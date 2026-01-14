Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 54
Olá, é possível comprar produtos disponíveis no Market usando fundos depositados em minha carteira MQL5?
Muito obrigado
Claro que sim, basta escolher a forma de pagamento MQL5 à esquerda, durante sua compra.
Ola amigos alguém sabe me dizer se essa verificação de conta demora muito tenho dinheiro disponível já tinha feito alguns saques antes agora está pedindo para esperar a verificação
aconteceu o mesmo comigo. quanto tempo levou a sua?
Há diferentes indicações sobre o valor máximo de saque, 500 usd e 1000 usd. Qual é o valor máximo real e, se eu fosse sacar 1000 usd por dia em diferentes plataformas de saque, por exemplo, paypal e cartão bancário, o saque poderia ser bem-sucedido?
Há um limite de saque diário de US$ 500 da sua conta MQL5. Para qualquer outro caso, entre em contato com a central de atendimento.
Não consigo sacar meu dinheiro.
Entre em contato com seu corretor, não podemos ajudá-lo aqui.