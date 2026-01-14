Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 141
Eu também tenho uma mensagem de erro
Perguntei à equipe de suporte do webmoney e eles disseram que "nada foi rejeitado pelo webmoney e que há um problema no mql5.com".
Tentei novamente, mas ainda assim "o sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de saque".
Você recebeu exatamente este erro:"O sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de retirada."
ontem a mesma mensagem, mas agora esta
já usei a mesma carteira várias vezes com sucesso
É a primeira vez que você usa o webmoney ou já o utilizou antes?
... apenas uma vez a cada 24 horas
É a primeira vez, alguma ideia?
Olá Fernando,
Você sabe sobre esse erro?
Não há nenhum problema do lado do webmoney, eles nunca receberam ou rejeitaram.