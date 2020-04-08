RFI levels PRO
- Indicadores
- Roman Podpora
- Versão: 2.0
- Ativações: 10
Indicador antecipado Determina os níveis e zonas de reversão do mercado , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim.
Ele mostra níveis de reversão onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional.
O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o LINHAS DE TENDÊNCIA PRO indicador.
- Scanner de estrutura reversível para todos os instrumentos.
- Logic AI – um assistente que exibe pontos de entrada
Monitora automaticamente todos os instrumentos de negociação e identifica instantaneamente todos os padrões de reversão em R, mostrando onde já existe um sinal LOGIC AI, além de outras informações úteis.
Um sinal inteligente que determina o momento ideal para entrar no mercado. Ele opera utilizando o algoritmo TPSproSYSTEM, analisando a movimentação de preços, tendências e a atividade dos principais participantes.
Quando a LOGIC AI entra em ação, significa que as condições de mercado estão totalmente preparadas para uma decisão de negociação com alta probabilidade de sucesso.
- Modo (R1-PRO), que utiliza as mudanças de tendência do indicador Trend Pro.
- (R1-BOS) um modo onde são utilizadas mudanças de tendência do indicador Linhas de tendência
Utiliza dados de tendência do indicador TPSpro TREND PRO e constrói modelos R com base neles.
O sistema analisa automaticamente a direção da tendência, identifica pontos de reversão e estruturas-chave do mercado, ajudando os traders a identificar pontos de entrada com a IA da LOGIC.
Utiliza dados do indicador TPSpro TREND LINES e analisa todos os pontos de fim de tendência (BOS) da tendência mais recente para encontrar padrões de reversão.
Vantagens:
- A análise multitemporal permite avaliar o mercado em vários níveis simultaneamente.
- Designs de inversão de acordo com a linha BOS e com as mudanças regulares de tendências da TREND PRO.
- Pontos de reversão precisos apenas nos níveis R1 com riscos de entrada mínimos.
- Visualização intuitiva com indicação de stop loss e take profit.
- Scanner de estrutura R1 para encontrar rapidamente sinais de negociação.
- Assistente de negociação com IA (Lógica Inteligente) que indica as zonas de entrada mais lucrativas.
- Otimização para quaisquer instrumentos e estilos de negociação.
- Funciona sem redesenho - os sinais permanecem estáveis.
- Máxima precisão quando combinada com LINHAS DE TENDÊNCIA.
Teclas de atalho:
Z — ocultar/exibir painel
R - mostrar todos os drops no histórico