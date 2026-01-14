Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 184

Novo comentário
 
Fernando Borges Rocha #:
um brasileiro está conseguindo sacar esta plataforma? O processo de saque aqui pelo MQL5 está sendo extremamente difícil (horrível) para quem é do Brasil. Existe algum suporte específico relacionado a isso?
Eu não tenho muitos cartões de crédito aqui no Brasil, porém eu li em algumas páginas atrás que conseguem com o PagBank, porém eu não lembro o que eu fiz de errado na conta do PagBank ou cartão não chegou a tempo, porém eu consegui fazer pelo Cartão Físico da Wise, cartão online não funcionou na Wise. Super tranquilo, demorou uns 5 dias para chegar em São Paulo, porém estamos com greve nos correios então não sei, surgiro você tem tentar com os cartões físicos. No Wise fica bom, por que você consegue "sacar" o crédito disponível através do PIX
 
1...177178179180181182183184
Novo comentário