Retirada
 
Quantos dólares americanos equivalem a 1 ponto?
 

fórum (para discussão)

Como obter pontos no fórum?

song_song, 2014.01.12 03:36

São classificações, 50 classificações valem um crédito e um crédito vale um dólar americano!

[Excluído]  
O artigo foi atualizado: foram adicionadas instruções sobre como trabalhar com o sistema de pagamento Neteller.
 
Pergunta: como você pode sacar dinheiro da conta se o valor for superior a 100.000, não é todo dia que você fica sentado e faz 500 saques, e a conta não será bloqueada?
 
abalbenin:
Não há problemas para a retirada de grandes quantias.
 

Olá.

Gostaria de depositar minha conta com o paypal. Minha conta corrente é administrada em euros. Alguém sabe qual taxa de conversão as metaquotes usam? É o preço de mercado ou a taxa de um banco especial, talvez com encargos adicionais?

Desde já, obrigado.

 
Pergunta para administradores. Financiei minha conta para comprar um EA. Mas ele não deu certo. Como posso recuperar o dinheiro de minha conta para minha conta de carteira webmoney? Não sou um desenvolvedor (porque não sou programador e não vendo sinais).
 
voyager:
sergeev:
Meu botão de seleção está inativo.
