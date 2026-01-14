Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 143
O webmoney está funcionando agora ou você está usando outro método, obrigado
Olá, ainda recebo o erro "rejected" (rejeitado).
Eu também, mas já retirei o uso há cerca de 8 dias, não sei o que aconteceu.
eles responderam ou ainda não responderam?
Pode haver falhas temporárias no sistema ou por parte de seu banco.
Tentei sacar para o Webmoney... ganhei dinheiro... mas estou tendo o mesmo problema
O sistema de pagamento Webmoneyrejeitou a operação de saque. Entre em contato com o banco que emitiu seu cartão para obter detalhes
Sim, eu também enviei.
mesma mensagem
Olá a todos, estou com o mesmo problema: ''O sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de saque. Entre em contato com o banco que emitiu o seu cartão para obter detalhes". No entanto, entrei em contato com o Webmoney e eles alegaram que está tudo bem com a conta, o problema não é do banco. Estou tentando fazer o saque desde a semana passada, sem sucesso. Abri um ticket com a equipe da MQL5, já que o problema não é do banco.