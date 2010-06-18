Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4

Платформа MetaTrader позволяет круглосуточно торговать на финансовых рынках с помощью торговых роботов. Даже не будучи программистом, вы можете использовать все возможности алготрейдинга для автоматизации торговых действий и проведения технического анализа любой сложности в реальном времени — просто закажите нужную программу в сервисе "Фриланс"!





Преимущества Фриланса на MQL5.com



Основным отличием сервиса "Фриланс" от большинства подобных является финансовая безопасность — сразу после подписания контракта на счете Заказчика блокируется вся сумма для выполнения расчетов. Таким образом, Исполнителю гарантируется оплата за выполненную работу, а Заказчик уверен, что деньги не будут списаны заранее в неизвестном направлении.



Работа во "Фрилансе" разбита на этапы, каждый из которых отмечается в системе. Согласие на выполнение работы, получение Технического задания, демонстрация и, наконец, предоставление финального варианта — все ваши шаги строго фиксируются в системе. При выполнении всех требований Технического задания Заказчик принимает работу и только в этом случае Исполнитель автоматически получит свои деньги — система перечислит замороженные на счету Заказчика средства.



В случае возникновения спорной ситуации любая сторона может обратиться в арбитраж. При этом стороны могут самостоятельно, даже без участия администрации, выбрать один из трех вариантов решения конфликта.



При создании работы вы можете выбрать готовые варианты для быстрого оформления заказа:

Тип работы — написание робота или индикатора, конвертация или модификация существующей программы, консультация или интеграция с другим языком программирования



Версия терминала, для которой нужна программа — MetaTrader 4 или MetaTrader 5



Категория программы — индикаторы, эксперты, скрипты и т.д.



Требуемые навыки исполнителя — знание нужных языков программирования, знание математики, создание пользовательской графики и многое другое



Кроме того, после заключения контракта Заказчик может увеличивать стоимость и сроки выполнения — такая необходимость также возникает в процессе выполнения работы.





Нажмите на ссылку, чтобы увеличить бюджет и/или срок выполнения







Часто у Заказчика во время выполнения первой работы возникают типовые вопросы, на которые мы подготовили и опубликовали Подсказки во Фрилансе. Каждую из этих подсказок можно найти и использовать, не покидая работу. Для выбора нужного вопроса достаточно начать набирать ключевое слово, и список вариантов сократится до минимального размера. Чтобы вставить в чат ответ на выбранный вопрос, достаточно кликнуть по нему мышкой.







В данной статье мы покажем, как пользоваться сервисом "Фриланс" для размещения и выполнения заказов на работу.

1. Создание заказа



Перейти в раздел Фриланс можно прямо из терминала MetaTrader 4/5, откуда вы попадете на сайт MQL5.com. Кликаем на кнопку "Создать заказ"









Рисунок 1. Создание нового Заказа

Выберите опции заказа и укажите основные параметры:





Рисунок 2. Оформление работы — описание, желаемые бюджет и сроки выполнения



Название — краткая информация о том, что необходимо сделать.

Краткое и понятное описание, чтобы потенциальные исполнители смогли оценить сложность и стоимость работы.



Файл с техническим заданием. Его можно будет приложить и позже, после обсуждения с выбранным Исполнителем.



Желаемый бюджет.



Срок выполнения в днях.

Имя исполнителя для персональной работы.



Будьте реалистом — если укажете слишком малую сумму, то желающих может не найтись вовсе, либо вы получите предложения соответствующего качества. Если не можете определиться со сложностью и со стоимостью работ, можете пока не указывать. Потенциальные исполнители предложат вам свои сроки и стоимость выполнения.



Первый шаг сделан, теперь осталось ждать — кто возьмется за выполнение заказа, и подготовиться к вопросам, связанным с этим.

2. Выбор Исполнителя



Желающие взяться за ваш заказ разработчики должны подать заявку на выполнение. Текущие заявки на выполнение работы видны всем пользователям MQL5.community, но при этом все претенденты являются анонимными. Для каждого разработчика показывается только его номер, рейтинг, статистика по выполненным работам и текущая загруженность.







Рисунок 3. Подача заявки на выполнение работы



Хотя вся переписка между заказчиком и претендентом недоступна публично, Правилами сервиса запрещается обмениваться персональной информацией до заключения контракта по данной работе.

Проведение заказов в обход сервиса "Фриланс" Сервис "Фриланс" разрешается использовать только по его прямому назначению — для проведения всех работ и расчетов в рамках опубликованных Заказов. Поиск заказчиков или исполнителей в сервисе "Фриланс" для выполнения работы на стороне запрещается и является нарушением Правил.

Заказчикам и претендентам запрещается до заключения Соглашения о работе обмениваться контактными данными в любом виде. Нарушение ведёт к запрету на участие во Фрилансе. Запрещается выполнять работу и проводить расчеты за размещенные во "Фрилансе" Заказы вне рамок данного сервиса. Нарушение ведёт к лишению доступа ко всем сервисам сайта MQL5.com.

Администрация может в результате внутреннего расследования лишить нарушителя права на участие в сервисе "Фриланс" без объяснения причин.

При появлении новых сообщений в вашем заказе в верхнем углу сайта появится значок в виде портфеля — это уведомление о наличии обновлений в вашей работе:





Рисунок 4. Обновления в работах

Для перехода к просмотру новых сообщений нажмите на данную иконку.

Дальнейшие действия Заказчика — обработка поступивших заявок на выполнение работы. Это осуществляется переносом заявок претендентов в категории "Выбранные", "Кандидаты" или "Отклоненные":





Рисунок 5. Список заявок Претендентов на выполнение работы

Подходящих претендентов на выполнение работы можно поместить в группу "Кандидаты" и вести с ними дальнейшее обсуждение деталей работы.

При помещении претендентов в группу "Кандидаты" они будут об этом проинформированы, и в соответствующих обсуждениях заявок добавятся сообщения

Важно! Старайтесь как можно больше общаться между собой в комментариях к заказу не только на этом шаге, но и на всех последующих этапах. Зачастую люди понимают одни и те же термины по-своему, и чем больше вы зададите друг другу наводящих вопросов в процессе обработки заказа, тем более качественный результат сможете получить.

После того как Заказчиком принято решение о выборе наиболее подходящей заявки на выполнение работы, нужно перенести заявку в категорию "Выбранные", которая может содержать заявку только одного претендента. При попытке выбрать еще одну заявку по данному заказу в дополнение к уже выбранной, произойдет удаление текущей выбранной заявки из категории "Выбранные".

Постарайтесь к этому моменту прояснить все вопросы по предлагаемой работе, желательно еще раз перечитать все сообщения друг друга, прежде чем перейти к следующему шагу.

3. Выполнение работы

Процесс выполнения работы состоит из трех этапов. Для прохождения каждого этапа необходимо подтверждение Заказчика и Исполнителя. После прохождения сторонами каждого из этапов другая сторона будет проинформирована при помощи подобных Push-уведомлений.

Для получения Push-уведомлений необходимо предварительно указать идентификатор Metaquotes ID в своем профиле MQL5.community. Подробнее о Push-уведомлениях вы можете узнать в статье MetaQuotes ID в мобильном терминале MetaTrader.

На последнем этапе "Передача работы и оплата" после подтверждения Заказчиком оплата за работу производится автоматически.

Краткое описание действий Заказчика и Исполнителя на каждом из шагов приведено в таблице.

Шаг Название Заказчик Исполнитель 1

Согласование Технического задания Предоставляет Исполнителю Техническое задание.

Подтверждает окончательную стоимость и сроки выполнения работ.

Отмечает чек-бокс "Согласование ТЗ"













Подтверждает согласие с представленным ТЗ, указанной окончательной стоимостью и сроками выполнения работ.

Отмечает чек-бокс "Согласование ТЗ"

2

Демонстрация











После получения материалов работы Заказчик должен либо подтвердить соответствие представленных материалов характеру Заказа, либо отклонить с перечислением нереализованных требований Технического задания.

Отмечает чек-бокс "Демонстрация"



Когда все пункты Технического задания выполнены, Исполнитель предоставляет демонстрацию результатов работы и подтверждает, что продемонстрировал Заказчику готовое решение.

Отмечает чек-бокс "Демонстрация"



3

Передача работы и оплата









Заказчик проверяет предоставленные материалы и принимает работу.



После принятия работы Заказчиком система автоматически выполнит перечисление оплаты со счета Заказчика на счет Исполнителя.

Отмечает чек-бокс "Передача работы и оплата"



Исполнитель предоставляет работу Заказчику и подтверждает, что работа сдана.

Отмечает чек-бокс "Передача работы и оплата"







Обсуждение деталей и обмен материалами производится в сообщениях конкретной работы.

Важно! Не забывайте оставить все важные сообщения в виде комментария, даже если вы обсудили эти вопросы по другим каналам связи — в чате, в личных сообщениях или устно. Всегда закрепляйте все достигнутые соглашения в виде сообщений прямо в комментариях.

Для начала работы с конкретным Исполнителем Заказчику нужно перенести выбранную заявку на выполнение работы в категорию "Выбранные" и подтвердить свое согласие автору заявки:

Рисунок 6. Заказчик знакомится с Исполнителем и проводит предварительное обсуждение

После того как Заказчик перевел разработчика в группу "Выбранные", стороны могут обсуждать детали Технического задания, окончательную стоимость и сроки выполнения работ.

Рисунок 7. Заказчик выбрал Исполнителя

Шаг 1. Согласование Технического задания



Техническое задание является самым важным элементом при заключении соглашения о выполнении работы. Обсудите все нюансы будущего решения, задавайте вопросы, ответы на которые выглядят очевидными. Основной проблемой является недопонимание, когда каждая сторона считает некоторые пункты понятными и не требующими обсуждения. Позже, в процессе выполнения заказа, вдруг выясняется, что Исполнитель реализовал требуемый функционал совсем не так, как задумал Заказчик. Пара таких моментов — и вот уже стороны начинают обвинять друг друга в несоблюдении договоренностей.

Обязательно посмотрите пример составления Технического задания для заказа робота или для заказа индикатора

При заказе программ на MQL4/MQL5 (а также на других языках программирования) считается стандартом, что Исполнитель предоставляет Заказчику все исходные коды, созданные во время выполнения работы. Тем не менее, Заказчик должен явно в Техническом задании прописать этот момент.

Также желательно в ТЗ указать, имеет ли право Исполнитель использовать наработки по данному заказу для использования в других коммерческих проектах или для публикации собственных продуктов в Маркете.

Важно! Сервис "Фриланс" не занимается разбором правовых споров, связанных с заказами. Для получения юридической защиты стороны могут заключить дополнительный договор вне сервиса "Фриланс".



Финальный вариант Технического задания предоставляется Заказчиком в виде прикрепленного файла непосредственно перед подтверждением шага "Согласование ТЗ". Все пункты задания должны быть детально описаны и при необходимости иллюстрироваться картинками.

Заказчик вместе с окончательным вариантом ТЗ должен также установить стоимость оплаты и сроки выполнения работы

Исполнитель должен дать согласие с условиями технического задания и указанной окончательной стоимостью работы. В случае необходимости корректировок следует отправлять новые сообщения с деталями изменений.





Рис.8. Заказчик и Исполнитель согласовали ТЗ, стоимость и сроки выполнения работы



Отметим, что стороны должны приступать к следующему этапу только после того, как окончательный вариант Технического задания утвержден.

Это означает, что Исполнитель начинает работу над заказом только после того, как обе стороны отметили чек-бокс "Согласование ТЗ".



Шаг 2. Демонстрация



После прохождения этапа "Согласование ТЗ" программы Исполнитель приступает к выполнению заказа. При этом в процессе выполнения работы желательно, чтобы Исполнитель продолжал в комментариях уточнять вопросы, возникающие в процессе работы.

После того, как реализованы все требования, указанные в Техническом задании, Исполнитель производит демонстрацию выполненной работы. В каком виде будет производиться демонстрация — это зависит от характера заказа. Для экспертов это может быть:

простая выкладка в работе исполняемого EX4/EX5 файла для проверки Заказчиком;



дополнительно может быть предоставлен отчет о тестировании за указанный в ТЗ период;

в некоторых случаях могут быть полезны дополнительные логи о работе советника на конкретном демосчете конкретного брокера;

скриншоты, видео или проведение видеоконференции;

предоставление удаленного доступа к терминалу Исполнителя, на котором запускается готовая программа.

Цель демонстрации и ее обсуждения в том, чтобы у Заказчика не осталось сомнений, что работы по заказу выполнены надлежащим образом и в том объеме, как и было оговорено.

После произведенной демонстрации Заказчик должен либо подтвердить соответствие представленного решения Техническому заданию, либо отклонить с перечислением нереализованных требований или отклонений. При необходимости Исполнитель берет небольшое время на исправление выявленных недостатков и производит новую демонстрацию.

Процесс подтверждения шага "Демонстрация" также автоматически протоколируется сервисом "Фриланс":

Рисунок 9. Подтверждение шага "Демонстрация"

Только после успешного прохождения шага "Демонстрация" Исполнитель должен представить финальный вариант решения, если соглашением не оговорено иное.



Если в процессе работы по данному заказу произошло отклонение от требований Технического задания, то Заказчик или Исполнитель могут обратиться в Арбитраж для разрешения возникшей ситуации. Даже после обращения в Арбитраж стороны могут завершить работу штатным образом, либо по обоюдному согласию выбрать один из двух вариантов выхода из сложившейся ситуации: Отменить работу — со счета Заказчика списывается 10% заблокированной по данной работе суммы, остальные 90% освобождаются; на счет Исполнителя ничего не поступает, комиссия сервиса составляет 10%. Работа возвращается в категорию "Новые" и доступна для выбора нового Исполнителя, отзыв о работе может оставить только Заказчик. Разделить деньги пополам за вычетом комиссии сервиса "Фриланс", а именно: из заблокированной по данной работе суммы взимается 10% комиссии в пользу сервиса "Фриланс" ,

оставшиеся 90% от суммы договора делятся пополам - половина (45% от суммы договора) возвращается на счет Заказчика, из второй половины (45% от суммы договора) Исполнитель получает 50% от первоначальной суммы причитающейся оплаты,

Работа возвращается в категорию "Новые" и доступна для выбора нового Исполнителя, отзыв о работе могут оставить обе стороны - Исполнитель и Заказчик.

Шаг 3. Передача работы и оплата



Исполнитель окончательно передает Заказчику все материалы по выполненной работе в оговоренном объеме. Как правило, решение передается в исходных кодах, так как в будущем может измениться версия компилятора, и это потребует перекомпиляции решения. Если же по какой-то причине исходные коды не передаются, а отдается только скомпилированный исполняемый код, то нужно еще на этапе подготовки Технического задания решить вопрос с будущими обновлениями решения.



Вопросы дальнейшего использования полученных результатов Заказчиком или Исполнителем в других разработках, а также разрешение на передачу всей или части работы третьим лицам на платной или свободной основе также могут оговариваться в Техническом задании, но закрепить эти обязательства сторонам необходимо отдельным договором вне сервиса "Фриланс". Администрация Фриланса такими вопросами не занимается.



После передачи материалов Исполнитель отмечает чек-бокс "Передача работы и оплата" и ожидает подтверждения этого этапа со стороны Заказчика. После того, как Заказчик также подтвердит последний третий этап, работа считается выполненной, и оплата за нее будет автоматически произведена со счета Заказчика на счет Исполнителя. Никаких действий со стороны Заказчика для оплаты не требуется.



Рисунок 10. Подтверждение шага "Передача работы и оплата"

После того как Заказчик также подтвердит этап "Передача работы и оплата", работа будет считаться завершенной и оплата за нее будет автоматически произведена со счета Заказчика на счет Исполнителя. К этому моменту Исполнитель должен уже представить Заказчику все результаты работы, согласно пунктам Технического задания.







Рисунок 11. Оплата работы

4. Отзывы о работе

После завершения работы Заказчик и Исполнитель имеют возможность написать отзывы о проведенном сотрудничестве и поставить оценку.

Список работ, завершенных Заказчиком или Исполнителем, можно увидеть в разделе "Фриланс" профиля пользователя.





Рисунок 12. Раздел "Фриланс" с отзывами заказчиков

У Исполнителя также есть возможность оставить отзыв о Заказчике.

Заказывайте программы для алготрейдинга во Фрилансе!



Сервис "Фриланс" является идеальным местом для заказа индикаторов, торговых роботов и визуальных систем технического анализа любой сложности. Тысячи трейдеров и разработчиков ежедневно встречаются на самой большой в мире бирже алготрейдинга для самой популярной торговой платформы MetaTrader.

Если вы трейдер с готовой торговой стратегией, но не имеет навыков программирования на MQL5/MQL4, то "Фрилансе" — это сервис для вас. Здесь вы найдете разработчика, который напишет вам эксперта или индикатор.





Заказать робота или индикатор во Фрилансе





