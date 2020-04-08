Smart Trend Trading System

Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA GRATUITAMENTE.



Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado.

O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores premium e apresenta mais de 7 estratégias de trading robustas, tornando-o uma escolha versátil para diversas condições de mercado.

Estratégia de Seguimento de Tendência: Fornece uma entrada precisa e gestão de stop-loss para acompanhar efetivamente as tendências.

Estratégia de Reversão: Identifica possíveis reversões de tendência, permitindo que os traders aproveitem os mercados em movimento lateral.

Estratégia de Scalping: Projetada para operações rápidas e precisas no dia e operações a curto prazo.

Estabilidade: Todos os indicadores não repintam, não redesenham e não têm atraso, garantindo sinais confiáveis.

Personalização: Suporta estratégias personalizadas para atender às preferências individuais de trading. Mais de 7 estratégias e combinações para ajudá-lo a encontrar sua melhor estratégia.

Clareza de Sinal: Oferece sinais de seta para pontos de entrada e saída claros.

Alertas em Tempo Real: Mantém os traders informados com alertas de entrada e saída de operações.

Análise Profunda: Fornece análise de tendência de prazos mais altos e monitoramento de operações ao vivo.

Codificação de Cores Adaptativa: Utiliza codificação de cores de velas para volume, tendência e sinais de velas de reversão. Analise a direção do mercado pelas cores das velas.

O "Sistema de Trading Inteligente MT5" capacita os traders com as ferramentas necessárias para tomar decisões de trading informadas e estratégicas em uma variedade de condições de mercado. Navegue pelas complexidades do mercado forex com confiança, independentemente de seu estado atual. Este sistema se destaca ao oferecer estratégias versáteis tanto para condições de mercado em tendência quanto em movimento lateral, garantindo que os traders possam tomar decisões informadas em qualquer cenário de mercado. Com o sistema de trading inteligente, você pode operar em qualquer estado do mercado:

Em um mercado em tendência: O sistema o ajudará a identificar a tendência e destacar retrocessos e fornecer entradas precisas, com opção de colocação de stop-loss e trailing stop também.

Em um mercado em movimento lateral: O sistema o ajudará a identificar um intervalo e oferecerá sinais sólidos quando o preço for rejeitado dos níveis do intervalo.

O Sistema de Trading Inteligente é uma abordagem completa e sofisticada para o trading forex que utiliza uma combinação de indicadores cuidadosamente selecionados para identificar e capitalizar tendências do mercado e possíveis reversões de tendência. Este sistema utiliza um conjunto de indicadores, incluindo o Capturador de Rompimentos de Tendência, Stop Trailing Inteligente, Nuvem Inteligente, Zonas de Reversão Inteligente e Buscador de Tendências de Múltiplos Prazos, todos projetados para trabalhar em harmonia e fornecer aos traders um conjunto de ferramentas robusto e versátil.

O princípio básico do Sistema de Trading Inteligente é analisar os movimentos de preços e as condições do mercado a partir de múltiplos ângulos, garantindo uma visão holística da dinâmica do mercado. O Capturador de Rompimentos de Tendência identifica pontos de rompimento que sinalizam o surgimento de novas tendências, permitindo que os traders entrem em posições cedo no desenvolvimento da tendência. O Stop Trailing Inteligente ajuda os traders a gerenciar suas operações ajustando dinamicamente os níveis de stop-loss com base na força da tendência, minimizando o risco e maximizando o potencial.

O indicador Nuvem Inteligente fornece uma representação visual das tendências ao formar uma nuvem acima ou abaixo do gráfico de preços. Quando o preço está acima da nuvem, sinaliza uma tendência de alta, e quando está abaixo, uma tendência de baixa. Isso simplifica a identificação de tendências e confirma as decisões de trading. As Zonas de Reversão Inteligente sinalizam possíveis pontos de virada no mercado, dando aos traders um aviso antecipado sobre possíveis reversões de tendência durante retrocessos.

O Buscador de Tendências de Múltiplos Prazos adiciona uma camada adicional de sofisticação ao analisar tendências em vários prazos, oferecendo uma compreensão mais abrangente da direção do mercado. Esta abordagem coletiva permite aos traders operar com um alto grau de confiança, minimizando sinais falsos e melhorando as probabilidades de trading.

Em resumo, o Sistema de Trading Inteligente é uma metodologia meticulosamente projetada que aproveita o poder de indicadores avançados para capacitar os traders com uma identificação precisa de tendências, pontos de entrada e saída precisos e técnicas eficazes de gerenciamento de risco. Ao aproveitar este sistema abrangente, os traders podem potencialmente alcançar consistência no dinâmico mercado forex.

Características:

Indicadores não repintados, não redesenhados e não atrasados

Ativações máximas

Mais de 7 estratégias

10 Indicadores em um só

Estratégias de trading diário e de swing

Estratégias de seguimento de tendência, reversão e scalping

Estratégias personalizadas

Estratégias de empresas proprietárias

Pontos de entrada e saída e setas

Alertas por telefone e email

Análise de múltiplos prazos

Suporte e resistência

Zonas de reversão

Stop Trailing

Codificação de cores de velas para volume, tendência e reversão

Temporizador de velas e indicadores de limite de spread

