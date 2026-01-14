Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 139
Alguém pode ajudar?
Failing again and again, alguém pode ajudar?
As redes de cartões, como a Visa e a Mastercard, operam bancos de dados conhecidos como Terminated Merchant Files (TMFs), que contêm informações sobre contas que foram fechadas por processadores de cartões de crédito em todo o mundo devido a altos estornos ou violações das regras da marca do cartão.
Por exemplo, MATCH é a sigla do sistema Mastercard Alert to Control High-risk Merchants (Alerta da Mastercard para Controle de Comerciantes de Alto Risco). MATCH é o banco de dados da Mastercard de Arquivos de Comerciantes Encerrados (TMFs) que contém informações sobre contas que foram encerradas por processadores de cartão de crédito em todo o mundo por altos estornos ou violações das regras da marca do cartão.
Além disso, o PayPal opera da mesma forma.
Para questões financeiras, entre em contato com o Service Desk - https://www.mql5.com/en/contact
Quando você entra em contato com a Central de Serviços. Eles dizem para você ir ao fórum. Quando você chega ao fórum, os moderadores lhe dizem para ir à central de serviços ?????
Isso está incorreto! As questões financeiras sempre foram tratadas pela central de serviços e isso é informado quando você inicia o processo.
Fiz algumas pesquisas adicionais com relação à postagem nº 775.
Se a Visa, a Mastercard e o PayPal adicionaram a Metaquotes à lista de Comerciantes Encerrados, os bancos e os processadores de pagamento não são obrigados a informar à Metaquotes que a Metaquotes foi adicionada à lista. Além disso, a lista é privada e não pode ser visualizada publicamente. Nesse caso, nem o fórum, nem a Central de Serviços, nem a própria Metaquotes podem resolver o problema internamente. A Metaquotes poderia pedir a um banco ou processador que divulgasse o status da lista. O resultado final é que a Metaquotes provavelmente precisaria da ajuda de um advogado licenciado em processamento de pagamentos para sair da lista. E nem mesmo isso tem garantia de sucesso. Praticamente todos os comerciantes na lista de Comerciantes Excluídos estão na lista devido à sua incapacidade de cumprir com os termos do(s) contrato(s) de processamento de pagamentos em primeiro lugar.
Já tive problemas financeiros (3 vezes) no passado e consegui navegar pelo "bot" e deixar uma mensagem para que um "humano" respondesse mais tarde.
Concordo que foi um pouco complicado, mas não foi impossível, nem tão difícil. A resposta deles obviamente dependerá do problema e do caso específico de cada um.
Portanto, não, não estou dando falsas esperanças a ninguém, porque eu mesmo tive essa experiência.
E, a propósito, nós, moderadores, somos usuários normais como você. Não somos funcionários e também não somos pagos.
Em primeiro lugar, boa sorte ao passar pelo bot da central de atendimento. A pessoa que estiver lá fornecerá uma resposta genérica e depois dirá para você consultar o fórum, pois não há NADA que ela possa fazer. Esse moderador está dando falsas esperanças às pessoas. A realidade é que a central de atendimento NÃO PODE ajudá-lo quando seus cartões bancários são incompatíveis com o obscuro provedor de pagamento deles. A pessoa da central de atendimento lhe dirá que eles só lidam com questões financeiras relacionadas a erros ou disputas em transações financeiras, ou seja, pagamentos que realmente foram realizados, e NÃO problemas com cartões bancários incompatíveis. Eu vivenciei isso em primeira mão. Há uma clara disparidade em termos do que deveria acontecer e do que de fato acontece. Ou talvez eu tenha tido azar e interagido com a pessoa errada na central de atendimento. Não sei.
Você pode entrar em contato com eles por mensagem. Entrei em contato com eles e estou conversando sobre isso há duas semanas, mas eles não se importam. Eles repetem o mesmo mantra sobre o uso de um cartão diferente e as pessoas ficam com o dinheiro preso até 3 mil
