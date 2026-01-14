Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 5
Como resolver esse problema?
Encontre alguém com um telefone celular de sua confiança. Acho que é mais fácil do que mudar o sistema de pagamento para 0,1% das situações fora do padrão
E assim por diante.
Ou seja, muito provavelmente, o sistema de pagamento MQL5 ainda tem poucos usuários, portanto, o suporte ainda não sentiu o que a falta de opções alternativas para confirmar o número de telefone pode causar.
Quanto à pessoa em quem confio, eu lhe disse que usei o celular do meu irmão. Ele está fora da cidade no momento. Portanto, mais uma vez, a situação não é confiável. O celular de outra pessoa não é o meu celular e, caso o sistema de pagamento descubra que o número não é meu, ou seja, que eu tentei enganá-lo, ele bloqueará minha conta.
Mas essa não é a questão. A chamada situação "fora do padrão" já ocorreu e agora a questão é como resolvê-la honestamente, ou seja, sem tentar contornar e enganar o sistema?
E quanto aos usuários, como eu, que são contra o aumento dos métodos de confirmação de saque? Hoje em dia, o telefone celular é como lixo:
1. custa uma ninharia e pode ser comprado em qualquer esquina, e o SIM e o telefone são caros e baratos
2. manutenção - mínima, pode custar alguns dólares por ano
3. em caso de roubo do celular, perda do SIM - para restaurar o número e um novo SIM - sem problemas
4. o número do telefone no perfil pode ser facilmente alterado.
Aparentemente, o próximo problema que você terá é como sacar fundos para o webmoney, se você os inseriu via cartão.
Além disso, o número de telefone é especificado uma vez e, para a retirada regular de fundos para o WebMoney, ele não é necessário.
Em Moscou ou em qualquer outra grande cidade russa, é possível que esse seja o caso. Mas não coloque todo mundo na mesma página. Nem todo mundo mora nessas cidades.
4. O número de telefone no perfil pode ser facilmente alterado.
Se for assim, então qual é o objetivo da "proteção" com a confirmação por SMS? E se não for assim, então as situações "fora do padrão" surgirão sistematicamente, o que, de acordo com Rosh, pode ocorrer somente em 0,1% dos casos.
Senhores, os sistemas de defesa só podem se tornar mais complexos, não podem ser removidos.
É uma questão de dinheiro.
A probabilidade do estado operacional do sistema como um todo é igual ao produto das probabilidades do estado operacional dos elementos individuais do sistema.
Renat, na criptografia, há também uma abordagem diferente da que você pretende introduzir, ou seja, a força criptográfica de todo o sistema é avaliada no nível da força criptográfica da defesa mais fraca do sistema. Portanto, ao remover o elo mais fraco, é possível aumentar a força criptográfica de todo o sistema.
A engenharia social confirma que a força aparente das chamadas defesas apenas enfraquece a vigilância daqueles que confiam demais em sua força.
E os hackers também sabem que aumentar a complexidade das defesas pode reduzir sua confiabilidade geral. Portanto, eles tentam encontrar pontos fracos.
Onde há uma linha tênue, há um rasgo.
Todos os itens mencionados acima são verdades comuns. Portanto, se você quiser discutir, não será comigo, mas com essas verdades mais importantes. Eu não as inventei e não as prescrevi.
Ainda não consigo descobrir por que pagar por agnets de nuvem mql5. Só consigo usar os gratuitos.
Alguém sabe o que é o mql5 cloud agnets?