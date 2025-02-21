O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume.

Ele consiste em três linhas:

Linha de exaustão do volume altista

Linha de exaustão do volume baixista

Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista.

Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o próximo análise.

Você pode analisar qualquer coisa – tendências e correções. Uma boa abordagem é mover o indicador sempre que ele atingir a linha de tendência ou quando um topo ou fundo for tocado. Quanto maior a distância entre a linha de tendência e uma das linhas de exaustão de volume, maior o volume nessa direção. A linha de tendência pode ser usada como um ponto para abrir ordens, enquanto as linhas de exaustão são usadas para coletar lucros. O sistema é realmente único, mas extremamente intuitivo. Não há produtos semelhantes no mercado.

Não há restrições para o uso. Aplique-o em todos os mercados e em todos os intervalos de tempo.

Importante: ao verificar no testador MetaTrader4, dê um duplo clique na linha roxa e depois mova-a para a esquerda ou para a direita para analisar o mercado.

Sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem se tiver alguma dúvida.