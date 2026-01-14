Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 173

Miguel Angel Vico Alba #:
Olá a todos,

Tenho visto muita confusão e frustração de usuários de diferentes países sobre o motivo pelo qual certos métodos de pagamento não estão disponíveis na MQL5.com, por que os saques com cartão falham em muitas regiões ou por que os saques bancários têm um mínimo tão alto. Por isso, pensei em compartilhar uma perspectiva pessoal, com base na experiência e em informações publicamente disponíveis. Isso não é oficial de forma alguma, e não estou tentando defender a MetaQuotes. Estou apenas tentando esclarecer algumas coisas que muitos usuários talvez não conheçam.

Esse não é um problema exclusivo dos Estados Unidos. Pessoas do Quênia, da Índia, da Argentina, da África do Sul e de muitos outros países são afetadas pelas mesmas limitações. E, muitas vezes, o motivo não está inteiramente na MetaQuotes, mas nas leis locais, nos sistemas financeiros e nas redes de pagamento.

Por que o PayPal não é suportado?

Muitos usuários pediram o PayPal, mas usá-lo criaria vários desafios sérios para uma plataforma como a MQL5:

  • O PayPal permite que os compradores revertam pagamentos (estornos) mesmo muito tempo depois de uma transação. Isso é arriscado para produtos digitais que não podem ser devolvidos.
  • O PayPal tem um histórico de congelamento de fundos sem aviso prévio quando detecta o que considera uma atividade irregular.
  • As tarifas são altas, especialmente para transações internacionais.
  • A MetaQuotes gerencia seu próprio sistema de pagamento interno, e o uso do PayPal limitaria sua capacidade de controlar disputas e problemas de conta diretamente.
  • Certos serviços relacionados a negociações, como assinaturas de sinais, podem violar a Política de Uso Aceitável do PayPal.

Em resumo, o PayPal não se encaixa bem na forma como a MetaQuotes opera.

Por que os usuários de alguns países não podem fazer saques com seus cartões Visa ou Mastercard?

Esse é um problema comum não apenas nos EUA, mas também em lugares como Quênia, Argentina, Índia e outros. Aqui estão os principais motivos:
  • Alguns países têm regulamentações que dificultam ou até mesmo tornam ilegal que os residentes recebam pagamentos internacionais em cartões locais.
  • Nos EUA e em algumas outras regiões, as contas pessoais Visa/Mastercard geralmente não permitem pagamentos recebidos de empresas estrangeiras. Nos EUA, isso é regido pela Lei de Sigilo Bancário, e qualquer empresa que queira enviar fundos para cartões baseados nos EUA deve se registrar como transmissora de dinheiro na FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
  • A MetaQuotes não está registrada na FinCEN. Isso não significa que eles estejam fazendo algo errado, significa apenas que eles não estabeleceram uma entidade legal nos EUA para operar sob a lei financeira dos EUA. Fazer isso seria extremamente complexo e caro, e não faz parte de seu modelo de negócios.
  • Em muitos países, os bancos ou emissores de cartões rejeitam automaticamente pagamentos de empresas ligadas a comércio ou investimento, às vezes sem nenhuma razão legal clara.
Portanto, mesmo que a MetaQuotes quisesse oferecer saques com cartão em todos os lugares, em muitos casos ela simplesmente não pode.

Por que o valor mínimo para uma transferência bancária é de US$ 3.000?

Essa é outra reclamação frequente, mas há algumas razões práticas e legais para isso:
  • As transferências bancárias internacionais (SWIFT) envolvem várias taxas, do banco do remetente, dos bancos intermediários e do banco receptor. Essas taxas podem ser substanciais, tornando pequenos saques não lucrativos tanto para o usuário quanto para a empresa.
  • A MetaQuotes deve cumprir as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC). Isso inclui a Diretiva 2015/849 da UE e as recomendações da FATF que se aplicam globalmente. Uma maneira de reduzir o risco é evitar grandes volumes de transações de baixo valor.
  • O processamento de muitas transferências pequenas adiciona uma sobrecarga administrativa significativa.
  • A definição de um limite mais alto ajuda a garantir que os usuários façam saques de forma mais deliberada e eficiente.
Nota final

Mais uma vez, isso não tem a intenção de desculpar nada. Definitivamente, há coisas que a MetaQuotes poderia melhorar, como opções de saque mais flexíveis, melhor suporte ao cliente e comunicação mais clara. Mas também é verdade que muitos dos obstáculos que os usuários enfrentam vêm de fora da empresa, das leis nacionais, das regulamentações financeiras, das políticas bancárias e das regras das redes de pagamento.

Entender isso não resolve o problema, mas pode ajudar algumas pessoas a perceber que a situação é mais complexa do que parece à primeira vista. Isso, por si só, pode ajudar a reduzir parte da frustração.

Se alguém tiver mais informações ou correções para compartilhar, ficarei feliz em lê-las. Quanto mais entendermos, melhores serão as decisões que poderemos tomar.

Fique bem.

Obrigado por compartilhar uma explicação tão detalhada. Isso realmente ajuda a esclarecer por que essas restrições existem e quanto delas está fora do controle direto da MetaQuotes. Trabalho com a MQL5 desde 2010 e realmente adoro a plataforma e a comunidade.

Dito isso, a falta de opções eficientes de saque está se tornando um problema sério para muitos de nós que vendemos produtos aqui. Sem uma maneira confiável de acessar nossos ganhos, é difícil justificar a continuidade da contribuição, apesar de nossa paixão por esse ecossistema.

Uma possível solução poderia ser a integração do DeFi ou, pelo menos, a permissão de depósitos e saques por meio de criptomoedas. Isso contornaria muitas das limitações bancárias e ofereceria uma alternativa segura, rápida e global. Além disso, mesmo que o PayPal não seja viável para depósitos, adicioná-lo como uma opção apenas de retirada poderia fazer uma enorme diferença para muitos usuários.

Eu realmente espero que a MQL5 considere expandir os métodos de saque em breve. A plataforma tem muito potencial e, com melhores opções de pagamento, ela manteria os colaboradores de longa data, como eu, motivados a permanecer e crescer com ela.

Mais uma vez, obrigado por compartilhar suas ideias!

 
Estou com o mesmo problema desde fevereiro ou março deste ano (teria sido a primeira vez que tentei sacar), mas ontem, 28 de julho de 2025, decidi tentar novamente, e o saque foi transferido instantaneamente para meu cartão de débito do Banorte no México.
Portanto, acho que há esperança, ou eles já estão trabalhando na questão do saque.
Boas retiradas :)
 

Recebi parte de meu dinheiro de minha conta MQ:) Consegui sacar 100 dólares! Alguns segundos depois de eu ter retirado o dinheiro da MQ, 100 dólares foram convertidos em euros: 1 dólar = 0,86280 = 86,28 euros.

E agora no aplicativo está escrito"paymentpending" (pagamentopendente), então minha conta ainda está zerada! Acho que vou ter que esperar até segunda-feira.

Abri a conta em 10 minutos ontem à noite com passaporte, selfie e meu número de identificação fiscal austríaco.

Escolhi uma conta gratuita (semtaxas regulares ) que vem com um MasterCard gratuito. Mais tarde, verei se posso fazer uma recarga, por exemplo, em minha conta de corretora.

Quanto você me pagaria para eu lhe dizer onde e como ;)

Não, estou brincando. O banco se chama bunq B.V. e é regulamentado pela UE e pelos Países Baixos, portanto, até 100.000 euros de dinheiro privado são salvos no caso de o banco quebrar.

  1. A FMA austríaca () não mostra nenhum aviso: https://www.fma.gv.at/en/?s=bunq+B.V.

  2. As análises de bancos e contas criticam o fato de que só se obtêm respostas de IA, o que significa que, se tudo estiver normal, tudo correrá bem, mas se algo der errado, levará muito tempo e se tornará estressante e irritante!

  3. Verifique e certifique-se de que, após abrir a conta, ela esteja definida como FREE Bunq, pois acho que, por padrão, um plano de pagamento diferente com custos regulares é definido automaticamente.
Portanto, se você quiser correr o risco, terá que fazer isso por conta própria - não há garantia de minha parte, minha experiência se estende por 24 horas, a abertura da conta e um pagamento!
MetaQuotes:

O artigo Pagamentos e métodos de pagamento foi publicado:

Autor: MetaQuotes

Administradores, Olá!

1) Não consigo recarregar o saldo da minha conta aqui no site com o cartão UnionPay, número do pedido: 250804_2818.

2) por que não há possibilidade de criar uma "Nova Ordem" no "Servicedeck" ??? ao tentar abrir uma Nova Ordem, nada acontece (!) - no final da linha de endereço há um "espaço em branco" (#).

3) (?) e por que eles removeram o WebMoney como um sistema de pagamento para o preenchimento de uma conta aqui no site ????

... COMO recarregar os saldos aqui no site MQL5 e pagar pelo Freelancing ?????.

 
Dustin Vlok #:

Usei meu cartão Pagbank Visa e o saque foi liberado, mas demorou muito para ser liberado. Parece que o Pagbank leva tempo para liberar pagamentos internacionais. Se você não se importar em esperar alguns dias, tente.

Demorou mas foi, é o único caminho que eu vi até o momento. Vou tentar por ele.
 
Vitaliy Kostrubko #:

Administradores, olá!

1) Não consigo recarregar o saldo da minha conta aqui no site com o cartão UnionPay, número do pedido: 250804_2818.

2) por que em "Servicedeck" não há possibilidade de criar um "New Application"??? ao tentar abrir um New Application - nada acontece (!) - no final da linha de endereço aparece "blank" (#).

3) (?) por que eles removeram o WebMoney como sistema de pagamento para o preenchimento de uma conta aqui no site ??? ?

... COMO recarregar os saldos aqui no site MQL5 e pagar pelo Freelancing ?????.

... como eu soube mais tarde pelo próprio Freelance Executor - recentemente a UE bloqueou o UnionPay dos bancos russos ...

e isso = FIASCO, senhores (!)

O segmento russo de usuários do site MQL-5 agora não poderá ser uma parte ativa da enorme e amigável comunidade MQL-5 ... até que não haja mais usuários MQL-5 ... até que não haja outras maneiras de recarregar seu saldo no site MQL-5 (e retirar dinheiro de sua conta) para a região RU (!).

:(

 
Jefferson Judge Metha # Como usuário do Zim, sem opções para sacar meus fundos, também me juntarei a vocês.

Olá @Jefferson Judge Metha

Tive dificuldades para sacar fundos diretamente para o cartão Visa do meu banco, então a única opção prática foi usar o WebMoney.

Se o WebMoney for permitido no Zimbábue e você tiver uma conta de criptomoeda (por exemplo, Binance) registrada e verificada, tente o seguinte:

  1. Retire fundos para sua conta WebMoney (WMZ).
  2. Converta WMZ para WMT (à taxa de hoje: 1 WMT ≈ 1,34 WMZ).
  3. Transfira WMT para sua conta Binance USDT. No WebMoney, a taxa é de 1 WMT = 1 USDT. Certifique-se de selecionar uma rede blockchain com baixas taxas de transação.
  4. Venda USDT por meio da Binance P2P e saque o valor arrecadado em seu método local preferido (conta Mobile Money ou conta bancária).
  5. Compare as taxas cuidadosamente para minimizar os custos de transação e maximizar o valor que você recebe.

Essa é a abordagem que uso para que meus fundos sejam creditados. Até esperarmos que a MQL5 resolva os problemas de saque, você pode tentar essa abordagem.

Muito obrigado.

 
Daniel Opoku #:

Olá @Jefferson Judge Metha

Tive dificuldades para sacar fundos diretamente para o cartão Visa do meu banco, então a única opção prática foi usar o WebMoney.

Se o WebMoney for permitido no Zimbábue e você tiver uma conta de criptomoeda (por exemplo, Binance) registrada e verificada, tente isso:

  1. Retire fundos para sua conta WebMoney (WMZ).
  2. Converta WMZ para WMT (à taxa de hoje: 1 WMT ≈ 1,34 WMZ).
  3. Transfira WMT para sua conta Binance USDT. No WebMoney, a taxa é de 1 WMT = 1 USDT. Certifique-se de selecionar uma rede blockchain com baixas taxas de transação.
  4. Venda USDT por meio da Binance P2P e saque o valor arrecadado em seu método local preferido (conta Mobile Money ou conta bancária).
  5. Compare as taxas cuidadosamente para minimizar os custos de transação e maximizar o valor recebido.

Essa é a abordagem que uso para que meus fundos sejam creditados. Até esperarmos que a MQL5 resolva os problemas de saque, você pode tentar essa abordagem.

Muito obrigado.

Os cartões Visa ou Master Card oferecidos pela maioria dos países asiáticos funcionam perfeitamente com saques da mql5

Sugiro que você obtenha um ou entre em contato com um amigo para ajudá-lo com os saques. Isso lhe poupará o estresse, o custo e o tempo gastos com outros meios.


Apenas minha sugestão

 

Bom dia a todos!!! Digam-me como depositar fundos no PAY PAL, posso

 
@Grom191986 # Bom dia a todos!!! Diga-me como posso depositar fundos no PAYPAL?

No momento, não há opção do PayPal! Ela não está mais disponível desde o início de 2025 por decisão do PayPal.

