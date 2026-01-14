Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 180
Obrigado. Você já tentou fazer transferências bancárias diretas? Você sabe se elas vão para a Federação Russa agora?
Seu wmt vai (foi) para cartões mundiais, mas a taxa é um roubo. Quando não há outras opções, você pode usá-lo.
Quero dizer, há uma opção de "transferência bancária direta" a partir de 3000 usd. Gostaria de saber se ela funciona para bancos na RF.
Eu transfiro para o baybit e retiro de lá.
O método é bom. Mas há alguns pontos. Em primeiro lugar, a criptografia na Rússia quer proibir em 2026, incluindo trocas. O p2p na Federação Russa há muito tempo deixou de funcionar e é preciso ser louco para usá-lo (felizmente, a bybit já fechou essa forma de saque).
Em segundo lugar, eu pessoalmente não quero me deparar com o KYC por parte da bolsa. Ou seja, um dia a bolsa poderá perguntar sobre o sentido econômico de sacar fundos por meio dela. Na Bielorrússia, por exemplo, a Tsifra-broker permite a retirada de até 25.000 usdt no total e, em seguida, solicita a apresentação de documentos sobre a origem dos fundos. Mas ela pode solicitar documentos a qualquer momento se algo lhe parecer suspeito. A Bybit também pode ter seus próprios procedimentos. É claro que há mais pessoas sãs lá, mas isso complica as coisas e é preciso pensar a respeito.
A bolsa atua como garantidora em P2P, por que não? Outra coisa é que o próprio banco pode ter dúvidas sobre para quem as transferências são feitas.
A criptografia é ilegal mesmo agora, apenas a mineração é permitida.
A bolsa atua como garantidora no P2P, por que não? Outra coisa é que o próprio banco pode ter dúvidas sobre para quem as transferências são feitas
Não. Agora, o Banco Central está bloqueando em massa os cartões para os quais os fundos são sacados, de acordo com a Lei Federal 161. Eles podem bloquear qualquer quantia, até mesmo 1.000 rublos. Você tem que processar. Todos estão em apuros. Ninguém sabe como remover esses bloqueios.
A criptografia é ilegal agora, eu acho, apenas a mineração pode ser feita
Não é bem assim. Na Federação Russa, a criptografia é considerada propriedade. Ou seja, é um ativo de propriedade digital, mas não monetário. Ou seja, é perfeitamente possível abrir uma disputa de propriedade em um tribunal russo, onde o objeto da disputa será a criptografia. Mas o Banco Central está brigando com o Ministério das Finanças e não tem pressa em reconhecer a criptografia como um sistema monetário. Ele tem medo de perder o controle sobre o rublo. Embora na Rússia haja um dólar-fiat, e nada, a economia não entrou em colapso, mas tudo bem. E em 2026 eles querem reconhecer as criptomoedas como um instrumento monetário, mas com tantas restrições que, pelo que entendi, será ainda pior do que hoje. Digamos que será impossível trocar menos de 50 milhões de rublos, e tudo o que for menor será proibido. Novamente, como será no final ainda é uma questão, ninguém sabe ao certo. Mas não há dúvida de que eles vão apertar o cerco.
Digamos que será impossível trocar menos de 50 milhões de rublos.
E será introduzido e introduzido, e as condições de câmbio do comércio oficial são inacessíveis para as pessoas comuns, para elas haverá tal conclusão, para o resto tudo permanecerá como era.
E onde eles são bloqueados em massa? Nunca ouvi falar disso. Como bloqueado para 10*x transferências por dia, e bloqueado, lá e 500-1000r facilmente, está negociando além da caixa registradora geralmente ... (as pessoas não têm dinheiro em seus bolsos....) e criptografia e P2P não tem nada a ver com isso.
...e a criptografia e o P2P não têm nada a ver com isso.
Boa tarde!
Alguém sabe me dizer como faço para sacar ou transferir dinheiro do saldo?
No site diz que é impossível sacar, não tem como?
De acordo com a resposta do suporte da WebMoney publicada aqui, esse método não estaria disponível para sua região, mas a informação é um pouco antiga (fevereiro de 2025), e algo pode ter mudado desde então.
De acordo com a resposta do suporte do WebMoney publicada aqui, esse método não estaria disponível para sua região, mas a informação é um pouco antiga (fevereiro de 2025), e algo pode ter mudado desde então.