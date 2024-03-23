Atomic Analyst

Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada.
O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação. Utilizando múltiplas camadas de indicadores complexos, o Analista Atômico analisa o gráfico e converte cálculos matemáticos complexos em sinais simples e cores que qualquer trader iniciante pode entender e utilizar para tomar decisões de negociação consistentes.
O "Analista Atômico" é uma solução de negociação abrangente projetada para traders novos e experientes. Combina indicadores premium e recursos de primeira linha em uma estratégia de negociação, tornando-o uma escolha versátil para todos os tipos de traders.
Estratégia de Negociação Intradia e de Scalping: Projetada para negociações rápidas e precisas a curto prazo.
Estratégia de Negociação Diária e de Swing: Pode ser usada como uma ferramenta confiável para traders diários e de swing que visam grandes movimentos de preço.
Múltiplas Moedas e Mercados: Funciona em diferentes instrumentos e mercados com sua precisão confiável.
Múltiplos Prazos: Pode ser utilizado em vários prazos com bom desempenho.
Estabilidade: Todos os indicadores não repintam, não redesenham e não apresentam atrasos, garantindo sinais confiáveis.
Clareza de Sinais: Oferece sinais de seta para pontos de entrada e saída claros.
Alertas em Tempo Real: Mantém os traders informados com alertas de entrada, stop loss e take profit.
Múltiplos Níveis de Take Profit: Fornece até 8 níveis de take profit usando Fibonacci.
Análise Profunda: Oferece análise de tendência em prazos mais altos e monitoramento de negociações ao vivo.
Codificação de Cores Adaptativa: Utiliza a codificação de cores das velas para refletir a força e o momentum do preço.
Interface e Painel Modernos e Amigáveis: Oferece todas as métricas básicas e avançadas que os traders profissionais usam diariamente.
Recursos:
- Indicadores não repintam, não redesenham e não apresentam atrasos
- Máximo de Ativações
- Explorador de Tendências MTF
- Interface Gráfica de Usuário Moderna e Amigável
- Múltiplos Indicadores em Um
- Estratégia de Negociação Intradia, Diária e de Swing
- Pronto para Empresas Proprietárias
- Pontos de Entrada e Saída e Setas
- Alertas por Telefone e Email
- Análise MTF
- Cálculo de % de Tendência em Todos os Prazos
- Stop Loss
- Múltiplos Take Profits
- Trailing Stop
- Operações de Venda e Compra
- Exibição de % de Potencial de Lucro com Número Total de Negociações
- Sessão de Negociação Ao Vivo
- Cálculo de Lucro Diário, Semanal e Total Ao Vivo
- Cálculo de Comissão Diária Ao Vivo
- Exibição de Preço de Compra e Venda
- Exibição de Spread Ao Vivo
- Temporizador de Vela, Hora Local e Hora do Servidor
- Status do Terminal Conectado/Desconectado
- Exibição da Moeda da Conta
- Use o Painel para Alterar os Prazos
Recomendações:
- Moedas e Pares: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
- Prazo: H1.
- Tipo de Contas: Qualquer conta ECN, Conta de spread baixo.
It's really a great job. I bought two indicators from him. It's really worth every dollar you spend. He's a decent and respectful person who answers all your questions.