RFI levels PRO

Indicador antecipado   Determina os níveis e zonas de reversão do mercado , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim.
Ele mostra   níveis de reversão   onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional.
O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o   LINHAS DE TENDÊNCIA PRO   indicador.

  • Scanner de estrutura reversível para todos os instrumentos.

    • Monitora automaticamente todos os instrumentos de negociação e identifica instantaneamente todos os padrões de reversão em R, mostrando onde já existe um sinal LOGIC AI, além de outras informações úteis.

  • Logic AI – um assistente que exibe pontos de entrada

    • Um sinal inteligente que determina o momento ideal para entrar no mercado. Ele opera utilizando o algoritmo TPSproSYSTEM, analisando a movimentação de preços, tendências e a atividade dos principais participantes.
    Quando a LOGIC AI entra em ação, significa que as condições de mercado estão totalmente preparadas para uma decisão de negociação com alta probabilidade de sucesso.

  • Modo (R1-PRO), que utiliza as mudanças de tendência do indicador Trend Pro.

    • Utiliza dados de tendência do indicador TPSpro TREND PRO e constrói modelos R com base neles.
    O sistema analisa automaticamente a direção da tendência, identifica pontos de reversão e estruturas-chave do mercado, ajudando os traders a identificar pontos de entrada com a IA da LOGIC.

  • (R1-BOS) um modo onde são utilizadas mudanças de tendência do indicador Linhas de tendência

    • Utiliza dados do indicador TPSpro TREND LINES e analisa todos os pontos de fim de tendência (BOS) da tendência mais recente para encontrar padrões de reversão.

Vantagens:

  • A análise multitemporal permite avaliar o mercado em vários níveis simultaneamente.
  • Designs de inversão de acordo com a linha BOS e com as mudanças regulares de tendências da TREND PRO.
  • Pontos de reversão precisos apenas nos níveis R1 com riscos de entrada mínimos.
  • Visualização intuitiva com indicação de stop loss e take profit.
  • Scanner de estrutura R1 para encontrar rapidamente sinais de negociação.
  • Assistente de negociação com IA (Lógica Inteligente) que indica as zonas de entrada mais lucrativas.
  • Otimização para quaisquer instrumentos e estilos de negociação.
  • Funciona sem redesenho - os sinais permanecem estáveis.
  • Máxima precisão quando combinada com LINHAS DE TENDÊNCIA.


Teclas de atalho:
Z — ocultar/exibir painel
R - mostrar todos os drops no histórico

