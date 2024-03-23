Atomic Analyst

Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia.

O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação. Utilizando múltiplas camadas de indicadores complexos, o Analista Atômico analisa o gráfico e converte cálculos matemáticos complexos em sinais simples e cores que qualquer trader iniciante pode entender e utilizar para tomar decisões de negociação consistentes.





O "Analista Atômico" é uma solução de negociação abrangente projetada para traders novos e experientes. Combina indicadores premium e recursos de primeira linha em uma estratégia de negociação, tornando-o uma escolha versátil para todos os tipos de traders.





Estratégia de Negociação Intradia e de Scalping: Projetada para negociações rápidas e precisas a curto prazo.

Estratégia de Negociação Diária e de Swing: Pode ser usada como uma ferramenta confiável para traders diários e de swing que visam grandes movimentos de preço.

Múltiplas Moedas e Mercados: Funciona em diferentes instrumentos e mercados com sua precisão confiável.

Múltiplos Prazos: Pode ser utilizado em vários prazos com bom desempenho.

Estabilidade: Todos os indicadores não repintam, não redesenham e não apresentam atrasos, garantindo sinais confiáveis.

Clareza de Sinais: Oferece sinais de seta para pontos de entrada e saída claros.

Alertas em Tempo Real: Mantém os traders informados com alertas de entrada, stop loss e take profit.

Múltiplos Níveis de Take Profit: Fornece até 8 níveis de take profit usando Fibonacci.

Análise Profunda: Oferece análise de tendência em prazos mais altos e monitoramento de negociações ao vivo.

Codificação de Cores Adaptativa: Utiliza a codificação de cores das velas para refletir a força e o momentum do preço.

Interface e Painel Modernos e Amigáveis: Oferece todas as métricas básicas e avançadas que os traders profissionais usam diariamente.





Recursos:





Indicadores não repintam, não redesenham e não apresentam atrasos

Máximo de Ativações

Explorador de Tendências MTF

Interface Gráfica de Usuário Moderna e Amigável

Múltiplos Indicadores em Um

Estratégia de Negociação Intradia, Diária e de Swing

Pronto para Empresas Proprietárias

Pontos de Entrada e Saída e Setas

Alertas por Telefone e Email

Análise MTF

Cálculo de % de Tendência em Todos os Prazos

Stop Loss

Múltiplos Take Profits

Trailing Stop

Operações de Venda e Compra

Exibição de % de Potencial de Lucro com Número Total de Negociações

Sessão de Negociação Ao Vivo

Cálculo de Lucro Diário, Semanal e Total Ao Vivo

Cálculo de Comissão Diária Ao Vivo

Exibição de Preço de Compra e Venda

Exibição de Spread Ao Vivo

Temporizador de Vela, Hora Local e Hora do Servidor

Status do Terminal Conectado/Desconectado

Exibição da Moeda da Conta

Use o Painel para Alterar os Prazos





Recomendações:





Moedas e Pares: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...

Prazo: H1.

Tipo de Contas: Qualquer conta ECN, Conta de spread baixo.







