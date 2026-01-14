Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 6
Quero sacar dinheiro para a carteira de doações para o abrigo de animais, nunca fiz operações aqui. Se eu sacar para a carteira deles, ela ficará vinculada à minha conta e só poderei trabalhar por meio dela?
No item de perfil, retirar da conta - Transferir fundos para a nova carteira WebMoney
Я хочу вывести деньги на кошелек пожертвований приюту животных, я ни разу тут не делал операции, если я выведу на ихний кошелёк, то он привяжется к моему аккаунту и только смогу через него работать?
Você está se escondendo das autoridades fiscais?
Quero sacar dinheiro para a carteira de doações para o abrigo de animais, nunca fiz operações aqui. Se eu sacar para a carteira deles, ela será vinculada à minha conta e somente eu poderei trabalhar com ela?
Ela será vinculada à sua conta após a confirmação dessa carteira por SMS. No futuro, você poderá fazer saques em outras carteiras seguindo o mesmo procedimento.
Mas é importante lembrar que você precisa usar apenas um sistema de pagamento. Se você sacar fundos para um sistema de pagamento e entrar por outro, sua conta será bloqueada por suspeita de fraude.
E mais uma pergunta: esqueci completamente, há muito tempo mudei meu número de telefone e não tenho o cartão SIM ao qual a conta está vinculada.
Você está se escondendo das autoridades fiscais?
Isso foi dito quando você depositou o dinheiro.