Por que não há dinheiro algum, já que depositei US$ 250 e não entendo por que devo depositar novamente para começar a negociar? Isso é um golpe???
Você deve verificar sua conta de negociação em sua corretora, não aqui.

 

Ola tudo bem em quanto tempo o dinheiro sai daqui e vai pro cartao , esta demorando muito , sabem ?


obrigado bons negocios

 
Alguém sabe me dizer quanto tempo um deposito feito por boleto bancário fica disponível
 
Olá, sou novo aqui. Depositei dinheiro em uma conta de negociação rápida. A menos que eu esteja confuso, pensei que poderia usar o dinheiro para negociar aqui. Devo sacar o dinheiro da conta quick trade e depositar aqui? Não consigo entender como as duas contas estão conectadas. Por favor, ajude-me...
 
Você não pode negociar no site da MQL5.

Você negocia com um corretor.

Se a Quick Trade for uma corretora e você tiver depositado fundos com ela, negocie com ela.

 
Tenho um depósito, mas não consigo usá-lo para negociar. Não sei como conectar essa conta à minha conta metatrade. Por favor, ajude-me a encontrar uma solução
 
Não há conexão entre sua conta na MQL5 e qualquer corretora. Você não pode negociar com seu dinheiro depositado em MQL5.

Você deve abrir uma conta em uma corretora e depositar dinheiro nela.

 
Os comentários que não estão relacionados a este tópico foram movidos para "Posts fora do tópico".
 

Olá, é possível comprar produtos disponíveis no Market usando fundos depositados em minha carteira MQL5?

Muito obrigado

