

Dynamic Forex28 Navigator Nova visão geral do display. 
  1. Gatilho de mudança de momentum 23. Descrição: indica que a entrada do valor de momentum atual está definida em 23, o que aciona a seta de momentum de COMPRA e VENDA quando as condições especificadas são atendidas.
  2. Momentum de COMPRA. Descrição: Exibe a moeda com o momentum de alta mais forte (por exemplo, NZD 27 BUY Momentum), mostrando o valor em verde.
  3. SELL Momentum. Descrição: Exibe a moeda com o momentum de baixa mais forte (por exemplo, USD -29 SELL Momentum), mostrando o valor em vermelho.
  4. Market Activity. Descrição: Fornece condições de mercado em tempo real e inteiras com cinco status possíveis, incluindo avisos como "Market Volatile!!" para períodos de alta volatilidade.
  5. Absolute Currency Momentum. Descrição: Destaca a moeda com o maior BUY & SELL Momentum, seja o mais forte ou o mais fraco, dando aos traders uma visão geral rápida dos movimentos significativos do mercado.
  6. Dual Momentum Sinais em Barra Fechada COMPRA/VENDA (com Alerta). Descrição: Lista vários sinais que atendem às condições especificadas, indicando Dual Momentum. Cada sinal inclui o par de moedas, ação (compra/venda) e confirmação de condições atendidas ("Níveis Cruzados" e "Faixa Externa"), onde as moedas cruzaram ou atingiram Faixas Externas. Clicar em um sinal abre o gráfico correspondente.

Negocie no fechamento da barra, nunca repinte!

Parâmetros de entrada principais para o Dynamic Forex28 Navigator.


Configurações de Momentum de COMPRA e VENDA. 

  • Acionador de Momentum de COMPRA e VENDA na inclinação de Fibonacci (18-26). Define o nível de Fibonacci do Mercado de Momentum de COMPRA e VENDA (inclinação 23) para indicar momentum.
  • Desenhar a Seta de Momentum de COMPRA e VENDA (subjanela). Exibe setas na subjanela do gráfico para indicar Momentum de COMPRA e VENDA de moeda forte.


Configurações de Alerta de Momentum Duplo. 

  • Desenhar Seta para Momentum Duplo (janela principal). Exibe setas para todos os sinais de Momentum Duplo detectados (Forte momentum para moedas base e cotação).
  • Desenhar Linha V em Momentum Duplo. Desenha linhas verticais em sinais de Momentum Duplo confirmados com filtros.
  • Alerta de Momentum Duplo.


Configurações de Filtro de Momentum Duplo. 

  • Mostrar Informações de Intervalo Externo. Exibe informações do Outer Range no gráfico para melhor análise.
  • Nível máximo do Outer Range externo (100-161). Define o nível máximo do Outer Range externo para zonas de sobrevenda/sobrecompra.
  • Mostrar informações de níveis cruzados do CS. Exibe níveis cruzados junto com informações do Outer Range.


Configurações de alerta do CS. 

  • Alerta HIT do Outer Range. Alerta quando a força da moeda atinge os níveis de Fibonacci do Outer Range Market.
  • Alerta HOOK do Outer Range. Envia alertas para recuo/reversão quando a força da moeda cai do Outer Range.


Configurações Reversão ou saída. 

  1. Alerta HIT do Outer Level. Alerta quando o Outer Range Fib é atingido.
  2. Alerta HOOK do Outer Level (reversão). Alerta HOOK de reversão para reversões potenciais.
  3. HOOK Nível de gatilho do Outer Fib (161-262). Nível de Fib para acima.
  4. Momentum Dual mínimo do Hook (20-48).
  5. Desenhar seta de GANCHO de reversão (polegar).
  6. Desenhar parada de Fibonacci externa. Indica níveis de parada de Fibonacci do mercado externo no gráfico.
  7. Valor de parada de Fibonacci externa (100-261). Fibonacci mínimo para acima.


Configurações de alerta de CS CROSS. 

  • Ativar funções de níveis cruzados de moeda. Habilita sinais de níveis cruzados de moeda para sinais-chave de mercado.
  • Inclinação de Fibonacci cruzada (20-46). Momentum duplo mínimo.
  • Alerta de níveis cruzados de moeda. Alertas para eventos de níveis cruzados de moeda quando habilitado.


Configurações gerais de alerta. 

  • Habilitar alertas pop-up. Ativa alertas pop-up para eventos-chave de mercado.
  • Enviar alertas por e-mail. Envia alertas por e-mail para sinais de força da moeda.
  • Enviar notificações push. Envia notificações push para seu telefone para alertas.


Outras configurações. 

  • Abrir gráfico rápido em nova janela. Permite a troca rápida de gráfico clicando em dois nomes de moeda ou nos botões de alerta, abrindo o novo par em uma janela separada.
  • Abrir gráficos de suporte. Abre gráficos de suporte para manter os feeds do corretor atualizados e confiáveis.
  • Excluir pares de alertas. Especifique pares para excluir de alertas usando uma lista separada por vírgulas.
  • Usar PIN para especialistas (EAs). Envia aos consultores especialistas um PIN para melhor desempenho.


Dicas: 

  1. Use meu modelo. Envie-me uma mensagem para solicitar o pacote inicial!
  2. Use "abrir gráfico em nova janela" se não quiser interromper o indicador.
  3. Fique dentro da tendência (Momentum) do período de tempo maior.
  4. Procure a moeda Dual Momentum como configuração de negociação.
  5. ESPECIAL: Para atualizar o histórico do gráfico MT4, 7 gráficos de suporte serão abertos (consulte o manual)! Esta função pode ser desativada.
  6. Confira minhas notícias e blogs no perfil para obter exemplos de sistema de negociação e negociação.


Sempre ajudarei você se tiver alguma dúvida.

Desejo a você muitos pips verdes no futuro.

Atenciosamente, Bernhard


(Nota: Esta página foi traduzida automaticamente. Para a versão original em inglês, visite: https://www.mql5.com/en/market/product/122172)


Comentários 7
m7m7 mo
83
m7m7 mo 2025.08.06 16:42 
 

The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.

Koji
393
Koji 2025.03.21 02:01 
 

Outstanding Product – Reliable and Effective!

Oitan
176
Oitan 2024.12.16 15:01 
 

Excellent !!

Produtos recomendados
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Forex Relative Performance
Rabia Moufid
Indicadores
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term) For demo testing please use MT5 version, because MT4 does not support Multicurrency Testing https://www.mql5.com/en/market/product/
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Forex Radar Pro
Vitali Platonov
Indicadores
Forex Radar Pro: Seu Arsenal Profissional para Dominar o Forex!  Cansado de perder oportunidades lucrativas devido ao excesso de dados de mercado?   Forex Radar Pro   é seu assistente inteligente que transforma o caos do mercado em sinais de negociação precisos! Este indicador avançado para MetaTrader 4 combina uma tabela interativa, análise automática de divergências, alertas e exportação de dados para que você possa negociar com confiança e máxima eficiência. Esqueça a análise manual - com o F
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
REX complete 3in1
Christophe Godart
Indicadores
This is the complete REX package. It consists of the lite, pro and ULTRA version.  Perfect for beginners and intermediates. REX complete is 100% non repaint. The strategy is based on a mix of different strategies, statistics, including pivot points, oscillators and patterns.  As the trading idea consists of a variety of some classic indicators like Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI and Stochastic, it is clear that the fundamental indicators have being u
KijunSen vs Price Ichimoku Strategy
Maria Erica Costagliola
Indicadores
KijunSen vs Price Ichimoku Strategy MM Description in English and Italian = This Indicator is based on one of the Strategies with Ichimoku Indicator, in particular is the cross of the KijunSen with the Current Price; it will give you of Buy and Sell when they Cross, with Arrows and Alerts. When you attach the indicator on the chart , a window will open where , in the INPUT section, you can also choose to change the main Ichimoku values. SIGNAL INPUT =    · BUY = when Price cross above the K
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
YFX Wing Patterns
Richard Yancy
Indicadores
The Wing Patterns indicator scans for many different kinds of Patterns using an XABCD structure. The term Wing Pattern is used to refer to all types of patterns based on a general XABCD structure, which is plotted in an alternate high-low extreme form. In other words, assume that point X is started at a low point on the chart. The point A is plotted at the next highest point within a certain number of bars. This certain number of bars is called the depth level. In this example, point B would be
TradeHistoryMapper EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Visualize sua Vantagem de Negociação com o TradeHistoryMapper Todo trader de sucesso sabe: seu histórico é a chave para seus lucros futuros. O TradeHistoryMapper transforma o histórico da sua conta em um poderoso mapa visual — mostrando exatamente onde você ganha, onde perde e como melhorar. Por que se esforçar com inúmeras abas de histórico da conta quando você pode ver cada negociação diretamente no seu gráfico? 1. Exiba instantaneamente as negociações vencedoras e perdedoras com uma codif
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicadores
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Atr Suplied and Demand Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
MR BEAST INDICATOR ATR SUPLIED AND DEMAND ¡Descubre la herramienta definitiva para la toma de decisiones financieras con nuestro asesor experto! Diseñado para operar en la vanguardia de los mercados globales, este asesor se destaca por su capacidad única para analizar tendencias en tiempo real utilizando el indicador Average True Range (ATR) y el equilibrio de oferta y demanda. Al aprovechar el ATR, nuestro asesor experto evalúa la volatilidad actual del mercado, proporcionándote una visión clar
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 O Taurus All4 é um indicador de alta performance, ele vai te indicar a força da tendência, e você vai conseguir observar a força dos candle. Nosso indicador possuir mais de 4 confirmações da tendência. Ele é bem simples e fácil de usar. Modos de confirmações Confirmações de Tendência da Vela:  Quando a vela mudar para verde claro a tendência é de alta. Quando a vela mudar para vermelho claro a tendência está revertendo para baixo. Quando a vela mudar para vermelho escuro a tendênc
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
DMAX pro
Danny Teoh Kok Keong
Indicadores
DMAX SIGNAL IS VERY POWERFUL TOOL TO HELP YOU ENTRY,ITS CAN DETECT OVERSOLD AND OVERBOUGHT IN FOREX MARKET. ITS CAN TRADE 24 FOREX PAIR IN MARKET, 80% ACCURATE RESULT. MANY TRADER FAIL BECAUSE OF ENTRY POINT AND EXIT POINT , SIGNAL OF DMAX WILL GIVE VERY GOOD SIGNAL TO LET YOU KNOW WHERE TO ENTRY AND EXIT.  RISK MANAGEMENT IS VERY IMPORTANT IN TRADING FOREX, PLEASE DONT RISK OVER 5% PER TRADE IS FORE MARKET
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Experts
Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
Arbitrage Indicators
Xin You Lin
Indicadores
Arbitrage Indicators is a professional and easy-to-use Forex trading indicator that uses the best trading principles of the latest AI arbitrage models. This indicator provides accurate buy and sell signals. Applies to currency pairs only. It has six different metrics options, MACD, KDJ, RSI, CCI, RVI, DEMARK. It can be freely switched by users, and intuitively shows the direction and reversal signal of the currency pair. When the two lines cross colors, the currency has a high probability of rev
Analytical Trend
Yvan Musatov
Indicadores
The Analytical Trend indicator can track sustained price movement in a specific direction. In this case, the movement itself can be downward, upward or sideways, when the market movement does not have a pronounced direction. The indicator works on the basis of two moving averages and an oscillator. Using the signal search algorithm, the indicator generates signals in the form of arrows. Flexible settings allow you to receive more accurate signals for opening positions. You can quickly understan
RaysFX Supertrend Bar
Davide Rappa
Indicadores
RaysFX Supertrend Bar RaysFX Supertrend Bar è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4. Utilizza l'indice di canale delle materie prime (CCI) per generare segnali di trading. L'indicatore mostra dei puntini in una finestra separata sotto il grafico principale per indicare i segnali di trading. Caratteristiche principali: Calcola il CCI per diversi periodi temporali. Visualizza puntini per indicare i segnali di trading. Permette all'utente di modificare i periodi temporali e la distanza tra
SupplyDemandZoneLines
Ning Liu
Indicadores
Indicadores-chave de preços da zona de oferta e demanda fundo O sistema busca automaticamente áreas de oferta e demanda na linha K e desenha linhas de preços-chave em tempo real. Os comerciantes podem negociar com base nas linhas de negociação de preços. Principais Características O sistema busca automaticamente as áreas de oferta e demanda na linha K. O sistema também desenhará linhas de preços-chave em tempo real, e os traders poderão negociar com base nas linhas de negociação de preços. Port
Ichimoku Trade Alarm
Miroslaw Stachowiak
Indicadores
The most effective signals generated by Ichimoku strategies. Ichimoku Trade Alarm is a supplement for Ichimoku Trade Panel and it shows the signals that Expert Advisor reacts to. Visualization of signals:  Price / Kijun sen cross - the candle body must be between Min_Candlestick_Body and Max_Candlestick_Body. The candle must close above / below Kijun sen, minimum in 1/3 of its body. Open candle must be located above / below Kijun sen. Chinkou span must be under the price of 26 periods in advanc
Big and small waves
Qiuyang Zheng
Indicadores
Este é um excelente sistema de indicadores técnicos, que analisa as tendências periódicas de negociação ascendente ou descendente de pequenos, médios e grandes aspectos. Período1 nos parâmetros é um período de tempo pequeno, Período2 é um período de tempo médio e Período3 é um período de tempo grande; small_symbol é o identificador do sinal nº 1, middle_symbol é o identificador do sinal nº 2 e big_symbol é o identificador do sinal No. 3 ;alerta é a chave do botão de aviso, Mail é a chave de en
Notification TouchGuard Alert MT4
Alireza Zahedi
Indicadores
TouchGuard Alert – Advanced Price Alert & Notification Indicator for MetaTrader 4 (MT4) TouchGuard Alert   is a fast, lightweight, and highly accurate price-touch   Alert & Notification   system designed for   MetaTrader 4 (MT4)   and   MetaTrader 5 (MT5) . It automatically sends real-time   Alerts, Pop-Up Alerts, Email Notifications, Push Notifications   and early-warning notifications when price touches or approaches your chart objects. Key Features (High-Precision Alert & Notification System)
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
GGP Wave Trend Oscillator MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
Indicadores
The GGP Wave Trend Oscillator MT4   Indicator is a volatility and momentum tool designed to help traders optimize their trading performance and providing traders find the most accurate market reversals. This indicator is MT4 conversion of the Indicator: WaveTrend Oscillator [WT] by “ LazyBear “ in Trading View website and some alert methods are added to provide real-time alerts when a trading signal is generated, in order to allow traders to act quickly and efficiently. When the oscillator is ab
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Os compradores deste produto também adquirem
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
O indicador " Dynamic Scalper System " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob a fo
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos back-tests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acabou perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Forma
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detecção de blocos de pedidos de multi-timeframe MT4. Características - Totalmente personalizável no painel de controle do gráfico, fornece interação completa. - Oculte e mostre o painel de controle onde quiser. - Detectar OBs em vários períodos de tempo. - Selecione a quantidade de OBs para exibir. - Interface de usuário de OBs diferente. - Filtros diferentes em OBs. - Alerta de proximidade OB. - Linhas ADR de alta e baixa. - Serviço de notificação (alertas de tela | not
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador Profissional de Delta e Sinais de Absorção para MT4 Desbloqueie o poder da verdadeira análise de fluxo de ordens com o OrderFlow Absorption – o indicador definitivo de histograma de delta e sinais de absorção para MetaTrader 4. Desenvolvido para traders que desejam enxergar o que realmente acontece por trás de cada movimento de preço, esta ferramenta revela pressões ocultas de compra/venda e eventos de absorção que movimentam o mercado. Recursos Visualização do H
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno e
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
O sistema de comércio técnico de setas de reversão do BB foi desenvolvido para prever pontos reversos para tomar decisões de varejo. A situação atual do mercado é analisada pelo indicador e estruturada para vários critérios: a expectativa de momentos de reversão, possíveis pontos de virada, sinais de compra e venda. O indicador não contém informações em excesso, possui uma interface visual compreensível, permitindo que os comerciantes tomem decisões razoáveis. Todas as setas parecem fechar a ve
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel é um indicador baseado na volatilidade, desenvolvido com um algoritmo de tempo especifico, que consiste em encontrar possíveis correções no mercado. Este indicador mostra duas linhas exteriores, uma interior (linha de retração) e um sinal de seta, onde a teoria do canal consiste em ajudar a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. O preço do mercado cairá geralmente entre os limites do canal. Se os preços tocarem ou se moverem para fora do canal é uma op
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Sinal de tendência GoldRush Arrow O indicador Sinal de tendência GoldRush Arrow fornece uma análise precisa e em tempo real das tendências, adaptada para scalpers de alta velocidade e curto prazo em XAU/USD. Criada especificamente para o intervalo de tempo de 1 minuto, esta ferramenta exibe setas direcionais para pontos de entrada claros, permitindo que os scalpers naveguem em condições de mercado voláteis com confiança. O indicador consiste em setas de alerta PRIMÁRIAS e SECUNDÁRIAS. Os sin
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
Indicadores
Introducing the Delta Volume Profile Indicator - Unleash the Power of Institutional Precision!  Technical Indicator: Are you ready to trade like the pros? The Delta Volume Profile Indicator is no ordinary tool. It’s a high-precision, cutting-edge indicator that puts the power of institutional-grade trading in your hands. This unique indicator analyses delta volume distribution in real-time, revealing the market's hidden buy/sell imbalances that the biggest financial institutions rely on to antic
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel   é um indicador baseado na volatilidade, desenvolvido com um algoritmo de tempo especifico para o par XAUUSD que consiste em encontrar possíveis correções no mercado. Este indicador mostra duas linhas exteriores, uma interior (linha de retração) e um sinal de seta, onde a teoria do canal consiste em ajudar a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. O preço do mercado cairá geralmente entre os limites do canal. Se os preços tocarem ou se moverem para fora do can
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicadores
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
This indicator is a multifunctional technical analysis tool based on the combination of an adaptive exponential moving average and volatility filters calculated through the Average True Range (ATR). It is designed to accurately identify the current price direction, highlight key trend reversal areas, and visualize potential turning zones. The algorithm is built upon the dynamic construction of a trend ribbon using two levels of volatility — outer and inner ranges. The outer boundaries serve as i
Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
Esta é uma estratégia simples baseada nos níveis BREAKOUT e FIBONACCI. Depois de uma fuga, ou, o mercado continua a mover-se diretamente para os níveis 161, 261 e 423 ou, retorna ao nível de 50% (também chamado de correção) e depois disso provavelmente continua o movimento na direção inicial para os níveis 161, 261 e 423. A chave do sistema é a detecção da barra de ruptura indicada com um objeto retângulo verde (TENDÊNCIA DE CIMA) ou vermelho (TENDÊNCIA DE BAIXO). No momento do rompimento,
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
O indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 é um assistente de negociação para negociação manual em qualquer moeda em FOREX , CRYPTOCURRENCY como Bitcoin, Ethereum, Lightcoin,Ripple  e mais. Também é EasyWay para usar para COMMODITY como Gold, Silver, Oil, Gas ...... e CFDs . Quando instalado no gráfico em seu período de tempo e ferramenta de negociação escolhidos, o indicador desenha automaticamente os seguintes indicadores personalizados usados ​​na estratégia de negociação EasyWayTradePan
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicadores
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
Trend AI Indicator
Aleksandr Goryachev
Indicadores
Trend AI Indicator Descrição: O Trend AI Indicator é uma poderosa ferramenta de análise de mercado que utiliza inteligência artificial para identificar tendências e níveis-chave. O indicador adapta-se automaticamente às condições mutáveis do mercado, fornecendo dados precisos para a tomada de decisões. Principais funcionalidades: Identificação de tendências:   O indicador utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para determinar com precisão a direção da tendência (alta, baixa, lateral). Nív
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicadores
O Oscilador de Índice de Precisão (Pi-Osc) de Roger Medcalf da Precision Trading Systems A Versão 2 foi cuidadosamente reconfigurada para carregar rapidamente em seu gráfico, e algumas outras melhorias técnicas foram incorporadas para aprimorar a experiência. O Pi-Osc foi criado para fornecer sinais precisos de temporização de negociações projetados para encontrar pontos de exaustão extremos, os pontos para os quais os mercados são forçados a ir apenas para tirar as ordens de todos. Este pro
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicadores
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
The Positive Zone
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
Specialized Binary Options Indicator.  The name positive zone is inspired by how this indicator ultimately made me feel, which is "Positive". Not only from a emotional stand point but from a financial one. Once you start earning from this indicator it will give you that runners high, or that nice buzz after you finish a warm cup off coffee in the morning and blast on Cumbawamba's on hit wonder Tubthumping. The key to winning Binary Option is patience and controlling your emotion . This is why th
Mais do autor
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma nova fórmula. Com apenas UM gráfico, pode ler a força da moeda para 28 pares de Forex! Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de apontar o ponto exacto do gatilho de uma nova tendência ou oportunidade de escalada? Manual do utilizador:   clique aqui Este é o p
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indicadores
ACTUALMENTE 31% DE DESCONTO!! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma fórmula secreta. Com apenas UM gráfico, dá alertas para todos os 28 pares de moedas. Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de identificar o ponto exacto de desencadeamento de uma nova tendência ou oportunidade de escalada! Constr
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador é uma super combinação dos nossos 2 produtos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funciona para todos os períodos de tempo e mostra graficamente impulso de força ou fraqueza para as 8 principais moedas mais um Símbolo! Este Indicador é especializado para mostrar a aceleração da força da moeda para quaisquer símbolos como Ouro, Pares Exóticos, Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª
Advanced Accumulated Currency Volume
Bernhard Schweigert
4.54 (48)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta de negociação acessível porque incorporámos uma série de características proprietárias juntamente com uma nova fórmula. O Indicador Avançado de Volume de Moeda Acumulado é especializado para os principais 28 pares de Forex e funciona em todos os períodos de tempo. É uma nova fórmula que num único gráfico extrai todo o volume de moeda (C-Volume) de AUD, CAD, CHF, E
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE COM 26% DE DESCONTO A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma nova fórmula. Com apenas UM gráfico, pode ler a força da moeda para 28 pares de Forex! Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de apontar o ponto exacto do gatilho de uma nova tendência ou oportunidade de escalada? Manual do util
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicadores
A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma fórmula secreta. Com apenas UM gráfico, dá alertas para todos os 28 pares de moedas. Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de identificar o ponto exacto de desencadeamento de uma nova tendência ou oportunidade de escalada! Construído sobre novos algoritmos sub
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitários
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
My Trades in Pips
Bernhard Schweigert
4.83 (18)
Utilitários
Uma ferramenta comercial que não quer perder. O indicador mostra todas as trocas/debates no gráfico com o símbolo a que está anexado. Imprime o número de pips nos lucros ou perdas. Por opção, imprime uma linha vertical através das sub-janelas para uma melhor análise. Verifique também a versão PRO aqui: A minha história comercial PRO https://www.mql5.com/en/market/product/50206 Além disso, acrescenta a informação sobre o resultado total das transacções na moeda de depósito e o total de pips.
FREE
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
ACTUALMENTE COM 26% DE DESCONTO!! Este indicador é uma super combinação dos nossos dois principais indicadores ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Mostra valores de Força da Moeda para TICK-UNITS e sinais de alerta para 28 pares de Forex. Podem ser usadas 11 Tick-Units diferentes. Estas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, e 30 segundos. A barra de Tick-Unit na sub-janela será mostrada e deslocada para a esquerda quando houver pelo menos 1 tick dentro
My Trade History PRO
Bernhard Schweigert
5 (3)
Utilitários
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO!! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Rever os seus negócios é o primeiro passo para um comerciante de sucesso. Os comerciantes bem sucedidos têm o hábito de rever regularmente o seu desempenho comercial. Esta ferramenta vai ajudá-lo a fazer exactamente isso. O processo de revisão será mais eficaz com esta ferramenta para acompanhar as suas transacções. Analise as suas transacções manuais ou as transacções da sua EA. Utilize as 3
Filtro:
hirojeon
30
hirojeon 2025.11.05 05:54 
 

I found too difficult to use it properly.

Bernhard Schweigert
85803
Resposta do desenvolvedor Bernhard Schweigert 2025.11.05 09:49
Let me help you. Beginners usually start with the Advanced Currency Strength28 Indicator, it’s more basic. It seems you didn’t request the starter email pack yet — I don’t automatically know who buys on MQL5. I’ll send you a private message.
m7m7 mo
83
m7m7 mo 2025.08.06 16:42 
 

The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.

Koji
393
Koji 2025.03.21 02:01 
 

Outstanding Product – Reliable and Effective!

Oitan
176
Oitan 2024.12.16 15:01 
 

Excellent !!

Gusse8460
101
Gusse8460 2024.12.16 07:05 
 

"Hallo, ich habe mich für den Dynamic Forex28 Navigator entschieden, da ich während meines Studiums die jahrelange Entwicklung und ständige Optimierung von Bernhards Indikatoren mitverfolgen konnte. Die vielen positiven Rückmeldungen und das Fehlen einer vergleichbaren Alternative zu diesem Konzept und Preis am Markt haben mich letztendlich zum Kauf überzeugt." Gerne gebe ich Ihnen später meine Erfahrungen weiter.

Tony Born
371
Tony Born 2024.10.26 04:12 
 

I’m thoroughly impressed by Bernhard and his indicators; it’s evident that he has dedicated a significant amount of time and expertise to their creation. His trading approach is refreshingly simple yet remarkably effective. Benhards indicators offer that vital advantage that every trader aims for! This review is more than warranted. He has been exceptionally supportive, and always quick to respond and assist, especially post-purchase. Highly recommended.

bollie15
34
bollie15 2024.10.04 13:09 
 

I like this seller his indicators and I instantly see the thousands of hours of experience he has and has put into creating these indicators. I must also add to the fact that this strategy he uses in trading is super simple, something I never tought of, but once you apply it in practice with this indicator it just works. It provides an edge and that is what we need as traders, EDGE! So this review is well deserved. He helped me out a lot with anything I needed and still does, even after the sale is done. I will never trade another strategy!

Bernhard Schweigert
85803
Resposta do desenvolvedor Bernhard Schweigert 2024.10.04 13:52
Thank you so much for the excellent review, my friend! 🌟
Your kind words mean a lot, and I truly appreciate you taking the time to share your experience. If you ever need anything or have any questions, don't hesitate to reach out. Wishing you continued success and many green pips ahead! 💹😊
Responder ao comentário