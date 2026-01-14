Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 183

Eleni Anna Branou #:

Normalmente, é necessária uma verificação adicional na primeira retirada, portanto, isso não é algo anormal.

O tempo de resposta normal da Central de Serviços é de cerca de uma semana.

Obrigado pelo feedback. Essa notificação de verificação sempre apareceria? Esta não é minha primeira retirada. Obrigado.
 
Geralmente acontece apenas uma vez, a menos que haja um motivo para verificação adicional da conta.
 
Pergunte a seus amigos se alguém tem um cartão emitido fora da Rússia. Aqueles que viajam para o exterior provavelmente têm. Peça a eles que recarreguem o saldo.

Já tentei fazer isso, mas não consegui. Transferi o dinheiro para o visto armênio do meu amigo, mas não consegui recarregar a conta com ele.

Ainda não descobri se o problema está no cartão ou se o mql5 não digere todos os cartões.

 
Por favor, traga de volta o paypal como opção de saque. É a única opção com a qual não tive problemas para sacar para fundos canadenses
 
por favor, traga de volta o paypal como opção de saque. é a única opção com a qual não tive problemas para sacar para fundos canadenses

O PayPal tem sede nos EUA e a Metaquotes tem sede no Chipre. Os bancos e processadores de cartões norte-americanos adicionaram o Chipre à sua lista negra. Com base em minha pesquisa, a República do Chipre (ao sul da DMZ) tem um plano de conformidade em andamento. Tudo o que podemos fazer é esperar que o Chipre seja retirado da lista.

Para sua informação... Outro usuário na América do Norte relatou (até a data desta postagem) que as transferências eletrônicas funcionam (saque mínimo de US$ 3.000).

 

Estou estudando diferentes serviços que oferecem a oportunidade de registrar cartões virtuais estrangeiros e um deles (chamado "Pay worldwide") tem uma lista de coisas que não podem ser pagas com cartão e ele sabe se o cartão virtual mastercard funcionará ao financiar uma conta no mql5.

Talvez alguém o tenha usado? Porque custa dinheiro para abri-lo. Eu não gostaria de comprar um cartão que não tem utilidade alguma.


 
Posso perguntar aos moderadores se é necessário consultar o helpdesk quando o saldo fica ocioso por muito tempo após a recarga e, ao sacar, aparece a mensagem de que não é possível sacar produtos sem fins lucrativos.
 
Lindo!

A beleza do design industrial é impressionante!

 
Gostaria de perguntar aos moderadores se é necessário consultar o helpdesk quando o saldo fica ocioso por muito tempo após a recarga e, ao sacar, é informado que fundos sem fins lucrativos não podem ser sacados.
Meu entendimento, com base nas informações de um moderador, é que os fundos de depósito não ganhos não podem ser retirados de forma alguma.
 

Algum brasileiro está conseguindo sacar esta plataforma? O processo de saque aqui pelo MQL5 está sendo extremamente difícil (horrível) para quem é do Brasil. Existe algum suporte específico relacionado a isso?

