Candlestick Patterns Alert

Aprimore sua precisão no trading com o indicador Candlestick Pattern Alert MT4, uma ferramenta poderosa projetada para detectar rapidamente padrões de velas chave e entregar alertas em tempo real, capacitando traders a agir em configurações de alta probabilidade. Baseado nos princípios dos gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison nos anos 90, este indicador é favorito entre traders de forex, cripto e ações por sua capacidade de decifrar o sentimento do mercado através de padrões como Hammer, Doji ou Engulfing. Simplifica a análise manual, economizando tempo, aumentando a precisão e reduzindo oportunidades perdidas—perfeito para scalpers, day traders e swing traders que buscam capitalizar reversões ou continuaciones de tendência em mercados voláteis como EURUSD, BTCUSD ou XAUUSD.

O Candlestick Pattern Alert MT4 sobrepõe setas verdes (compra) e vermelhas (venda) no gráfico para reconhecimento instantâneo de padrões, com etiquetas de texto personalizáveis (tamanho padrão 7, offset 20%) para clareza. Suporta 14 padrões principais—Hammer, Inverse Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Doji, Bullish/Bearish Spinning Tops, Engulfing, Harami, Piercing Line, Three White Soldiers e Three Black Crows—permite ativar/desativar padrões específicos (padrão: Bullish/Bearish Engulfing ativados) e personalizar alertas via pop-ups, notificações push ou emails (todos ativados por padrão). Com dois buffers (BuySignal, SellSignal), está pronto para EA em estratégias automatizadas. Benefícios incluem monitoramento de múltiplos padrões, redução de tempo na tela e adaptabilidade para forex, cripto, ações e commodities, garantindo que traders se mantenham à frente em mercados rápidos.

Também disponível para MT5: Candlestick Pattern Alert MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Características principais

Detecção Multi-Padrões: Identifica 14 padrões de velas críticos (ex., Hammer, Doji, Engulfing, Three White Soldiers) para detectar reversões e continuations com precisão.

Seleção de Padrões Personalizável: Ative/desative padrões específicos (ex., padrão Bullish/Bearish Engulfing ativados) para alinhar com sua estratégia de trading.

Visualização em Tempo Real: Setas verdes de compra e vermelhas de venda com etiquetas de texto (tamanho 7, offset 20%, multiplicador ajustável 0.5) para identificação clara de padrões sem desordem.

Sistema de Alertas Flexível: Pop-ups, notificações push e alertas por email configuráveis (todos ativados por padrão) para notificações instantâneas de novos padrões em diferentes timeframes.

Compatibilidade com EA: Dois buffers (BuySignal, SellSignal) expõem dados de padrões para integração seamless em advisors experts ou scripts de trading automatizado.

Suporte Amplo de Mercados: Funciona com pares forex, criptomoedas, ações e commodities, ideal para estratégias diversas como scalping ou swing trading.

Personalização Amigável: Alterne padrões, ajuste tamanho/offset de texto e mostre/esconda info de copyright (padrão ativado) para uma experiência de gráfico personalizada.

Design Eficiente: Código leve, não repintado, otimizado para MT4, garante desempenho fluido mesmo com configurações multi-gráfico.

Automação que Economiza Tempo: Elimina a varredura manual de padrões, permitindo foco na execução de estratégias enquanto captura sinais chave do mercado.

Melhoria na Tomada de Decisões: Fornece insights confiáveis baseados em padrões para confirmar entradas/saídas, reduzindo trading emocional em condições voláteis.

O indicador Candlestick Pattern Alert MT4 é indispensável para traders que buscam aproveitar o poder da análise de velas com rapidez e precisão. Sua robusta detecção de padrões, alertas personalizáveis e design pronto para automação oferecem uma vantagem competitiva, ideal para navegar com confiança em mercados dinâmicos.

