Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 54

Andre Gomes:

Olá, é possível comprar produtos disponíveis no Market usando fundos depositados em minha carteira MQL5?

Muito obrigado

Claro que sim, basta escolher a forma de pagamento MQL5 à esquerda, durante sua compra.

 
Marcelo Prestes De Oliveira:
Ola amigos alguém sabe me dizer se essa verificação de conta demora muito tenho dinheiro disponível já tinha feito alguns saques antes agora está pedindo para esperar a verificação

aconteceu o mesmo comigo. quanto tempo levou a sua?

 
Há diferentes indicações sobre o valor máximo de saque de 500 usd e 1.000 usd. Qual é o valor máximo real e, se eu for sacar 1.000 usd por dia em diferentes plataformas de saque, por exemplo, paypal e cartão bancário, o saque poderá ser bem-sucedido?
 
Há um limite de saque diário de US$ 500 da sua conta MQL5. Para qualquer outro caso, entre em contato com a central de atendimento.

 
Não consigo sacar meu dinheiro.
 
Entre em contato com seu corretor, não podemos ajudá-lo aqui.

 
Quem fez um saque em um cartão bancário, quanto tempo leva para receber? É possível transferir dólares americanos para um cartão em euros (VISA)?
