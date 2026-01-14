Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 19
Estou tentando sacar meu dinheiro há algum tempo, sem sucesso. Depositei fundos com meu Master Card e agora não consigo sacar por nenhum outro meio. Preciso que alguém me diga o que está acontecendo.
Novo artigo Sistema de pagamento da MQL5.community é publicado:
Autor: MetaQuotes
É muito bom.
Mas espero que haja um sistema de saque tolerante.
Espero que a MQL esteja em permanente prosperidade.
Você pode me dizer como retirar tudo para zero (exceto os bônus)? Há alguns dos meus lá, além dos bônus..... Mas eles não estão disponíveis para saque! :(
Se o primeiro depósito foi feito em uma conta de cartão, então só podemos recomendar pela 1001ª vez: leia as regras do serviço!
Entre em contato com o servicedesk. Eles poderão ajudá-lo com esse problema.
Boa tarde!
Posso usar o sistema de pagamento MQL5 para transferir dinheiro diretamente para a conta de outro membro, mas não como pagamento de algum serviço?
Ou de outra forma. Posso recarregar a conta de outra pessoa em MQL5?
Muito obrigado!
Boa tarde!
Obrigado!