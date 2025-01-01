Automated-Trading Indicadores: Oscilador de volume ( 3 ) Oscilador de volume : Um oscilador de volume é um indicador útil de análise técnica que prevê a força ou a fraqueza das tendências de preço Author: Artyom Trishkin

MetaQuotes Discussão do artigo "Ciência de dados e aprendizado de máquina (Parte 32): Como manter a relevância de modelos de IA com treinamento on-line" ( 4 ) Novo artigo Ciência de dados e aprendizado de máquina (Parte 32): Como manter a relevância de modelos de IA com treinamento on-line foi publicado: No mundo em constante transformação do trading, adaptar-se às mudanças do mercado é simplesmente uma necessidade. Todos os dias surgem novos padrões e

Automated-Trading Indicadores: Spread indicator MT5 ( 2 ) Spread indicator MT5 : Indicador Spread MetaTrader - exibe o spread atual na janela principal do gráfico. Você pode modificar os parâmetros da fonte, a posição do indicador e a normalização do valor do spread. O spread é redesenhado após cada tick, garantindo o valor de spread mais atual e ativo

MetaQuotes Discussão do artigo "Como ganhar dinheiro realizando pedidos de traders no serviço "Freelance"" ( 4 ) Novo artigo Como ganhar dinheiro realizando pedidos de traders no serviço "Freelance" foi publicado: MQL5 Freelance é um serviço online onde desenvolvedores criam aplicativos de negociação para traders em troca de remuneração. O serviço funciona com sucesso desde 2010: até o momento, mais de 100.000

MetaQuotes Discussão do artigo "Modelos ocultos de Markov em sistemas de trading com aprendizado de máquina" ( 2 ) Novo artigo Modelos ocultos de Markov em sistemas de trading com aprendizado de máquina foi publicado: Os modelos ocultos de Markov (HMM) representam uma classe poderosa de modelos probabilísticos, destinados à análise de dados sequenciais, nos quais os eventos observáveis dependem de alguma

Automated-Trading Indicadores: Média móvel ponderada por volume com correção ( 5 ) Média móvel ponderada por volume com correção : Média móvel ponderada por volume com correção Autor: Mladen Rakic

MetaQuotes Discussão do artigo "Algoritmo baseado em fractais - Fractal-Based Algorithm (FBA)" Novo artigo Algoritmo baseado em fractais - Fractal-Based Algorithm (FBA) foi publicado: Um novo método metaheurístico baseado na abordagem fractal de divisão do espaço de busca para resolver tarefas de otimização. O algoritmo identifica e divide sequencialmente áreas promissoras, criando uma

MetaQuotes Discussão do artigo "Redefinindo os Indicadores MQL5 e MetaTrader 5" ( 1 ) Novo artigo Redefinindo os Indicadores MQL5 e MetaTrader 5 foi publicado: Uma abordagem inovadora para coletar informações de indicadores em MQL5 permite uma análise de dados mais flexível e simplificada, ao possibilitar que os desenvolvedores passem entradas personalizadas para os indicadores para

Automated-Trading Indicadores: Gaps ( 2 ) Gaps : Indicador de diferenças de preços entre o preço de Fechamento anterior e o de Abertura atual. Autor: Tapochun

MetaQuotes Discussão do artigo "Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 9): Fluxo Externo" Novo artigo Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 9): Fluxo Externo foi publicado: Este artigo explora uma nova dimensão de análise utilizando bibliotecas externas especificamente projetadas para análises avançadas. Essas bibliotecas, como o pandas, fornecem

MetaQuotes Discussão do artigo "Redes neurais em trading: Previsão de séries temporais com o auxílio da decomposição modal adaptativa (ACEFormer)" Novo artigo Redes neurais em trading: Previsão de séries temporais com o auxílio da decomposição modal adaptativa (ACEFormer) foi publicado: Propomos conhecer a arquitetura ACEFormer, uma solução moderna que combina a eficiência da atenção probabilística com a decomposição adaptativa de séries

Automated-Trading Experts: New Candle or Bar formation. ( 10 ) New Candle or Bar formation. : Esse Bot detecta a abertura de uma nova vela em qualquer período de tempo definido, facilitando assim a execução de um código único, a realização de negociações e a chamada de outras funções. O código é escrito na função OnTick(). Author: Clinton Dennis Edem

Automated-Trading Indicadores: BuySell ( 1 ) BuySell : Indicador que exibe os níveis "definitivos de suporte/resistência" da tendência atual. As variações na tendência são exibidas por retângulos coloridos e a direção da tendência por pontos coloridos. A direção da tendência é determinada pela dinâmica da média móvel , os níveis de suporte /

MetaQuotes Discussão do artigo "MQL5 Trading Toolkit (Parte 7): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com as Funções da Última Ordem Pendente Cancelada" Novo artigo MQL5 Trading Toolkit (Parte 7): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com as Funções da Última Ordem Pendente Cancelada foi publicado: Aprenda como concluir a criação do módulo final na biblioteca History Manager EX5, com foco nas funções responsáveis por lidar com a

MetaQuotes Discussão do artigo "Implementação do mecanismo de breakeven em MQL5 (Parte 1): Classe base e modo de breakeven por pontos fixos" Novo artigo Implementação do mecanismo de breakeven em MQL5 (Parte 1): Classe base e modo de breakeven por pontos fixos foi publicado: Neste artigo, analisamos a aplicação do mecanismo de breakeven (ponto de equilíbrio) em estratégias automatizadas na linguagem MQL5. Começaremos com uma explicação

MetaQuotes Discussão do artigo "Simulação de mercado: A união faz a força (III)" Novo artigo Simulação de mercado: A união faz a força (III) foi publicado: Neste artigo, apresentarei o nosso sistema de simulação de operações a mercado. Apesar deste sistema está praticamente terminado. Ainda existem algumas coisas a serem feitas e implementadas. Além de algumas poucas mudanças

MetaQuotes Discussão do artigo "Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (IV)" Novo artigo Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (IV) foi publicado: Neste artigo faremos uma primeira abordagem a fim de trabalhar e demonstrar como podemos implementar a sobrecarga do operador subscrito e também do operador de atribuição. Tentando com isto trazer uma abordagem

Automated-Trading Bibliotecas: MT4Orders 942 1 2 3 4 5 ... 94 95) MT4Orders : Uso simultâneo de sistemas de ordens MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Autor: fxsaber