Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 152
Tenho US$ 50 em minha MQL5, estou comprando o valor de US$ 30, mas meu pagamento não é efetuado, ele diz que o pagamento falhou? Por favor, me ajude. Obrigado.
Talvez as operações financeiras estejam limitadas em sua conta? De qualquer forma, você precisará entrar em contato com o Service Desk.
Percebi que a opção de depósito/retirada do PayPal não está mais disponível na plataforma. Isso tornou um pouco difícil para os usuários gerenciarem suas finanças e transações na MQL5.
Gostaria de propor duas melhorias:
Espero que a equipe da MQL5 considere essas sugestões para proporcionar uma melhor experiência à comunidade de usuários.
Obrigado a todos por sua atenção!
Veja a postagem a seguir e, por favor, continue suas perguntas aqui em vez de criar outro tópico ...
Então, minha única opção é esperar até ganhar US$ 3.000?
Até o momento, nenhuma informação oficial foi fornecida pela MetaQuotes. Essas capturas de tela das respostas da central de serviços, compartilhadas pelos usuários, são tudo o que temos para continuar.
No entanto, ela precisaria ser uma moeda estável, caso contrário, você receberia, digamos, o equivalente a US$ 100 em MQC (moeda de metaquotes) e, no dia seguinte, ela valeria US$ 45, porque foi um período em que muitos usuários se retiraram.Ou alguém que detivesse muitas moedas poderia puxar o "tapete" para baixo da moeda [vendendo seu suprimento], comprar todos os principais produtos e sinais por um preço baixo e depois comprar de volta as moedas MQC.
Por quê?
Você já pode depositar fundos em sua carteira da MQL5 Community Wallet em dólares americanos e pagar a partir daí ao comprar produtos ou serviços.
E quando você ganha dinheiro, ele também vai para a Wallet, a partir da qual você pode comprar produtos ou serviços.
Como isso é diferente de ter uma "MQL5 Coin"? Ela já é uma "moeda", onde é simples e de valor igual ao dólar americano.