Seu banco permite que você gerencie seus cartões on-line?
Na Europa, temos configurações para permitir transações on-line e coisas do gênero, talvez o seu banco não permita?
não, não é isso
Também estou tendo dificuldades para sacar fundos usando cartões e não tive sucesso até agora.
Ontem, retirei fundos via WebMoney, mas perdi uma quantia significativa devido a impostos e taxas de conversão.
Quanto às transferências eletrônicas, o mínimo de 3.000 USD as torna irrealistas para freelancers ou qualquer pessoa que não ganhe uma quantia significativa com a venda de produtos no mercado.
Precisamos do PayPal de volta. Em minha opinião, as outras opções são completamente inadequadas.
Eles precisam de criptografia.
A VISA e a Mastercard não dependem de países ou são operadoras de cartões locais. Esse é o principal requisito para fazer transações. O país não é um problema, pois enfrentei o mesmo problema. Você pode tentar outro cartão bancário ou usar um cartão pré-pago, cartão de débito ou cartão de crédito. Eu estava tendo o mesmo problema que você e o problema era com o banco.
Eles precisam de criptografia.
Concordo com você nesse ponto. Não entendo como existem 12 opções para depósito e 3 opções para saque. Pelo menos, é necessário adicionar mais opções. Espero que eles estejam trabalhando nisso nos bastidores.
Simples. A Meta Quotes está mais interessada em quem gasta dinheiro aqui do que em quem ganha dinheiro aqui, mesmo que os vendedores e freelancers sejam um dos motivos para gastar dinheiro aqui. Eles simplesmente não se importam. Eles frequentemente tornam o paypal indisponível e nem mesmo anunciam, você simplesmente faz o saque e é pego de surpresa. Eu não fico mais surpreso. Apenas espero, se não voltarem depois de um tempo, como de costume, então vou quebrar minha cabeça com isso.
você não está nos EUA
Você me deixou um pouco confuso/preocupado. Estou nos EUA, mas nunca fiz um saque.
Lembro-me de ter inserido minhas informações bancárias no registro do Vendedor do mercado.
Você está dizendo que a opção de cartão de débito aparece, mas não funciona?
Isso faz sentido e, sem dúvida, levanta uma bandeira vermelha. Vamos torcer pelo melhor e para que o PayPal volte logo.
Sim, o PayPal restringe os fornecedores que são parte em muitas disputas. Os fornecedores maiores tendem a ter mais disputas. E a MQ é, humm... bem grande. Imagine todos os Vendedores do mercado em todo o mundo, cada um vendendo um ou mais produtos de software "únicos", juntamente com a enorme participação de mercado da MQ no setor.
