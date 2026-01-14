Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Acho que foi bem-sucedido. 20% não é muito. E a ganância de um vendedor (em qualquer esfera) é rapidamente curada pelo baixo volume de vendas.
É possível contornar o mercado, é claro. Mas, nesse caso, o vendedor dará ao comprador um arquivo que não está protegido. Agora, deixe-o cronometrar o tempo,
depois disso, ele aparecerá no pay ryu, etc.
Acho que foi bem-sucedido. 20% não é muito.
Não vou discutir, não foi por isso que respondi. O volume de trabalho da MQ é enorme, por isso sempre tive respeito e respeito de todos. Só quero transmitir a ideia de que atividades como "acesso ao público, nossa publicidade dos serviços dos desenvolvedores, aluguel de nosso espaço, fornecimento de ambiente de pagamento, participação em arbitragem" parecem algum tipo de serviço pago geral aos olhos de um homem comum/não comerciante.
Um programador considerará que ele mesmo escreve o programa (não é mesmo?) e o vende, e a comissão pelo uso do serviço pago é uma "despesa externa" para ele. A razoabilidade do tamanho dessa comissão determinará se o programador usará o serviço ou procurará soluções alternativas, pois é ele quem decidirá se deve incluir a comissão do MQ no preço de seu produto (e se não perderá alguns pedidos por causa disso).
Eu escrevi "o proprietário/distribuidor do canal tem uma participação direta no produto" por um motivo.
As soluções alternativas na venda de software são marginais e ineficientes. Qualquer empresa de software bem-sucedida gasta uma enorme quantidade de dinheiro (embora muitas vezes diga o contrário ao público) para promover seus produtos. E toda empresa sabe muito bem que o canal de distribuição é o gerador de renda. Sem canal, não há vendas.
Para os não iniciados, o simples pensamento "tenho meu próprio site, vou ganhar dinheiro com ele" geralmente é suficiente, mas a prática mostra que o site próprio não gera vendas suficientes, e o aumento da receita do site é uma função direta dos custos de publicidade. Um grande número de "homens de negócios" tenta usar sites gratuitos (especialmente o Google), começa a considerar o fluxo gratuito de clientes desses sites como algo evidente, mas fica terrivelmente indignado quando, por algum motivo, perde esse fluxo. Depois desses casos, nem todo mundo entende o valor dos canais e continua a lutar por brindes .
Se um desenvolvedor quiser ganhar dinheiro de verdade, é melhor que ele se junte ao nosso sistema comum, elimine os problemas de infraestrutura, tenha acesso a um grande público, aumente suas vendas e pague uma comissão justa.
A alternativa é ter poucas ou nenhuma venda fora do sistema.
...
Em segundo lugar, minha opinião é que 20% de comissão é um verdadeiro roubo. :) Isso seria aceitável se os desenvolvedores estivessem com você - com intermediários - na ação. Mas eles não estão. Com essa comissão, o serviço terá uma respiração ruim. E ele será constantemente contornado por outras formas. O serviço se transformará em uma vitrine para anúncios gratuitos, com as transações ocorrendo fora dele....
Não é, de forma alguma, uma comissão muito justa.
Vou lhe dar um exemplo de minha própria experiência. Por ser um modelador 3D(tudo isso pode ser projetado em programadores), desconhecido de todos, era muito difícil encontrar um comprador para meus modelos. E um dia encontrei na rede um recurso (não vou citar o nome, pois não seria considerado publicidade) que oferecia uma oportunidade de expor seus produtos na forma de uma vitrine. Nessa "vitrine", podem estar os maiores estúdios de design, os gigantes do setor cinematográfico e apenas designers autônomos que precisam urgentemente de um modelo para seu projeto, mas não têm tempo para modelá-lo. É um público enorme, com muitas opções de modelos. É um público enorme com muitos clientes e compradores em potencial aos quais eu jamais teria acesso se não fosse por essa plataforma de compra/venda de modelos 3D. Além disso, os compradores podem deixar seus comentários e avaliações, o que contribui para um negócio bem-sucedido e lucrativo (meu e do proprietário do recurso). Por isso, não hesitei em concordar com uma comissão de 50%(20% fica com o proprietário do recurso e 30% de imposto americano).
para Mischek +1
Geralmente, são necessários alguns meses ou anos para que os vendedores novatos percebam o valor excepcional do canal promocional.
Concordo plenamente com essa afirmação. Minha própria experiência já me convenceu disso.
Se um desenvolvedor quiser realmente ganhar dinheiro, é melhor que ele se envolva em nosso sistema comum, remova os problemas de infraestrutura, tenha acesso a um grande público, aumente suas vendas e pague uma comissão justa
Em geral, verifica-se que muito dependerá do fato de o programador perceber essa necessidade e compará-la com o tamanho da comissão.
30% de imposto nos EUA.
...
Há algum lugar onde eu possa ver seus modelos?
É para estrangeiros ou para todos os americanos?
Acho que é para todos, preenchi um formulário de imposto de renda dos EUA WB8EN.
Há algum lugar onde eu possa ver seus modelos?
Você pode, aqui estão alguns de meus primeiros trabalhos. :)
Para todos, eu costumava preencher o formulário de imposto de renda americano WB8EN.
Você pode, aqui estão alguns de meus primeiros trabalhos. :)
Para todos, eu costumava preencher o formulário de imposto de renda americano WB8EN.
Você pode, aqui estão alguns de meus primeiros trabalhos. :)
Fantástico!