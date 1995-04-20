Pips Stalker

O Pips Stalker é um indicador de seta longa e curta, o indicador ajuda traders de todos os níveis a tomarem melhores decisões ao negociar no mercado, nunca repinta e usa o RSI como lógica principal do sinal; uma vez que uma seta é aplicada, ela nunca repinta ou repinta e as setas não são atrasadas.

RECURSOS DA SETA PIPS STALKER :

PAINEL DE ESTATÍSTICAS
Um painel de informações único que mostra a % geral de taxa de vitória e estatísticas úteis como o máximo de vitórias e derrotas em trocas seguidas, além de outras informações úteis.
TP E SL, GESTÃO DE DINHEIRO EMBUTIDA
o indicador dá objetos TP e SL a cada seta, então o trader tem gestão de dinheiro e risco embutidos, SL é baseado em ATR, e TP é baseado na relação risco-recompensa baseada no valor atual de ATR SL.
SEM REPINTURA, ALTA AJUSTABILIDADE
O INDICADOR OFERECE MUITAS OPÇÕES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SINAL, O QUE O FAZ FUNCIONAR EM QUALQUER PAR COM APENAS UM PEQUENO AJUSTE DE PERÍODO, O PAINEL MOSTRARÁ AO TRADER SE AS CONFIGURAÇÕES E PERÍODOS ATUAIS SÃO LUCRATIVOS OU NÃO.
PERÍODO RECOMENDADO: M1.

Recomendado capital inicial: 100$.

Tipo de conta recomendada: RAW SPREAD.

