Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 135
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Olá amigos... Alguém sabe exatamente quando o PayPal estará de volta? Alguém conseguiu entrar em contato com o administrador para saber mais sobre isso? Muitas pessoas estão enfrentando problemas e estão preocupadas, mas acho que ainda não temos uma resposta clara.
Olá amigos... Alguém sabe exatamente quando o PayPal estará de volta? Alguém conseguiu entrar em contato com o administrador para saber mais sobre isso? Muitas pessoas estão enfrentando problemas e estão preocupadas, mas acho que ainda não temos uma resposta clara.
Segundo Fernando, o PayPal não voltará. Veja sua postagem nº 711.
Você já não viu a resposta na postagem nº 694 e meus comentários posteriores nas postagens nº 698 e nº 711?
Você já não viu a resposta na postagem nº 694 e meus comentários posteriores nas postagens nº 698 e nº 711?
Sim, acabei de ver sua resposta. Agora, o que devo fazer? Sem o PayPal, não posso operar no site. Seria ótimo se pudéssemos convencer os administradores do site a permitir retiradas por meio de criptomoeda. Você acha que há alguma maneira de fazer isso acontecer? Porque parece que o PayPal pode ficar indisponível por um longo tempo.
Eu teria que discordar. Tentei usar o Webmoney, mas a transação sempre falha.
Somos usuários normais como você. Não podemos responder pela MetaQuotes. Então, por que não entra em contato com o Service Desk e pergunta diretamente a eles?
Ok, obrigado.
Acho estranho que alguns usuários estejam reclamando aqui em um fórum, que é para usuários, por usuários, e também moderado por usuários normais, todos os quais não podem falar pela MetaQuotes.
No entanto, poucos parecem querer fazer o que é mais lógico (e útil), que é entrar em contato com a Central de Serviços e solicitar esclarecimentos sobre o problema e instruções sobre como resolvê-lo ou encontrar uma solução alternativa.
Parece que, em vez de tentar encontrar uma possível solução, a maioria está interessada apenas em encontrar um público para suas "lamentações".
Acho estranho que alguns usuários estejam reclamando aqui em um fórum, que é para usuários, por usuários, e também moderado por usuários normais, e todos eles não podem falar pelo MetaQuotes.
No entanto, poucos parecem querer fazer o que é mais lógico (e útil), que é entrar em contato com a Central de Serviços e solicitar esclarecimentos sobre o problema e instruções sobre como resolvê-lo ou encontrar uma solução alternativa.
Parece que, em vez de tentar encontrar uma possível solução, a maioria está interessada apenas em encontrar um público para suas "lamentações".
Entrei em contato com a central, apenas para ver se alguém sabe mais. Também é uma preocupação válida por se tratar de dinheiro