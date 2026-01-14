Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 159
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Publicar um link de referência quando as pessoas estão genuinamente procurando uma solução?
Onde você encontrou isso? E o que você tem contra o link de referência? Ele ajuda menos se for de referência?
Compartilhei minha experiência pessoal. E fiz isso apenas para ajudar as pessoas aqui. Aqui estão minhas últimas transações, incluindo 2 saques para o cartão 2970 (que é o cartão wise):
Para você, pessoalmente: meu link de indicação no wise é o seguinte -- wise.com/invite/dic/andriik809
Sinta-se à vontade para usá-lo ou compartilhá-lo.
Portanto, um bloqueio em nível de país pode ser o motivo.
Sim. Eles não listam a África aqui - https://wise.com/en/legal/terms-and-conditions
Mas listam os EUA! Há muitas pessoas dos EUA aqui, não é?
Andrey Khatimlianskii #:
Mas eles fazem isso nos EUA! Há muitas pessoas dos EUA aqui, sim?
O Chipre está sob crescente vigilância das autoridades norte-americanas em relação às regulamentações financeiras, o que supostamente fez com que o processador de cartões da MetaQuotes, Unlimit, parasse de processar transações lá. Então, você realmente acha que eles poderão fazer saques por meio da Wise?
O Chipre está sob crescente escrutínio das autoridades americanas em relação às regulamentações financeiras, o que supostamente fez com que o processador de cartões da MetaQuotes, Unlimit, parasse de processar transações lá. Então, você realmente acha que eles poderão fazer saques por meio da Wise?
Até onde sei, a Wise está sediada no Reino Unido. E, novamente, ela funciona para mim.
Acho que vale a pena tentar, pois é totalmente gratuito.
A Wise está sediada no Reino Unido, até onde sei. E, mais uma vez, ela funciona para mim.
Acho que vale a pena experimentar, pois é totalmente gratuito.
O Chipre está sob crescente escrutínio das autoridades americanas em relação às regulamentações financeiras, o que supostamente fez com que o processador de cartões da MetaQuotes, Unlimit, parasse de processar transações lá. Então, você realmente acha que eles poderão fazer saques por meio da Wise?
O dinheiro está perdido nesse momento, pois é óbvio que eles não vão consertar a situação. Muitos não conseguem sacar seu dinheiro por mais de três meses e eles apenas brincam com as pessoas culpando os bancos quando, na verdade, é o sistema de pagamento deles.
O dinheiro está perdido nesse momento, pois é óbvio que eles não vão consertar o problema. Muitos não conseguem receber seu dinheiro por mais de 3 meses e eles apenas brincam com as pessoas culpando os bancos quando, na verdade, é o sistema de pagamento deles.
Se a MQ pode oferecer 8 opções de depósito para "recarregar" sua conta, então ela pode oferecer mais de 3 opções de saque.
Eles facilitam muito o depósito de fundos para que os compradores possam comprar produtos, mas tornam extremamente limitado e complicado para os vendedores sacar seus fundos ganhos.
Podemos ver claramente qual é a prioridade da MQ e não somos nós.
Suponho que toda a situação tenha saído do controle deles. E sem nenhuma declaração oficial, tudo o que podemos fazer é especular.
Não há especulação. Tive um milhão de conversas com eles e tudo o que fazem é desviar o assunto e repetir a mesma coisa. Eles não estão consertando o problema, já faz mais de 3 meses. Não leva tanto tempo assim
É sempre um prazer ajudar!
Para qualquer pessoa na Índia que esteja enfrentando problemas de saque, esta é a maneira mais rápida de obter seu fundo.
Também estou tentando sacar meus fundos usando o cartão de débito Visa do banco Sbi, mas não está funcionando. Gostaria que você fizesse uma pergunta: a maneira como o banco ICICI está falando funcionará com a conta bancária pessoal de um indiano normal e há alguma outra coisa que precise ser lembrada?