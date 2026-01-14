Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 130
Quero sacar dinheiro, como faço isso?
Entre em contato com seu corretor.
ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33Hoje, quando tentei comprar um bot, percebi que a plataforma não me permite mais comprar usando a opção PayPal, que funcionava muito bem para mim antes. Tentei fazer a compra com meu cartão bancário, mas ele foi recusado. Alguém pode me dizer como conseguiram resolver esse problema?
O Paypal está indo e vindo com frequência, portanto, sugiro que você tente recarregar sua conta MQL5 com outra forma de pagamento ou tente novamente amanhã.
Hoje, quando tentei comprar um bot, percebi que a plataforma não me permite mais comprar usando a opção PayPal, que funcionava muito bem para mim antes. Tentei fazer a compra com meu cartão bancário, mas ele foi recusado. Alguém pode me dizer como conseguiram resolver esse problema?
Eu também estava procurando a opção do Paypal, mas achei que fosse só eu. Vamos verificar novamente amanhã, conforme sugerido.
O paypal está temporariamente indisponível devido a um problema técnico. Isso está acontecendo com frequência e esperamos que volte logo
Sugianto, 2025.01.16 08:39
Sugianto, 2025.01.16 08:39
Isso é muito inconveniente para todos os vendedores nos EUA. Damos 20% de nossos ganhos para a MQL e a maioria de nós compartilhou uma quantia substancial de nossos ganhos com eles ao longo dos anos. Isso é preocupante, pois sempre fui grato pela oportunidade de vender sistemas de negociação na plataforma e sempre fiquei feliz em compartilhar meus ganhos. Quando isso é o que eu faço para viver e o webmoney não é oferecido aos cidadãos dos EUA e o saque com cartão bancário não funciona para mim, acredito que merecemos uma solução melhor para esse problema. O Paypal era uma ótima maneira de fazer saques para muitos de nós e agora estou em um impasse......
WTF??? Estou na mesma situação, e acredito que quase 90% das pessoas que vendem aqui também!!!
Somente o paypal funciona para nós, o webmoney é um serviço russo que não funciona para mim, e também não consigo receber pagamentos via cartão de crédito no Brasil.
Quero meu dinheiro!