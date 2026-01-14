Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 153

Por quê?

Você já pode depositar fundos em sua MQL5 Community Wallet em dólares americanos e pagar a partir daí ao comprar produtos ou serviços.

E quando você ganha dinheiro, ele também vai para a Wallet, a partir da qual você pode comprar produtos ou serviços.

Como isso é diferente de ter uma "MQL5 Coin"? Ela já é uma "moeda", onde é simples e de valor igual ao dólar americano.

Se houvesse uma criptomoeda, seria mais fácil sacar para os indivíduos nos EUA. A moeda não precisa estar diretamente vinculada ao dólar americano 1:1. Na verdade, seu valor poderia aumentar, tornando-a ainda mais atraente. A base de usuários cresceria, e a MQL5 precisaria de outro prédio novo.
 
E se o valor da moeda diminuísse?

Acho que os usuários não ficariam nem um pouco felizes com isso. Não, uma carteira de criptografia não é desejável de forma alguma.

Se você pode depositar ou sacar com criptomoedas é outra questão, mas a carteira precisa ser uma moeda fiduciária.

 
O USDC é estável

 
Os mods estão removendo as postagens sobre pagamentos agora. E a Metaquotes ainda não está respondendo. Alguém pode nos explicar quando podemos esperar algum tipo de resposta? Por que a Metaquotes continua aceitando pagamentos dos clientes? Se eles pagam, não podem devolver o dinheiro que lhes é devido? A Metaquotes tem uma conta no fórum. Onde estão os funcionários? Esse é um assunto urgente para muitas pessoas e ninguém parece se importar.
 
@Jesse Phipps #: Os moderadores estão removendo as postagens sobre pagamentos agora.

Não seja petulante. Você foi instruído anteriormente a postar neste tópico ao discutir pagamentos.

No entanto, você desconsiderou isso e postou na seção geral. Portanto, obviamente, removi sua publicação com uma mensagem lembrando-o novamente de publicá-la aqui.

Jesse Phipps #: Alguém pode explicar quando podemos esperar algum tipo de resposta? Por que a Metaquotes continua recebendo pagamentos dos clientes se eles não podem devolver o dinheiro que lhes é devido?

Somos usuários normais aqui. Até mesmo nós, os mods. Portanto, não sabemos nada além do que já foi postado aqui.

Jesse Phipps #: Onde estão os funcionários? Esse é um assunto urgente para muitas pessoas e ninguém parece se importar.

No Service Desk. Se você entrou em contato com eles, terá que ser paciente e aguardar uma resposta. Não há mais nada que alguém aqui no fórum possa fazer a respeito.

 

Do ticket de suporte de hoje:

 
Jesse Phipps #: Do ticket de suporte de hoje:
Eles têm me dito isso repetidamente há dois meses. Eles dizem que estão trabalhando em uma solução, mas já se passaram dois meses, então não sei como isso pode demorar tanto. Pode ser que o dinheiro esteja preso até o lucro de 3 mil
 
Alguém pode verificar se a transferência bancária de US$ 3.000 funciona para usuários nos EUA?
 
Bom dia.
Há alguns anos, a MQL5 disse que não trabalharia mais com o PayPal, mas, de repente, eles trabalharam.
Agora que o PayPal desapareceu novamente, por favor, com qual outra forma de pagamento ou retirada a equipe da MQL5 trabalhará.
Aqui estão algumas sugestões

1. Perfect Money
2. AirTM

Por favor, ajude-me a escolher o site que posso usar para transferir fundos do Webmoney para o PayPal, mesmo que eu esteja perdendo 30% dos encargos, como podemos resolver esse novo inconveniente da MQL5 que enfrentamos agora, já que os únicos métodos de pagamento restantes não funcionam em outros países.
 
Fernando Carreiro #:

E se seu valor diminuísse?

Acho que os usuários não ficariam nem um pouco felizes com isso. Não, uma carteira de criptografia não é desejável de forma alguma.

Se você pode fazer depósitos ou saques em criptomoedas é outra questão, mas a carteira precisa ser uma moeda fiduciária.

Acredite no que você quiser. Eu me aposentei com meu Bitcoin, portanto, nunca serei convencido de que as criptomoedas são uma má ideia.
