Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 15
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
fórum (para discussão)
Como obter pontos no fórum?
song_song, 2014.01.12 03:36São classificações, 50 classificações valem um crédito e um crédito vale um dólar americano!
A pergunta é: como você pode sacar dinheiro da conta se o valor for superior a 100.000, não é todo dia que você pode sentar e sacar 500, e a conta não será bloqueada?
Olá.
Gostaria de depositar minha conta com o paypal. Minha conta corrente é administrada em euros. Alguém sabe qual taxa de conversão as metaquotes usam? É o preço de mercado ou a taxa de um banco especial, talvez com encargos adicionais?
Desde já, obrigado.
Pergunta para administradores. Financiei minha conta para comprar um EA. Mas ele não deu certo. Como posso recuperar o dinheiro de minha conta para minha conta de carteira webmoney? Não sou um desenvolvedor (porque não sou programador e não vendo sinais).