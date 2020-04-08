RFI levels PRO

Indicador antecipado Determina os níveis e zonas de reversão do mercado , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim.

Ele mostra níveis de reversão onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional.

O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o LINHAS DE TENDÊNCIA PRO indicador.

Scanner de estrutura reversível para todos os instrumentos.

Monitora automaticamente todos os instrumentos de negociação e identifica instantaneamente todos os padrões de reversão em R, mostrando onde já existe um sinal LOGIC AI, além de outras informações úteis. Logic AI – um assistente que exibe pontos de entrada Um sinal inteligente que determina o momento ideal para entrar no mercado. Ele opera utilizando o algoritmo TPSproSYSTEM, analisando a movimentação de preços, tendências e a atividade dos principais participantes.

Quando a LOGIC AI entra em ação, significa que as condições de mercado estão totalmente preparadas para uma decisão de negociação com alta probabilidade de sucesso.

Modo (R1-PRO), que utiliza as mudanças de tendência do indicador Trend Pro.

Utiliza dados de tendência do indicador TPSpro TREND PRO e constrói modelos R com base neles.

O sistema analisa automaticamente a direção da tendência, identifica pontos de reversão e estruturas-chave do mercado, ajudando os traders a identificar pontos de entrada com a IA da LOGIC. (R1-BOS) um modo onde são utilizadas mudanças de tendência do indicador Linhas de tendência Utiliza dados do indicador TPSpro TREND LINES e analisa todos os pontos de fim de tendência (BOS) da tendência mais recente para encontrar padrões de reversão.

Vantagens:

A análise multitemporal permite avaliar o mercado em vários níveis simultaneamente.

Designs de inversão de acordo com a linha BOS e com as mudanças regulares de tendências da TREND PRO.

Pontos de reversão precisos apenas nos níveis R1 com riscos de entrada mínimos.

Visualização intuitiva com indicação de stop loss e take profit.

Scanner de estrutura R1 para encontrar rapidamente sinais de negociação.

Assistente de negociação com IA (Lógica Inteligente) que indica as zonas de entrada mais lucrativas.

Otimização para quaisquer instrumentos e estilos de negociação.

Funciona sem redesenho - os sinais permanecem estáveis.

Máxima precisão quando combinada com LINHAS DE TENDÊNCIA.



Teclas de atalho:

Z — ocultar/exibir painel

R - mostrar todos os drops no histórico