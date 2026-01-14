Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 183
Normalmente, é necessária uma verificação adicional na primeira retirada, portanto, isso não é algo anormal.
O tempo de resposta normal da Central de Serviços é de cerca de uma semana.
Obrigado pelo feedback. Essa notificação de verificação sempre aparece? Esta não é minha primeira retirada. Obrigado.
Pergunte a seus amigos se alguém tem um cartão emitido fora da Rússia. Aqueles que viajam para o exterior provavelmente têm. Peça a eles que recarreguem o saldo.
Já tentei fazer isso, mas não consegui. Transferi o dinheiro para o visto armênio do meu amigo, mas não consegui recarregar a conta com ele.
Ainda não descobri se o problema está no cartão ou se o mql5 não digere todos os cartões.
por favor, traga de volta o paypal como opção de saque. é a única opção com a qual não tive problemas para sacar para fundos canadenses
O PayPal tem sede nos EUA e a Metaquotes tem sede no Chipre. Os bancos e processadores de cartões norte-americanos adicionaram o Chipre à sua lista negra. Com base em minha pesquisa, a República do Chipre (ao sul da DMZ) tem um plano de conformidade em andamento. Tudo o que podemos fazer é esperar que o Chipre seja retirado da lista.
Para sua informação... Outro usuário na América do Norte relatou (até a data desta postagem) que as transferências eletrônicas funcionam (saque mínimo de US$ 3.000).
Estou estudando diferentes serviços que oferecem a oportunidade de registrar cartões virtuais estrangeiros e um deles (chamado "Pay worldwide") tem uma lista de coisas que não podem ser pagas com cartão e ele sabe se o cartão virtual mastercard funcionará ao financiar uma conta no mql5.
Talvez alguém o tenha usado? Porque custa dinheiro para abri-lo. Eu não gostaria de comprar um cartão que não tem utilidade alguma.
Lindo!
A beleza do design industrial é impressionante!
Gostaria de perguntar aos moderadores se é necessário consultar o helpdesk quando o saldo fica ocioso por muito tempo após a recarga e, ao sacar, é informado que fundos sem fins lucrativos não podem ser sacados.
Algum brasileiro está conseguindo sacar esta plataforma? O processo de saque aqui pelo MQL5 está sendo extremamente difícil (horrível) para quem é do Brasil. Existe algum suporte específico relacionado a isso?