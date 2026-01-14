Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community"
Olá,
O sistema de depósito do paypal não está funcionando, recebo uma página de erro 404 depois de ser redirecionado do paypal para o mql5.com.
Tente novamente.
Às vezes, é necessário realizar uma transferência de um usuário para outro (por login) no site MQL5.
É realista adicionar essa funcionalidade?
para 20 por cento, realisticamente)
eles começarão a contornar a comissão
É possível adicionar essa funcionalidade?
Infelizmente, não. Isso destruiria o trabalho dos serviços.
A comissão de 20% também será contornada por meio do fórum, desde que não haja comissão de 20% na seção "trabalho".
O comprador criará um trabalho "direcionado" para o vendedor, como "ajustes personalizados de produtos".
Na minha segunda opinião, essa comissão de 20% é um verdadeiro roubo. :) Seria aceitável se os desenvolvedores estivessem com você - com intermediários - no compartilhamento. Mas eles não estão. Com essa comissão, o serviço terá uma respiração ruim. E ele será constantemente contornado por outras formas. O serviço se transformará em uma vitrine de anúncios gratuitos, cujos negócios serão feitos fora dele.
Como você calculou isso? Com base nos preços esperados das mercadorias? Ou essas comissões são práticas comuns em lojas on-line?
20% para 5-10$ em princípio é tolerável, mas a um preço de 1000$....
Você se esquece de que somos nós que fornecemos acesso a um público enorme. Fornecemos acesso instantâneo ao mercado, aos trabalhos, à MQL5 Cloud Network e aos sinais (que serão lançados em breve) a todos os usuários.
Compare:
- um desenvolvedor é um para um com seu site, onde o tráfego é de 10 pessoas por dia.
- produtos e serviços do desenvolvedor no site MQL5.com e em cada uma das centenas de milhares de terminais.
Você entende a diferença? É pelo acesso ao público que a comissão é paga.
Na seção Trabalho, a comissão é zero por enquanto, mas aparecerá até o final do ano.
Uma visão de fora (eu mesmo não vou atender aos pedidos): Renat escreve que a MQ fornece algum tipo de serviço de acesso ao público; Sergeyev escreve que a MQ não participa do processamento de pedidos e da formação do custo do trabalho. Ambos estão certos.
Portanto, a conclusão é simples: como o serviço é fornecido a todos os programadores em execução no mesmo volume, a cobrança de preços diferentes "pela mesma coisa" será percebida de forma muito negativa. Uma das saídas para essas situações é uma taxa fixa para a realização de uma transação por meio do serviço.
É claro que, nesse caso, a MQ é um monopolista. Mas eu jamais abriria mão de 20%, 15% ou mesmo 10%. Nossos funcionários são talentosos e sempre encontrarão maneiras de não pagar a mais. Em outras palavras, se a comissão for considerada injusta, praticamente não haverá receita com ela. Existe até uma lei econômica sobre esse assunto em relação aos impostos.
Você está errado.
A primeira afirmação sobre o acesso ao público está correta, mas a segunda está fundamentalmente errada. O acesso ao público, nossa publicidade de serviços de desenvolvedor, o aluguel de nosso espaço, o fornecimento de ambiente de pagamento e a participação em arbitragem eliminam qualquer dúvida sobre nossa participação no custo dos serviços de desenvolvedores de terceiros.
Você precisa entender essas coisas básicas, caso contrário, não se trata de um negócio, mas de tentativas de pegar migalhas com perda de potencial. O marketing é muito mais complicado e importante do que o próprio produto. Aquele que fornece esse marketing com distribuição tem a participação mais direta no produto.
Veja a AppStore da Apple: ela dá aos desenvolvedores de terceiros acesso a um grande público de clientes, organiza toda a parte de pagamento e permite que eles ganhem dinheiro. O Android, por outro lado, com sua abertura e natureza gratuita, não deixa praticamente nenhuma chance para os desenvolvedores terceirizados ganharem dinheiro. As pessoas ficam surpresas ao perceber que o ecossistema do Android não tem dinheiro real em software (não é preciso discutir, estou falando de dinheiro real, não teórico) e que eles têm que trabalhar de graça para o benefício do Google.
Nossa abordagem é dar aos desenvolvedores de terceiros a oportunidade de ganhar dinheiro de verdade na MQL5.community
Não vou discutir, não foi por isso que respondi. O volume de trabalho do MQ é enorme, por isso sempre temos respeito e acatamento. Só quero transmitir a ideia de que atividades como "acesso ao público, nossa publicidade de serviços de desenvolvedores, aluguel de nosso espaço, fornecimento de ambiente de pagamento, participação em arbitragem" parecem algum tipo de serviço geral remunerado aos olhos de um homem comum/não comerciante. Um programador considerará que ele mesmo escreve o programa (não é mesmo?) e o vende, e a comissão pelo uso do serviço pago é uma "despesa externa" para ele. A razoabilidade do tamanho dessa comissão determinará se o programador usará o serviço ou procurará soluções alternativas, porque é o programador que decidirá se deve incluir a comissão do MQ no preço de seu produto (e se não perderá alguns pedidos por causa disso).
...É claro, por exemplo, que a taxa de aluguel de instalações pode ser calculada com base no custo de 1 m² por ano ou com base no faturamento anual do locatário. Mas só encontrei uma vez em minha vida um contrato de locação do segundo tipo, e isso foi em uma disputa em que o locatário deliberadamente subestimou seu faturamento.
Deixe-me acrescentar. As lojas comuns também recebem uma comissão do faturamento como uma porcentagem. Mas lá a abordagem é mais simples: todo o volume de mercadorias do vendedor e seus preços são estritamente controlados pela administração da loja. Mas mesmo nessa situação: se eu não gostar das margens de lucro da loja, ficarei em sua varanda e venderei morangos sem comissão até que eles elaborem um protocolo sobre atividade empresarial ilegal.
