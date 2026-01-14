Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 143

Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

O webmoney está funcionando agora ou você está usando outro método, obrigado

Olá, ainda recebo o erro "rejected" (rejeitado).

 
Elif Kaya #:

Olá, ainda recebo o erro "rejected" (rejeitado).

Eu também, mas já retirei o uso há cerca de 8 dias, não sei o que aconteceu.

eles responderam ou ainda não responderam?

 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

O webmoney está funcionando agora ou você está usando outro método, obrigado

Eu também, mas já saquei aqui usando-o antes, há cerca de 8 dias, não sei o que aconteceu.

eles estão lhe respondendo ou ainda não?

Pode haver falhas temporárias no sistema ou por parte de seu banco.
 
Luck Moden #:
Pode haver falhas temporárias no sistema ou por parte de seu banco.
O saque via webmoney funciona bem para você?
 

Tentei sacar para o Webmoney... ganhei dinheiro... mas estou tendo o mesmo problema

O sistema de pagamento Webmoneyrejeitou a operação de saque. Entre em contato com o banco que emitiu seu cartão para obter detalhes

 
Elif Kaya #:

Sim, eu também enviei.

eles são respondidos em você?
 

mesma mensagem

Olá a todos, estou com o mesmo problema: ''O sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de saque. Entre em contato com o banco que emitiu o seu cartão para obter detalhes". No entanto, entrei em contato com o Webmoney e eles alegaram que está tudo bem com a conta, o problema não é do banco. Estou tentando fazer o saque desde a semana passada, sem sucesso. Abri um tíquete com a equipe da MQL5, pois o problema não é do banco.
 
Daniel Matos De Paula #:
Olá a todos, estou com o mesmo problema: ''O sistema de pagamento Webmoney rejeitou a operação de saque. Entre em contato com o banco que emitiu o seu cartão para obter detalhes". No entanto, entrei em contato com o Webmoney e eles alegaram que está tudo bem com a conta, o problema não é do banco. Estou tentando fazer o saque desde a semana passada, sem sucesso. Abri um ticket com a equipe da MQL5, já que o problema não é do banco.
Eu também fiz o saque da última vez em 28/1
mas agora esta mensagem de rejeição
O problema foi corrigido e está funcionando.
