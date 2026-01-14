Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 152

Tenho US$ 50 em minha MQL5, estou comprando o valor de US$ 30, mas meu pagamento não é efetuado, ele diz que o pagamento falhou? Por favor, me ajude. Obrigado.


 
Talvez as operações financeiras estejam limitadas em sua conta? De qualquer forma, você precisará entrar em contato com o Service Desk.

 

Percebi que a opção de depósito/retirada do PayPal não está mais disponível na plataforma. Isso tornou um pouco difícil para os usuários gerenciarem suas finanças e transações na MQL5.

Gostaria de propor duas melhorias:

  1. Permitir transferências de fundos entre contas MQL5:
    • Aumenta a conveniência ao colaborar ou realizar transações de serviço entre membros da comunidade.
  2. Introduzir uma moeda MQL5 interna:
    • Na era das finanças digitais, ter uma moeda interna para transações e pagamentos na plataforma seria uma medida estratégica.
    • Essa moeda poderia ajudar a reduzir os custos de transação, acelerar os tempos de processamento e expandir a possível integração com ecossistemas financeiros descentralizados (DeFi).

Espero que a equipe da MQL5 considere essas sugestões para proporcionar uma melhor experiência à comunidade de usuários.

Obrigado a todos por sua atenção!

 
Não estou nos EUA, mas recebo a mesma mensagem de erro quando tento com meu cartão de débito. Ouvi dizer que o Paypal nunca mais voltará a funcionar.
 
Veja a postagem a seguir e, por favor, continue suas perguntas aqui em vez de criar outro tópico ...

Então, minha única opção é esperar até ganhar US$ 3.000?

 
Até o momento, nenhuma informação oficial foi fornecida pela MetaQuotes. Essas capturas de tela das respostas da central de serviços, compartilhadas pelos usuários, são tudo o que temos para continuar.

 
Eles dizem que estão trabalhando em uma solução, mas, enquanto isso, apenas as opções estão disponíveis
 
No entanto, ela precisaria ser uma moeda estável, caso contrário, você receberia, digamos, o equivalente a US$ 100 em MQC (moeda de metaquotes) e, no dia seguinte, ela valeria US$ 45, porque foi um período em que muitos usuários se retiraram.

Ou alguém que detivesse muitas moedas poderia puxar o "tapete" para baixo da moeda [vendendo seu suprimento], comprar todos os principais produtos e sinais por um preço baixo e depois comprar de volta as moedas MQC.
 
Por quê?

Você já pode depositar fundos em sua carteira da MQL5 Community Wallet em dólares americanos e pagar a partir daí ao comprar produtos ou serviços.

E quando você ganha dinheiro, ele também vai para a Wallet, a partir da qual você pode comprar produtos ou serviços.

Como isso é diferente de ter uma "MQL5 Coin"? Ela já é uma "moeda", onde é simples e de valor igual ao dólar americano.

