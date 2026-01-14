Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 55

Nauris Zukas:
Quem fez um saque em um cartão bancário, quanto tempo leva para receber? É possível transferir dólares americanos para um cartão em euros (VISA)?

De três segundos a três dias - depende de seu banco.

 
Vladimir Karputov:

Entendo, obrigado, vamos esperar mais.

 
Nauris Zukas:
Fiz um saque em um cartão em rublos e tudo chegou instantaneamente, convertido por si só.
 
Maxim Romanov:
Obrigado! Também chegou. Quase dois dias chegaram ao meu banco. Vou me lembrar disso no futuro.

 
Nauris Zukas:
Para um bom banco russo - instantaneamente. Na zona do euro - estou curioso para saber. Diga-me como você conseguiu, se não for difícil.
Para não perder na conversão, você pode abrir subcontas com diferentes moedas em sua conta e vincular diferentes cartões a elas. No Alfa-Bank é assim, 5 cartões de débito são gratuitos no plano tarifário (não econômico).
 
Ei, por favor, me ajude a depositar Zar no MT4 como USD
 

Os pagamentos para cartões bancários podem levar até 35 dias úteis, dependendo do país, do banco e da política de crédito de cada instituição específica.

Mas esse é um caso extremo - geralmente não leva mais do que 3 a 5 dias.

 
Olá, essa é a plataforma mt4 ou mt5?
 
Julija Ubaviciute:
oi, essa é a plataforma mt4 ou mt5?

Este artigo é sobre pagamentos MQL5, não tem nada a ver com a plataforma.

 
