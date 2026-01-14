Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 173
Muitos usuários pediram o PayPal, mas usá-lo criaria vários desafios sérios para uma plataforma como a MQL5:
Em resumo, o PayPal não se encaixa bem na forma como a MetaQuotes opera.
Por que os usuários de alguns países não podem fazer saques com seus cartões Visa ou Mastercard?
Obrigado por compartilhar uma explicação tão detalhada. Isso realmente ajuda a esclarecer por que essas restrições existem e quanto delas está fora do controle direto da MetaQuotes. Trabalho com a MQL5 desde 2010 e realmente adoro a plataforma e a comunidade.
Dito isso, a falta de opções eficientes de saque está se tornando um problema sério para muitos de nós que vendemos produtos aqui. Sem uma maneira confiável de acessar nossos ganhos, é difícil justificar a continuidade da contribuição, apesar de nossa paixão por esse ecossistema.
Uma possível solução poderia ser a integração do DeFi ou, pelo menos, a permissão de depósitos e saques por meio de criptomoedas. Isso contornaria muitas das limitações bancárias e ofereceria uma alternativa segura, rápida e global. Além disso, mesmo que o PayPal não seja viável para depósitos, adicioná-lo como uma opção apenas de retirada poderia fazer uma enorme diferença para muitos usuários.
Eu realmente espero que a MQL5 considere expandir os métodos de saque em breve. A plataforma tem muito potencial e, com melhores opções de pagamento, ela manteria os colaboradores de longa data, como eu, motivados a permanecer e crescer com ela.
Mais uma vez, obrigado por compartilhar suas ideias!
Recebi parte de meu dinheiro de minha conta MQ:) Consegui sacar 100 dólares! Alguns segundos depois de eu ter retirado o dinheiro da MQ, 100 dólares foram convertidos em euros: 1 dólar = 0,86280 = 86,28 euros.
E agora no aplicativo está escrito"paymentpending" (pagamentopendente), então minha conta ainda está zerada! Acho que vou ter que esperar até segunda-feira.
Abri a conta em 10 minutos ontem à noite com passaporte, selfie e meu número de identificação fiscal austríaco.
Escolhi uma conta gratuita (semtaxas regulares ) que vem com um MasterCard gratuito. Mais tarde, verei se posso fazer uma recarga, por exemplo, em minha conta de corretora.
Quanto você me pagaria para eu lhe dizer onde e como ;)
Não, estou brincando. O banco se chama bunq B.V. e é regulamentado pela UE e pelos Países Baixos, portanto, até 100.000 euros de dinheiro privado são salvos no caso de o banco quebrar.
As análises de bancos e contas criticam o fato de que só se obtêm respostas de IA, o que significa que, se tudo estiver normal, tudo correrá bem, mas se algo der errado, levará muito tempo e se tornará estressante e irritante!
O artigo Pagamentos e métodos de pagamento foi publicado:
Autor: MetaQuotes
Administradores, Olá!
1) Não consigo recarregar o saldo da minha conta aqui no site com o cartão UnionPay, número do pedido: 250804_2818.
2) por que não há possibilidade de criar uma "Nova Ordem" no "Servicedeck" ??? ao tentar abrir uma Nova Ordem, nada acontece (!) - no final da linha de endereço há um "espaço em branco" (#).
3) (?) e por que eles removeram o WebMoney como um sistema de pagamento para o preenchimento de uma conta aqui no site ????
... COMO recarregar os saldos aqui no site MQL5 e pagar pelo Freelancing ?????.
Usei meu cartão Pagbank Visa e o saque foi liberado, mas demorou muito para ser liberado. Parece que o Pagbank leva tempo para liberar pagamentos internacionais. Se você não se importar em esperar alguns dias, tente.
... como eu soube mais tarde pelo próprio Freelance Executor - recentemente a UE bloqueou o UnionPay dos bancos russos ...
e isso = FIASCO, senhores (!)
O segmento russo de usuários do site MQL-5 agora não poderá ser uma parte ativa da enorme e amigável comunidade MQL-5 ... até que não haja mais usuários MQL-5 ... até que não haja outras maneiras de recarregar seu saldo no site MQL-5 (e retirar dinheiro de sua conta) para a região RU (!).
:(
Olá @Jefferson Judge Metha
Tive dificuldades para sacar fundos diretamente para o cartão Visa do meu banco, então a única opção prática foi usar o WebMoney.
Se o WebMoney for permitido no Zimbábue e você tiver uma conta de criptomoeda (por exemplo, Binance) registrada e verificada, tente o seguinte:
Essa é a abordagem que uso para que meus fundos sejam creditados. Até esperarmos que a MQL5 resolva os problemas de saque, você pode tentar essa abordagem.
Muito obrigado.
Os cartões Visa ou Master Card oferecidos pela maioria dos países asiáticos funcionam perfeitamente com saques da mql5
Sugiro que você obtenha um ou entre em contato com um amigo para ajudá-lo com os saques. Isso lhe poupará o estresse, o custo e o tempo gastos com outros meios.
Apenas minha sugestão
Bom dia a todos!!! Digam-me como depositar fundos no PAY PAL, posso
No momento, não há opção do PayPal! Ela não está mais disponível desde o início de 2025 por decisão do PayPal.