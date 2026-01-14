Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 6

Por favor, esclareça, só para garantir.

Quero sacar dinheiro para a carteira de doações para o abrigo de animais, nunca fiz operações aqui. Se eu sacar para a carteira deles, ela ficará vinculada à minha conta e só poderei trabalhar por meio dela?

 
E outra pergunta: eu me esqueci completamente, há muito tempo mudei meu número de telefone e o simku no simku ao qual a conta está vinculada, você pode mudar manualmente?
 

No item de perfil, retirar da conta - Transferir fundos para a nova carteira WebMoney

Você está se escondendo das autoridades fiscais?

Zeleniy:

Ela será vinculada à sua conta após a confirmação dessa carteira por SMS. No futuro, você poderá fazer saques em outras carteiras seguindo o mesmo procedimento.

Mas é importante lembrar que você precisa usar apenas um sistema de pagamento. Se você sacar fundos para um sistema de pagamento e entrar por outro, sua conta será bloqueada por suspeita de fraude.

Zeleniy:

E mais uma pergunta: esqueci completamente, há muito tempo mudei meu número de telefone e não tenho o cartão SIM ao qual a conta está vinculada.
Entre em contato com o Service Desk
Vladon:

No item de perfil, retirar da conta - Transferir fundos para a nova carteira WebMoney

Você está se escondendo das autoridades fiscais?

Sim, estou me escondendo, estou tentando economizar dinheiro, decidi sacar 28 dólares (por dois anos de permanência aqui) e comprar fósforos para construir uma casa de madeira, mas com os impostos não posso caber na parede de caixas de fósforos =).
 
Quando posso sacar dinheiro para o webmoney se primeiro inseri uma quantia via cartão e depois uma quantia maior via webmoney? O "valor" inserido pelo cartão é gasto no serviço de sinais.
Isso foi dito quando você depositou o dinheiro.


 
É claro que eu leio. Mas e se eu já tiver gasto a quantia de dinheiro inserida com o cartão? Na minha situação, acontece que se eu tiver inserido dinheiro do cartão uma vez, todas as outras recargas, mesmo com o webmani, serão unidirecionais.
 
Conversando com o suporte sobre esse tópico. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta muito simples. Ela parecerá um pouco estranha, mas minha prática me faz perguntar isso, não xingue muito ;) Se a primeira entrada de dinheiro foi via cartão, isso significa que nunca poderei sacar fundos (mais do que os transferidos via cartão!) (restantes na conta/ganhos/entrada via webmani) em lugar algum? Muito obrigado.
