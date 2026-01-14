Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 140

Retirada para cartões bancários: alguém tem experiência útil?

Alain Verleyen, 2025.02.01 21:19

Tentei usar outro cartão de débito. E percebi que o sistema usado pela MetaQuotes é o"UnLimit".

O site deles tem uma página de "Cobertura", e a América do Norte NÃO está incluída, portanto, essa provavelmente é a resposta para mim.

Se você tiver problemas com o saque do cartão, verifique se o seu país está listado:



 

Hi,

O Paypal foi removido e o webmoney enviou um erro!

O que é esse erro?

"O sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de retirada."

 

Finalmente, tive sucesso com um cartão de débito do ICICI Bank, conforme informado por Nitin, e o valor foi depositado em minha conta bancária na Índia instantaneamente

parece que há alguns cartões que funcionam e outros que não. Nitin me disse que no cartão de débito do ICICI Bank há um recurso chamado inward remittance (remessa interna), que eu ativei por padrão, e foi isso que permitiu que eu recebesse esse pagamento.

Espero que isso ajude as pessoas que estão com dinheiro parado no mql5.


 
Oleksandr Medviediev #:
Reconsider Paypal -

O quê? Vocês podem sacar através do PayPal?

Eu costumava sacar pelo PayPal, mas por algum motivo ele foi removido para mim

Perguntei ao Service Deck



Buy they Said Its no longer Available... Presumi que fosse para todos.
Como eles podem remover apenas para mim sem nenhuma explicação?

 
Foi neste tópico ou em outro tópico recente que foi dito que a opção do paypal era um bloqueio "mais permanente". Mas eles PODEM remover qualquer opção de pagamento, com base no país e no local em que você abriu seu perfil - assim como todos os serviços de pagamento on-line que usei nos últimos 15 anos.

 
O importante é que o banco concorde em processar o depósito.
 
O PayPal não está mais disponível para todo mundo ...

 
Você pode esperar um pouco antes de tentar novamente.
