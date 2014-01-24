Como Encomendar um Robô de Negociação em MQL5 e MQL4

A plataforma MetaTrader permite a negociação 24 horas por dia usando robôs de negociação. Mesmo que você não tenha as habilidades de programação exigidas, você pode utilizar dos recursos abrangentes da negociação algorítmica e automatizar as operações de negociação, bem como realizar análises técnicas em tempo real de qualquer nível de complexidade. Todas essas opções avançadas podem ser obtidas solicitando um aplicativo necessário no serviço Freelance!





Vantagens da Freelance MQL5.com



A principal vantagem da seção Freelance, o que o distingue dos serviços similares é a sua elevada segurança financeira: no início do desenvolvimento, todo o valor da solicitação fica congelado na conta do Cliente. Assim, o Desenvolvedor receberá um pagamento garantido pelo trabalho, enquanto o Cliente pode ter a certeza de que o pagamento só será feito após a finalização do trabalho.



O trabalho na Freelance é dividido em etapas, cada uma delas é registrada no sistema. O desenvolvedor concorda em executar um trabalho, recebe as especificações, fornece um protótipo e demonstra a versão final: todas as ações relevantes são registradas no diário do sistema. Depois de implementar todos os requisitos especificados, o Desenvolvedor recebe o pagamento correspondente de forma automática — o sistema transfere o valor que foi anteriormente congelado na conta do Cliente.



Qualquer disputa pode ser resolvida por meio da arbitragem. Em qualquer caso, as partes podem resolver um conflito sem entrar em contato com a administração do serviço, selecionando uma das três opções disponíveis.



Ao criar uma encomenda, você poderá escolher as opções listadas que permitem realizar a encomenda de maneira rápida:

Tipo da encomenda: desenvolvimento de um robô ou indicador de negociação, conversão ou modificação de um programa existente, aconselhamento de negociação ou integração com outras linguagens de programação.



A versão da plataforma para o qual você deseja solicitar um programa: MetaTrader 4 ou MetaTrader 5.



Categoria do programa: indicadores, Expert Advisors, scripts e outros.



Habilidades de desenvolvimento necessárias: conhecimento de linguagens de programação específicas, conhecimento de matemática, criação de gráficos personalizados e assim por diante.



O Cliente pode aumentar o período ou o custo de desenvolvimento do trabalho, se tal necessidade surgir no processo de desenvolvimento.





Clique no link relevante para aumentar o orçamento e/ou prazo







Para ajudar os clientes com suas primeiras encomendas, nós preparamos as Sugestões Freelance que fornecem respostas às perguntas mais frequentes. Todas essas sugestões podem ser usadas diretamente da seção de encomenda. Para selecionar a pergunta desejada comece a digitar uma palavra-chave para classificar a lista e selecionar o problema mais adequado. Clique na pergunta selecionada para inseri-la no gráfico.







Neste artigo, nós mostraremos como usar o serviço Freelance para encomendar programas ou para desenvolver trabalhos personalizados.

1. Criação de uma Encomenda



A seção Freelance pode ser aberta diretamente da plataforma MetaTrader 4/5, que o redireciona para o site MQL5.com. Clique em Criar uma encomenda"









Figura 1. Criação de uma Nova Encomenda

Selecione as opções da encomenda e especifique os parâmetros principais:





Figura 2. Parâmetros básicos da encomenda — descrição, orçamento desejado e termos



Título — informações breves sobre o programa desejado.

Nós recomendamos adicionar uma descrição curta e clara, permitindo que os desenvolvedores em potencial avaliem a complexidade e o custo do pedido.



Um arquivo de especificação dos requisitos. Este arquivo pode ser anexado posteriormente, após discutir o pedido com o desenvolvedor selecionado.



Orçamento desejado.



Prazo de implementação em dias.

O nome do desenvolvedor para uma encomenda pessoal.



Seja realista. Se você especificar um custo muito baixo, pode não ser capaz de encontrar um Desenvolvedor ou a qualidade do programa desenvolvido pode não ser satisfatória. Se você não tiver certeza sobre a complexidade e o custo do pedido, pode deixar este campo em branco. Os desenvolvedores em potencial oferecerão seus termos e custos de implementação.



A primeira etapa está concluída. Agora você deve esperar que alguém se candidate para o pedido e se prepare para as perguntas relacionadas ao trabalho.

2. Seleção do Desenvolvedor



Os desenvolvedores dispostos a aceitar o seu pedido irão se candidatar para a implementação. Os programas atuais podem ser vistos por todos os usuários da MQL5.community, embora todos os candidatos sejam anônimos neste estágio. No entanto, o número, classificação, estatísticas sobre os pedidos executados e a carga de trabalho atual são exibidos para cada candidato.







Figura 3. Candidatura ao desenvolvimento de um trabalho



Embora a correspondência entre o cliente e o candidato não esteja publicamente disponível, os Termos de serviço proíbem a troca de qualquer informação pessoal antes de concluírem um acordo.

Realização de trabalhos fora do serviço Freelance Você pode usar o serviço Freelance apenas para o fim a que se destina, ou seja, executar trabalhos relacionados a encomendas e a realização de pagamentos correspondentes. É proibido a procura de clientes e desenvolvedores no serviço Freelance para a realização de um trabalho fora do serviço.

Clientes e candidatos não podem trocar dados de contato em qualquer forma antes da conclusão do acordo de trabalho. Os infratores estão proibidos de participar da seção Freelance. É proibido a execução de trabalhos e pagamentos para pedidos Freelance fora do serviço. Os violadores serão banidos de todos os serviços do site MQL5.com.

A Administração pode proibir a participação de infratores no serviço Freelance após uma investigação interna, sem qualquer explicação.

Quando novas mensagens são adicionadas ao seu pedido, um ícone no formato de pasta aparece na parte superior da página — esta é uma notificação sobre as atualizações em seu pedido:





Figura 4. Atualizações nos pedidos

Clique duas vezes neste ícone para ver as mensagens.

Na próxima etapa, o Cliente deve processar todas as solicitações de trabalho recebidas. Isso inclui mover os solicitantes para as categorias apropriadas: "Selecionado", "Candidatos" ou "Rejeitado":





Figura 5. A lista de solicitação dos candidatos

Os candidatos adequados são movidos para o grupo "Candidatos", onde é possível discutir mais detalhes sobre o pedido.

Quando os candidatos são movidos para o grupo "Candidatos", eles recebem uma notificação e as mensagens apropriadas são adicionadas aos respectivos pedidos

Importante! Tente comunicar-se o máximo possível nos comentários do pedido, não apenas nesta etapa, mas também em todas as etapas seguintes. Muitas vezes as pessoas interpretam os mesmos termos de maneiras diferentes. Portanto, quanto mais detalhes você discutir durante o processo do pedido, melhor será o resultado final.

Assim que o Cliente selecionar o desenvolvedor mais adequado, o candidato apropriado deve ser movido para a categoria "Selecionado". Esta categoria pode conter apenas um candidato. Se você tentar adicionar outro candidato a este grupo, o candidato selecionado anteriormente será removido da categoria "Selecionado".

Certifique-se de ter esclarecido todos os detalhes do pedido. Nós recomendamos a leitura cuidadosa de todas as mensagens antes de prosseguir para a próxima etapa.

3. Execução do Trabalho

O processo de execução do pedido consiste em três etapas. Cada etapa requer a confirmação do Cliente e do Desenvolvedor. Sempre que uma das partes concluir uma etapa, a outra parte recebe a notificação push correspondente.

Para habilitar as notificações push, você deve especificar o seu ID Metaquotes em seu perfil MQL5.community. Para obter mais detalhes sobre as notificações push, leia o artigo MetaQuotes ID no Terminal Móvel MetaTrader.

Assim que o Cliente confirmar a última etapa de Aceitação do Trabalho e Pagamento, o valor anteriormente congelado é automaticamente transferido para o desenvolvedor.

A tabela a seguir mostra uma breve descrição das ações do Cliente e do Desenvolvedor em cada etapa.

Etapa Nome Cliente Desenvolvedor 1

Negociação dos Requisitos Fornece a Especificação dos Requisitos para o Desenvolvedor

Confirma o custo final e o tempo de implementação

Marca a caixa "Negociação de Requisitos"













Confirma a especificação dos requisitos e aceita o custo e tempo de desenvolvimento final especificado.

Marca a caixa "Negociação de Requisitos"



2

Demonstração











Ao receber os materiais, o Cliente deve confirmar se os materiais enviados correspondem ao pedido ou recusá-lo, fornecendo uma lista das partes não implementadas da Especificação de Requisitos.

Marca a caixa de seleção "Demonstração"



Quando todos os recursos especificados na Especificação de Requisitos foram implementados, o Desenvolvedor demonstra os resultados e confirma a etapa de demonstração.

Marca a caixa de seleção "Demonstração"



3

Aceitação do Trabalho e Pagamento









O Cliente verifica os materiais enviados e aceita o trabalho.



Assim que o cliente aceitar o resultado, o sistema irá transferir automaticamente o valor apropriado para a conta do desenvolvedor.

Marca a caixa de seleção "Aceitação do Trabalho e Pagamento"



O Desenvolvedor entrega o trabalho ao Cliente e confirma que o trabalho foi enviado.

Marca a caixa "Aceitação do Trabalho e Pagamento"









Todas essas etapas são executadas no Pedido.

Importante! Não se esqueça de deixar todas as mensagens importantes na forma de comentários, mesmo que você já tenha discutido esses assuntos em outros canais de comunicação, como chat, mensagens pessoais ou discurso oral. Garanta sempre todos os acordos que você fez na forma de mensagens diretamente nos comentários.

Para começar a trabalhar com um Desenvolvedor selecionado, o Cliente deve mover o candidato apropriado para a categoria "Selecionado" e confirmar sua escolha:

Figura 6. O Cliente e o Desenvolvedor discutem as condições preliminares

Depois que o Desenvolvedor é movido para o grupo Selecionado, as partes podem prosseguir para discutir os detalhes da Especificação de Requisitos, o custo final de desenvolvimento e o prazo.

Figura 7. O Cliente seleciona o Desenvolvedor

Etapa 1. Negociação dos Requisitos



A Especificação de Requisitos é uma das partes mais importantes da encomenda Freelance. Discuta todos os detalhes da solução desejada e faça perguntas, mesmo que as respostas pareçam óbvias. Os problemas mais comuns estão relacionados a mal-entendidos, quando cada parte considera alguns pontos claros e que não requerem discussão. Mais tarde, no processo de desenvolvimento, pode ser que o Desenvolvedor tenha implementado a funcionalidade necessária de uma maneira completamente diferente. Depois de alguns desses momentos, as partes podem começar a se acusar de não conformidade com o acordo anterior.

Certifique-se de ver o exemplo da Especificação de Requisitos necessário para encomendar um robô de negociação ou um indicador

De acordo com o procedimento do pedido de programas MQL4/MQL5 padrão (bem como aplicativos em outras linguagens de programação), o Desenvolvedor geralmente fornece ao Cliente o código-fonte criado durante o processo de desenvolvimento. No entanto, o Cliente deve especificar explicitamente este requisito na Especificação de Requisitos.

Nós também recomendamos especificar na Especificação de Requisitos se o Desenvolvedor tem permissão para usar partes deste desenvolvimento em outros projetos de negociação ou em seus próprios produtos publicados no Market.

Importante! A administração do serviço Freelance não lida com disputas legais relacionadas a encomendas. Para proteção legal, as partes podem entrar em um contrato adicional fora do serviço Freelance.



A versão final da Especificação de Requisitos é fornecida pelo Cliente em um anexo separado, pouco antes de confirmar a etapa de Negociação de Requisitos. Todos os detalhes do pedido devem ser incluídos na Especificação de Requisitos. Faça capturas de tela ou imagens quando aplicável.

O Cliente deve fornecer a versão final da Especificação de Requisitos junto com o custo e o prazo.

O desenvolvedor deve concordar com os termos de Especificação de Requisitos e o custo final. Caso seja necessário fazer alguma alteração no pedido, envie novas mensagens com os detalhes dessas alterações.





Figura 8. O Cliente e o Desenvolvedor concordaram com os requisitos, custo e prazo



Observe que as partes devem prosseguir para o próximo estágio somente após a versão final da Especificação de Requisitos ter sido aprovada.

Isso significa que o desenvolvedor deve começar a trabalhar somente depois que ambas as partes marcarem a caixa de seleção "Negociação de requisitos".



Etapa 2. Demonstração



Na segunda etapa, o Desenvolvedor pode iniciar a implementação do pedido. Todas as outras questões que possam surgir durante o processo de desenvolvimento devem ser discutidas diretamente nos comentários.

Depois de implementados todos os requisitos especificados na Especificação de Requisitos, é hora de demonstrar o trabalho concluído ao Cliente. A demonstração do resultado depende do pedido. Para Expert Advisors pode ser o seguinte:

o Desenvolvedor anexa o arquivo executável EX4/EX5 para ser verificado pelo Cliente,



o Desenvolvedor pode fornecer adicionalmente um relatório de teste por um período especificado na Especificação de Requisitos,

às vezes, o Desenvolvedor pode fornecer logs de operação do Expert Advisor de uma conta de demonstração com uma corretora específica,

capturas de tela e vídeos,

acesso remoto à plataforma do Desenvolvedor, no qual o programa resultante está sendo executado.

O objetivo da demonstração é auxiliar o Cliente na avaliação do programa resultante.

Após a demonstração, o Cliente deve confirmar a conformidade da solução submetida com os Requisitos, ou rejeitá-la, fornecendo uma lista de requisitos não atendidos ou que sofreram desvios. Se necessário, o Desenvolvedor pode levar mais tempo para corrigir as falhas identificadas e produzir uma nova demonstração.

A confirmação da etapa de Demonstração também é registrada automaticamente pelo serviço Freelance:

Figura 9. Confirmação da etapa de Demonstração

Somente após a conclusão bem-sucedida da etapa de Demonstração, o Desenvolvedor deve enviar a versão final, a menos que acordado de outra forma no acordo.



Se o produto resultante não atender aos Requisitos previamente acordados, o Cliente ou o Desenvolvedor pode solicitar a Arbitragem. Mesmo após a solicitação da Arbitragem, as partes podem concluir o trabalho de forma regular ou selecionar uma das opções disponíveis: Cancelamento dos Pedidos: 10% do valor congelado do pedido é debitado na conta do Cliente, enquanto os 90% restantes são liberados; nada é transferido para a conta do Desenvolvedor, enquanto a comissão de serviço é de 10%. O pedido é classificado como "Novo" e fica disponível para novos Desenvolvedores; o feedback só pode ser adicionado pelo Cliente. Dividir o dinheiro pela metade menos a comissão do serviço Freelance: 10% do valor previamente congelado é deduzido como comissão do serviço Freelance,

os 90% restantes são divididos em duas metades: a primeira metade (45% do custo do Pedido) é devolvida à conta do Cliente, enquanto a segunda metade (45% do custo do Pedido) é transferida para o Desenvolvedor, que é igual a 50% do custo original,

o pedido é classificado como "Novo" e fica disponível para novos Desenvolvedores; o comentário sobre o trabalho pode ser adicionado por ambas as partes, o Desenvolvedor e o Cliente.

Etapa 3. Aceitação do Trabalho e Pagamento



O Desenvolvedor envia ao Cliente todos os materiais relativos ao pedido implementado, no volume especificado. Como geralmente, a solução é submetida com o código-fonte, pois a versão do compilador pode ser alterada no futuro, caso em que pode ser necessária a recompilação da solução. Se pelo acordo apenas o arquivo executável deve ser fornecido, atualizações adicionais devem ser cobertas pela Especificação de Requisitos.



A posterior utilização dos resultados obtidos em outros desenvolvimentos, pelo Cliente ou pelo Desenvolvedor, bem como a autorização de repasse das soluções a terceiros em bases pagas ou gratuitas, também deve ser discutidos na Especificação de Requisitos. As partes também podem especificar essas obrigações em um contrato separado, fora do serviço Freelance. A administração Freelance não lida com tais questões.



O Desenvolvedor transfere os materiais necessários, marca a caixa de seleção "Aceitação do Trabalho e Pagamento" e espera que a mesma etapa seja confirmada pelo Cliente. Assim que o Cliente confirmar esta etapa, o pedido é considerado concluído e o pagamento é automaticamente transferido da conta do Cliente para a conta do Desenvolvedor. Nenhuma ação do Cliente é necessária para o pagamento.



Figura 10. Aceitação do trabalho e confirmação do Pagamento

Assim que o Cliente confirmar esta etapa, o pedido é considerado concluído e o pagamento é automaticamente transferido da conta do Cliente para a conta do Desenvolvedor. Nesse momento, o Cliente deverá ter todos os resultados do trabalho, de acordo com a Especificação de Requisitos.







Figura 11. Pagamento pelo trabalho

4. Comentários sobre o trabalho

Após a conclusão do pedido, o Cliente e o Desenvolvedor podem adicionar um comentário sobre a cooperação e avaliar o pedido.

A lista de trabalhos, completada pelo Cliente ou pelo Desenvolvedor, está disponível na seção "Freelance" do perfil do usuário.





Figura 12. Seção Freelance com as avaliações dos clientes

O Desenvolvedor também pode deixar comentários sobre o Cliente.

Encomende as soluções de negociação algorítmica da Freelance!



A Freelance é o lugar ideal para encomendas de indicadores, robôs de negociação e sistemas de análise técnica visual de qualquer nível de complexidade. Milhares de traders e desenvolvedores se encontram no maior serviço freelance do mundo para negociação algorítmica na plataforma de negociação MetaTrader, a mais popular.

Se você é um trader com uma estratégia de negociação pronta, mas não tem habilidades de programação em MQL5/MQL4, então a Freelance é a melhor solução para você. Com este serviço, você pode encontrar um desenvolvedor que criará um Expert Advisor ou um indicador para você.





Encomende um robô ou um indicador da Freelance

