101047062 #:
Quero sacar dinheiro, como faço isso?

Entre em contato com seu corretor.

 

ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33

Hoje, quando tentei comprar um bot, percebi que a plataforma não me permite mais comprar usando a opção PayPal, que funcionava muito bem para mim antes. Tentei fazer a compra com meu cartão bancário, mas ele foi recusado. Alguém pode me dizer como conseguiram resolver esse problema?

O Paypal está indo e vindo com frequência, portanto, sugiro que você tente recarregar sua conta MQL5 com outra forma de pagamento ou tente novamente amanhã.

 
Eu também estava procurando a opção do Paypal, mas achei que fosse só eu. Vamos verificar novamente amanhã, conforme sugerido.

 
O PayPal já não existe mais ou voltará a existir? Nenhum anúncio sobre isso
 

O paypal está temporariamente indisponível devido a um problema técnico. Isso está acontecendo com frequência e esperamos que volte logo

paypal

 

No momento em que eu precisava sacar algum dinheiro, um inacreditável
 
Isso é muito inconveniente para todos os vendedores nos EUA. Damos 20% de nossos ganhos para a MQL e a maioria de nós compartilhou uma quantia substancial de nossos ganhos com eles ao longo dos anos. Isso é preocupante, pois sempre fui grato pela oportunidade de vender sistemas de negociação na plataforma e sempre fiquei feliz em compartilhar meus ganhos. Quando isso é o que eu faço para viver e o webmoney não é oferecido aos cidadãos dos EUA e o saque com cartão bancário não funciona para mim, acredito que merecemos uma solução melhor para esse problema. O Paypal era uma ótima maneira de fazer saques para muitos de nós e agora estou em um impasse......
 
Michael Prescott Burney #:
Isso é muito inconveniente para todos os vendedores nos EUA. Damos 20% de nossos ganhos para a MQL e a maioria de nós compartilhou uma quantia substancial de nossos ganhos com eles ao longo dos anos. Isso é preocupante, pois sempre fui grato pela oportunidade de vender sistemas de negociação na plataforma e sempre fiquei feliz em compartilhar meus ganhos. Quando isso é o que eu faço para viver e o webmoney não é oferecido aos cidadãos dos EUA e o saque com cartão bancário não funciona para mim, acredito que merecemos uma solução melhor para esse problema. O Paypal era uma ótima maneira de fazer saques para muitos de nós e agora estou em um impasse......

WTF??? Estou na mesma situação, e acredito que quase 90% das pessoas que vendem aqui também!!!

Somente o paypal funciona para nós, o webmoney é um serviço russo que não funciona para mim, e também não consigo receber pagamentos via cartão de crédito no Brasil.

Quero meu dinheiro!

