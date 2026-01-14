Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 141

Novo comentário
 

Eu também tenho uma mensagem de erro

 

Perguntei à equipe de suporte do webmoney e eles disseram que "nada foi rejeitado pelo webmoney e que há um problema no mql5.com".


Ambrose Grimes #: Você pode esperar um pouco antes de tentar novamente.

Tentei novamente, mas ainda assim "o sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de saque".

Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: eu também recebi uma mensagem de erro

Você recebeu exatamente este erro:"O sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de retirada."

 

ontem a mesma mensagem, mas agora esta


já usei a mesma carteira várias vezes com sucesso

 
Elif Kaya #:

Perguntei à equipe de suporte do webmoney e eles disseram que "nada foi rejeitado pelo webmoney e que há um problema no mql5.com".


Tentei novamente, mas ainda assim "o sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de saque".

Você recebeu exatamente este erro:"O sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de retirada."

É a primeira vez que você usa o webmoney ou já o utilizou antes?

 
Agora estou recebendo exatamente a mesma mensagem
O sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de retirada".
 
@Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: ontem a mesma mensagem, mas agora isso. já usei a mesma carteira várias vezes com sucesso

... apenas uma vez a cada 24 horas


 
Fernando Carreiro #:

... somente uma vez a cada 24 horas


essa mensagem ontem, mas agora
O sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de saque."
 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

É a primeira vez que você usa o webmoney ou já o utilizou antes?

É a primeira vez, alguma ideia?

 
Elif Kaya #:

É a primeira vez, alguma ideia?

Eu já o usei muitas vezes, mas essa mensagem é nova para mim
 
Fernando Carreiro #:

... somente uma vez a cada 24 horas


Olá Fernando,

Você sabe sobre esse erro?

rejeitado

Não há nenhum problema do lado do webmoney, eles nunca receberam ou rejeitaram.

1...134135136137138139140141142143144145146147148...184
Novo comentário