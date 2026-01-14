Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 131
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O suporte acabou de confirmar que o Paypal não está mais disponível
E agora? "Choose another payment method" (Escolha outro método de pagamento)
Qual deles? Eu disse pelo menos três vezes nessa conversa que o webmoney não funciona aqui e que também não posso sacar com cartão de crédito.
E a transferência eletrônica tem um mínimo e um máximo de US$ 3.000. Por que esse limite se temos que pagar a taxa de transferência de US$ 30? Então, remova o limite.
Se você tiver menos de 3.000, seu dinheiro ficará bloqueado aqui.
ADICIONE OUTRAS OPÇÕES! Por que não Wise ou Revolut? ou ambos?
O Brasil também tem a opção de receber via PIX, que é muito rápido e fácil.
Eu diria que pelo menos 70% de todos os vendedores aqui estão completamente ferrados.
Eles precisam encontrar uma solução o mais rápido possível, ou tenho a sensação de que muitos vendedores aqui que dependem do paypal ou que estão sediados nos EUA e não podem usar webmoney ou saque com cartão se afastarão da plataforma. Estou confiante de que eles encontrarão uma solução em breve
Não se trata apenas de usuários dos EUA, praticamente o mundo inteiro depende do Paypal para receber pagamentos.
⚠️Disclaimer: Esta é apenas minha opinião pessoal. Não sou funcionário da MetaQuotes e o que se segue não representa de forma alguma a posição da MetaQuotes.
Como parece ter sido uma decisão do PayPal de retirar seus serviços, isso provavelmente se deve ao alto risco que a seção Mercado da MetaQuotes representa para o PayPal.
Eu duvido muito que o PayPal tenha tomado essa decisão de ânimo leve, e a decisão provavelmente não será revertida facilmente ou tão cedo.
A MetaQuotes provavelmente terá que fazer uma grande revisão da seção Mercado, penalizando pesadamente os vendedores envolvidos em práticas antiéticas, e limpar completamente a imagem negativa que a seção tem atualmente.
Espera-se que, em alguns anos, quando a imagem tiver melhorado e com moderação rigorosa na seção Mercado, o PayPal possa considerar novamente a oferta de seus serviços.
⚠️Disclaimer: Esta é apenas minha opinião pessoal. Não sou funcionário da MetaQuotes e o que se segue não representa de forma alguma a posição da MetaQuotes.
Como parece ter sido uma decisão do PayPal de retirar seus serviços, isso provavelmente se deve ao alto risco que a seção Mercado da MetaQuotes representa para o PayPal.
Eu duvido muito que o PayPal tenha tomado essa decisão de ânimo leve, e a decisão provavelmente não será revertida facilmente ou tão cedo.
A MetaQuotes provavelmente terá que fazer uma grande revisão da seção Mercado, penalizando pesadamente os vendedores envolvidos em práticas antiéticas, e limpar completamente a imagem negativa que a seção tem atualmente.
Espera-se que, em alguns anos, quando a imagem tiver melhorado e com moderação rigorosa na seção Mercado, o PayPal possa considerar novamente a oferta de seus serviços.
Estou confiante de que a MQL encontrará uma solução para a maioria de seus bons vendedores aqui no marketplace! estou contando com isso :)
Eles precisam encontrar uma solução o mais rápido possível, ou tenho a sensação de que muitos vendedores aqui que dependem do paypal ou que estão sediados nos EUA e não podem usar webmoney ou saque com cartão se afastarão da plataforma. Estou confiante de que eles encontrarão uma solução em breve
Por que não é possível recarregar seu saldo MQL5 com uma transferência on-line normal? Os métodos de pagamento oferecidos não podem ser usados por europeus. Eu certamente não vou adquirir um cartão Visa só para poder pagar aqui. Meu cartão Mastercard é suficiente para mim.
Por que não é possível recarregar seu saldo MQL5 com uma transferência on-line normal? Os métodos de pagamento oferecidos não podem ser usados por europeus. Eu certamente não vou adquirir um cartão Visa só para poder pagar aqui. Meu cartão Mastercard é suficiente para mim.
O Mastercard está disponível. Pelo menos, seu logotipo aparece ao lado do logotipo da VISA.
Portanto, ele deve estar disponível para recarregar sua conta e pagar por compras.
Antes eu usava o paypal e, às vezes, usava transferência bancária para o payoneer ( conta em euros).
Alguém já tentou sacar com o cartão Payoneer?