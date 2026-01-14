Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 155

A falta de capacidade de sacar dinheiro é um problema crescente que parece ser completamente ignorado pela metaquotes.

É hora de começar a investigar formas alternativas de comercializar meus produtos, pois não faz sentido vendê-los aqui se eu não puder receber o dinheiro.....

 
Eles ignoraram o problema e não o corrigem. Eles me disseram que funciona, mas não funciona depois de três meses. É preciso que haja responsabilidade

 

O Pix é o método de pagamento mais comum no Brasil. Seu site já oferece o Pix para depósitos:


Por favor, considere adicioná-lo também para saques. Muitos serviços globais, como Neteller e Skrill, oferecem suporte ao Pix tanto para depósitos quanto para saques.

Essa adição resolveria o problema de saque para os usuários brasileiros e seria muito apreciada.

 
Quando a retirada do Paypal estará de volta?
 
não será

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Discussão do artigo "Pagamentos e métodos de pagamento"

966346, 2025.02.08 05:08

Equipe de suporte 2025.02.05 15:24 PT
Bom dia,

Infelizmente, o PayPal está indisponível devido a problemas técnicos do provedor de pagamento.

Por favor, tente usar outro sistema de pagamento.

Lamentamos o inconveniente.

Atenciosamente,

Equipe de suporte da MQL5.com

Equipe de suporte 2025.02.06 22:13 PT

Olá,

isso não estará mais disponível

Por favor, use outras opções de pagamento

Obrigado, equipe de suporte

Equipe de suporte 2025.02.07 16:01 PT

Prezado usuário,

Isso é permanente. O Paypal não voltará a fazer parte de nossa opção de pagamento.

Com os melhores cumprimentos,
Equipe de suporte da MQL5.com

Bem, não há mais Paypal


 

Tenho 12 opções para "recarregar" minha conta, mas tenho apenas 3 opções para fazer saques.

Certamente, se eles podem ter tantas opções para depositar dinheiro, então podem ter mais opções para sacar.

Isso não faz sentido algum.

 
Já enviei muitos bate-papos para a central de atendimento e eles repetem sempre a mesma frase e agem como se tudo estivesse bem e funcionasse. Eles não vão consertar o problema e parecem que vão ficar com o dinheiro de todo mundo

 
Olá, é possível depositar criptografia?
 
Olá, você pode recarregar a carteira WMT no sistema Webmoney com criptografia e, em seguida, transferir do Webmoney para sua conta no mql5.com.

 
Lembre-se de que, certa vez, disseram que o PayPal jamais devolveria o que foi devolvido.
