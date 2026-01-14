Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 153
Você já pode depositar fundos em sua MQL5 Community Wallet em dólares americanos e pagar a partir daí ao comprar produtos ou serviços.
E quando você ganha dinheiro, ele também vai para a Wallet, a partir da qual você pode comprar produtos ou serviços.
Como isso é diferente de ter uma "MQL5 Coin"? Ela já é uma "moeda", onde é simples e de valor igual ao dólar americano.
E se o valor da moeda diminuísse?
Acho que os usuários não ficariam nem um pouco felizes com isso. Não, uma carteira de criptografia não é desejável de forma alguma.
Se você pode depositar ou sacar com criptomoedas é outra questão, mas a carteira precisa ser uma moeda fiduciária.
O USDC é estável
Não seja petulante. Você foi instruído anteriormente a postar neste tópico ao discutir pagamentos.
No entanto, você desconsiderou isso e postou na seção geral. Portanto, obviamente, removi sua publicação com uma mensagem lembrando-o novamente de publicá-la aqui.
Somos usuários normais aqui. Até mesmo nós, os mods. Portanto, não sabemos nada além do que já foi postado aqui.
No Service Desk. Se você entrou em contato com eles, terá que ser paciente e aguardar uma resposta. Não há mais nada que alguém aqui no fórum possa fazer a respeito.
Do ticket de suporte de hoje:
Há alguns anos, a MQL5 disse que não trabalharia mais com o PayPal, mas, de repente, eles trabalharam.
Agora que o PayPal desapareceu novamente, por favor, com qual outra forma de pagamento ou retirada a equipe da MQL5 trabalhará.
Aqui estão algumas sugestões
1. Perfect Money
2. AirTM
Por favor, ajude-me a escolher o site que posso usar para transferir fundos do Webmoney para o PayPal, mesmo que eu esteja perdendo 30% dos encargos, como podemos resolver esse novo inconveniente da MQL5 que enfrentamos agora, já que os únicos métodos de pagamento restantes não funcionam em outros países.
