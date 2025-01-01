Discussão do artigo "Dicas para uma apresentação eficaz do produto no Mercado" (102 1 2 3 4 5 ... 10 11)
Novo artigo Dicas para uma apresentação eficaz do produto no Mercado foi publicado: Vender programas para os traders de forma eficiente não exigem apenas uma boa escrita e um produto útil e, logo em seguida, publicá-lo no Mercado. É vital o fornecimento de uma descrição detalhada e abrangente e de
Discussão do artigo "Incorpore o terminal web MetaTrader 4/5 em seus sites, já que é gratuito e permite ganhar dinheiro" (95 1 2 3 4 5 ... 9 10)
Novo artigo Incorpore o terminal web MetaTrader 4/5 em seus sites, já que é gratuito e permite ganhar dinheiro foi publicado: Os traders estão bem familiarizados com o terminal web, ele permite negociar nos mercados financeiros diretamente desde o navegador da web. E gostaríamos de oferecer
Discussão do artigo "Porque a Hospedagem Virtual no MetaTrader 4 e no MetaTrader 5 são Melhores que os VPS Usuais" (637 1 2 3 4 5 ... 63 64)
Novo artigo Porque a Hospedagem Virtual no MetaTrader 4 e no MetaTrader 5 são Melhores que os VPS Usuais foi publicado: Alugar um servidor virtual diretamente dos terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5 é a melhor maneira de garantir um trabalho ininterrupto de seus robôs de negociação e das
Novo artigo Use canais e bate-papos em grupo da comunidade MQL5.community foi publicado: O site MQL5.com reúne traders de todo o mundo que publicam artigos, códigos e produtos gratuitos no Mercado, desenvolvem projetos para outros usuários no serviço Freelance e copiam sinais de negociação. Você
Novo artigo Vídeo tutorial: Serviço de sinais do MetaTrader foi publicado: Em apenas 15 minutos, este vídeo tutorial explica do que se trata o serviço de sinais do MetaTrader e demonstra com riqueza de detalhes como se inscrever para sinais de negociação e como se tornar um provedor de sinal em
Oscilador de volume : Um oscilador de volume é um indicador útil de análise técnica que prevê a força ou a fraqueza das tendências de preço Author: Artyom Trishkin
Discussão do artigo "Usar Mapas Auto-organizáveis (mapas de Kohonen) no MetaTrader 5" (53 1 2 3 4 5 6)
Novo artigo Usar Mapas Auto-organizáveis (mapas de Kohonen) no MetaTrader 5 foi publicado: Um dos aspectos mais interessantes dos Mapas auto-organizáveis (mapas de Kohonem) é que eles aprendem a classificar os dados sem supervisão. Em seu formato básico, ele produz um mapa de similaridade dos dados
Discussão do artigo "Ciência de dados e aprendizado de máquina (Parte 32): Como manter a relevância de modelos de IA com treinamento on-line" (4)
Novo artigo Ciência de dados e aprendizado de máquina (Parte 32): Como manter a relevância de modelos de IA com treinamento on-line foi publicado: No mundo em constante transformação do trading, adaptar-se às mudanças do mercado é simplesmente uma necessidade. Todos os dias surgem novos padrões e
Spread indicator MT5 : Indicador Spread MetaTrader - exibe o spread atual na janela principal do gráfico. Você pode modificar os parâmetros da fonte, a posição do indicador e a normalização do valor do spread. O spread é redesenhado após cada tick, garantindo o valor de spread mais atual e ativo
Expert : Biblioteca de leitura/gravação de parâmetros de EAs arbitrários. Autor: fxsaber
Novo artigo Sistema de pagamento do site MQL5.community foi publicado: Serviços embutidos do MQL5.community oferecem grandes oportunidades a desenvolvedores MQL5 e comerciantes normais sem habilidade de programação. Mas, todas essas características não podem ser implementadas sem um sistema de
Discussão do artigo "Negociação automatizada em grade usando ordens pendentes de stop na Bolsa de Moscou (MOEX)" (14 1 2)
Novo artigo Negociação automatizada em grade usando ordens pendentes de stop na Bolsa de Moscou (MOEX) foi publicado: Uso da abordagem de negociação em grade com ordens pendentes de stop em um Expert Advisor usando a linguagem de estratégias de negociação MQL5 para o MetaTrader 5 na Bolsa de Valores
Novo artigo Como ganhar dinheiro realizando pedidos de traders no serviço "Freelance" foi publicado: MQL5 Freelance é um serviço online onde desenvolvedores criam aplicativos de negociação para traders em troca de remuneração. O serviço funciona com sucesso desde 2010: até o momento, mais de 100.000
Discussão do artigo "Modelos ocultos de Markov em sistemas de trading com aprendizado de máquina" (2)
Novo artigo Modelos ocultos de Markov em sistemas de trading com aprendizado de máquina foi publicado: Os modelos ocultos de Markov (HMM) representam uma classe poderosa de modelos probabilísticos, destinados à análise de dados sequenciais, nos quais os eventos observáveis dependem de alguma
Programação no MQL5 para traders: códigos-fonte retirados do livro. Parte 6 : Na quarta parte do livro "Automação de negociações", do livro "Programação no MQL5 para traders", estudaremos um componente fundamental da linguagem MQL5 - a automação de negociações. Vamos começar descrevendo as entidades
Média móvel ponderada por volume com correção : Média móvel ponderada por volume com correção Autor: Mladen Rakic
Especialistas: Programação no MQL5 para traders: códigos-fonte retirados do livro. Parte 7 (46 1 2 3 4 5)
Programação no MQL5 para traders: códigos-fonte retirados do livro. Parte 7 : Na parte final, parte 7, exploramos as capacidades avançadas da API MQL5 que são úteis na criação de programas para o MetaTrader 5. Alguns deles incluem instrumentos financeiros personalizados e um calendário econômico
Novo artigo Algoritmo baseado em fractais - Fractal-Based Algorithm (FBA) foi publicado: Um novo método metaheurístico baseado na abordagem fractal de divisão do espaço de busca para resolver tarefas de otimização. O algoritmo identifica e divide sequencialmente áreas promissoras, criando uma
Novo artigo Redefinindo os Indicadores MQL5 e MetaTrader 5 foi publicado: Uma abordagem inovadora para coletar informações de indicadores em MQL5 permite uma análise de dados mais flexível e simplificada, ao possibilitar que os desenvolvedores passem entradas personalizadas para os indicadores para
Gaps : Indicador de diferenças de preços entre o preço de Fechamento anterior e o de Abertura atual. Autor: Tapochun
Discussão do artigo "Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 9): Fluxo Externo"
Novo artigo Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 9): Fluxo Externo foi publicado: Este artigo explora uma nova dimensão de análise utilizando bibliotecas externas especificamente projetadas para análises avançadas. Essas bibliotecas, como o pandas, fornecem
Discussão do artigo "Redes neurais em trading: Previsão de séries temporais com o auxílio da decomposição modal adaptativa (ACEFormer)"
Novo artigo Redes neurais em trading: Previsão de séries temporais com o auxílio da decomposição modal adaptativa (ACEFormer) foi publicado: Propomos conhecer a arquitetura ACEFormer, uma solução moderna que combina a eficiência da atenção probabilística com a decomposição adaptativa de séries
New Candle or Bar formation. : Esse Bot detecta a abertura de uma nova vela em qualquer período de tempo definido, facilitando assim a execução de um código único, a realização de negociações e a chamada de outras funções. O código é escrito na função OnTick(). Author: Clinton Dennis Edem
BuySell : Indicador que exibe os níveis "definitivos de suporte/resistência" da tendência atual. As variações na tendência são exibidas por retângulos coloridos e a direção da tendência por pontos coloridos. A direção da tendência é determinada pela dinâmica da média móvel , os níveis de suporte /
Discussão do artigo "MQL5 Trading Toolkit (Parte 7): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com as Funções da Última Ordem Pendente Cancelada"
Novo artigo MQL5 Trading Toolkit (Parte 7): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com as Funções da Última Ordem Pendente Cancelada foi publicado: Aprenda como concluir a criação do módulo final na biblioteca History Manager EX5, com foco nas funções responsáveis por lidar com a
Discussão do artigo "Implementação do mecanismo de breakeven em MQL5 (Parte 1): Classe base e modo de breakeven por pontos fixos"
Novo artigo Implementação do mecanismo de breakeven em MQL5 (Parte 1): Classe base e modo de breakeven por pontos fixos foi publicado: Neste artigo, analisamos a aplicação do mecanismo de breakeven (ponto de equilíbrio) em estratégias automatizadas na linguagem MQL5. Começaremos com uma explicação
Novo artigo Simulação de mercado: A união faz a força (III) foi publicado: Neste artigo, apresentarei o nosso sistema de simulação de operações a mercado. Apesar deste sistema está praticamente terminado. Ainda existem algumas coisas a serem feitas e implementadas. Além de algumas poucas mudanças
Novo artigo Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (IV) foi publicado: Neste artigo faremos uma primeira abordagem a fim de trabalhar e demonstrar como podemos implementar a sobrecarga do operador subscrito e também do operador de atribuição. Tentando com isto trazer uma abordagem
MT4Orders : Uso simultâneo de sistemas de ordens MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Autor: fxsaber
Three Screen Elder Arrows : Um indicador na forma de setas com base no sistema de negociação de Elder. O indicador se baseia no sistema de negociação "Três Telas de Elder": temos três períodos de tempo (Janelas) 1 - o mais alto, 2 - o médio, 3 - o menor ou o atual. Para evitar erros, não é
