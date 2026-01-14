Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 53
Por que não há dinheiro algum, já que depositei US$ 250 e não entendo por que devo depositar novamente para começar a negociar? Isso é um golpe???
Você deve verificar sua conta de negociação em sua corretora, não aqui.
Ola tudo bem em quanto tempo o dinheiro sai daqui e vai pro cartao , esta demorando muito , sabem ?
obrigado bons negocios
Olá, sou novo aqui. Depositei dinheiro em uma conta de negociação rápida. A menos que eu esteja confuso, pensei que poderia usar o dinheiro para negociar aqui. Devo sacar o dinheiro da conta quick trade e depositar aqui? Não consigo entender como as duas contas estão conectadas. Por favor, me ajudem...
Você não pode negociar no site da MQL5.
Você negocia com um corretor.
Se a Quick Trade for uma corretora e você tiver depositado fundos com ela, negocie com ela.
Tenho um depósito, mas não consigo usá-lo para negociar. Não sei como conectar essa conta à minha conta de metatrade. Por favor, ajude-me a encontrar uma solução
Não há conexão entre sua conta na MQL5 e qualquer corretora. Você não pode negociar com seu dinheiro depositado em MQL5.
Você deve abrir uma conta em uma corretora e depositar dinheiro nela.
Olá, é possível comprar produtos disponíveis no Market usando fundos depositados em minha carteira MQL5?
Muito obrigado