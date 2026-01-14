Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 133
Fico surpreso ao dizer isso, mas o Webmoney (WM) é realmente muito útil. Na verdade, ele pode ser mais útil do que o Paypal (PP) e, não me entenda mal, também fiquei furioso quando o PP simplesmente "desapareceu". Mas o WM oferece serviços que o PP não oferece. Como a criptografia, o PP só permite que os clientes dos EUA troquem moeda fiduciária por criptografia, a WM permite que você faça isso imediatamente e você pode sacar criptografia de sua carteira da WM para uma carteira privada que você tenha.
A WM é realmente fogo.
Fig. 1: As opções atuais de saque
Estou confiante de que a MQL encontrará uma solução para a maioria de seus bons vendedores aqui no marketplace!)
Parece que acabou para os vendedores dos EUA. Todos os meus produtos, dinheiro bloqueado e dados aqui ao longo dos anos. Como lidar com algo assim?
Use Visa/MasterCard habilitado para transações internacionais e saque usando a UnLimint, anteriormente chamada CardPay
Se você receber um erro como "O sistema de pagamento de cartões bancários rejeitou a operação de saque. Entre em contato com o banco que emitiu seu cartão para obter detalhes." Isso significa que seu banco rejeitou o pagamento devido ao sistema antifraude dele. Isso significa que seu banco rejeitou o pagamento devido ao sistema antifraude dele. Esse não é um problema com a MQL, mas com o seu banco que está rejeitando o pagamento. Notifique seu banco para que ele retire essa restrição ou tente novamente após 24 horas. Se continuar recebendo a mesma mensagem, isso significa que você precisa tentar outro cartão que funcione. Se o pagamento for bem-sucedido e não for creditado no seu banco, entre em contato com a central de atendimento para obter o número RRN, que poderá ser mostrado ao banco para investigação adicional.
Use Visa/MasterCard habilitado para transações internacionais e saque usando UnLimint, anteriormente chamado CardPay
Eu sei e já fiz isso. Você não pode sacar para um cartão de débito
você não está nos EUA
A VISA e a Mastercard não dependem de países ou são operadoras de cartões locais. Esse é o principal requisito para fazer transações. O país não é um problema, pois enfrentei o mesmo problema. Você pode tentar outro cartão bancário ou usar um cartão pré-pago, cartão de débito ou cartão de crédito. Eu estava tendo o mesmo problema que você e o problema era com o banco.
Fiz tudo o que você disse. Os CC não aceitam depósitos em forma de saques, nenhum deles faz isso. Você também não sabe se o país é um problema
Seu banco permite que você gerencie seus cartões on-line?
Na Europa, temos configurações para permitir transações on-line e coisas do gênero; talvez o seu esteja desativado?