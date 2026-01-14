Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 135

Olá amigos... Alguém sabe exatamente quando o PayPal estará de volta? Alguém conseguiu entrar em contato com o administrador para saber mais sobre isso? Muitas pessoas estão enfrentando problemas e estão preocupadas, mas acho que ainda não temos uma resposta clara.

 
Segundo Fernando, o PayPal não voltará. Veja sua postagem nº 711.

 
Você já não viu a resposta na postagem e meus comentários posteriores nas postagens e ?

 
Sim, acabei de ver sua resposta. Agora, o que devo fazer? Sem o PayPal, não posso operar no site. Seria ótimo se pudéssemos convencer os administradores do site a permitir retiradas por meio de criptomoeda. Você acha que há alguma maneira de fazer isso acontecer? Porque parece que o PayPal pode ficar indisponível por um longo tempo.

 
Somos usuários normais como você. Não podemos responder pela MetaQuotes. Então, por que não entra em contato com a Central de Serviços e pergunta diretamente a eles?
Gamuchirai Zororo Ndawana #: Fico surpreso ao dizer isso, mas o Webmoney (WM) é realmente muito útil. Na verdade, ele pode ser mais útil do que o Paypal (PP) e, não me entenda mal, também fiquei furioso quando o PP simplesmente "desapareceu". Mas o WM oferece serviços que o PP não oferece. Como a criptografia, o PP só permite que os clientes dos EUA troquem moeda fiduciária por criptografia, o WM permite que você faça isso imediatamente e você pode retirar a criptografia de sua carteira do WM para uma carteira privada que você tenha. A WM é, na verdade, um incêndio.

Eu teria que discordar. Tentei usar o Webmoney, mas a transação sempre falha.

 
Somos usuários normais como você. Não podemos responder pela MetaQuotes. Então, por que não entra em contato com o Service Desk e pergunta diretamente a eles?

Ok, obrigado.

 
Então, o que acontece com todo o dinheiro acumulado que as pessoas não podem sacar? Parece que há muitas pessoas que não podem sacar com esses métodos. O que está acontecendo com os sistemas desatualizados da MQL5?
 

Acho estranho que alguns usuários estejam reclamando aqui em um fórum, que é para usuários, por usuários, e também moderado por usuários normais, todos os quais não podem falar pela MetaQuotes.

No entanto, poucos parecem querer fazer o que é mais lógico (e útil), que é entrar em contato com a Central de Serviços e solicitar esclarecimentos sobre o problema e instruções sobre como resolvê-lo ou encontrar uma solução alternativa.

Parece que, em vez de tentar encontrar uma possível solução, a maioria está interessada apenas em encontrar um público para suas "lamentações".

 
Entrei em contato com a central, apenas para ver se alguém sabe mais. Também é uma preocupação válida por se tratar de dinheiro

