Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 55
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Quem fez um saque em um cartão bancário, quanto tempo leva para receber? É possível transferir dólares americanos para um cartão em euros (VISA)?
De três segundos a três dias - depende de seu banco.
De três segundos a três dias - tudo depende de seu banco.
Entendo, obrigado, vamos esperar mais.
Quem fez um saque em um cartão bancário, quanto tempo leva para receber? É possível transferir dólares americanos para um cartão em euros (VISA)?
Fiz o saque em um cartão de rublo, e tudo chegou instantaneamente, e a conversão foi feita por conta própria.
Obrigado! Também chegou. Quase dois dias chegaram ao meu banco. Vou me lembrar disso no futuro.
Quem fez um saque em um cartão bancário, quanto tempo leva para receber? O dólar americano pode ser transferido para um cartão em euros (VISA)?
Os pagamentos para cartões bancários podem levar até 35 dias úteis, dependendo do país, do banco e da política de crédito de cada instituição específica.
Mas esse é um caso extremo - geralmente não leva mais do que 3 a 5 dias.
oi, essa é a plataforma mt4 ou mt5?
Este artigo é sobre pagamentos MQL5, não tem nada a ver com a plataforma.