Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:
Eu já o usei muitas vezes, mas essa mensagem é nova para mim

Portanto, talvez a central de serviços tenha recebido nosso problema e esteja trabalhando nele.

 
Elif Kaya #:

Eu já enviei para eles, você está em contato com eles?
 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:
Sim, eu também enviei.

 
Alguém tentou sacar via webmoney nos últimos 3 dias e teve sucesso?

 
Sachin Gautam #:

Por fim, tive sucesso com um cartão de débito do ICICI Bank, conforme informado por Nitin, e o valor foi depositado em minha conta bancária na Índia instantaneamente

parece que há alguns cartões que funcionam e outros que não. Nitin me disse que no cartão de débito do ICICI Bank há um recurso chamado inward remittance (remessa interna), que eu ativei por padrão, e foi isso que permitiu que eu recebesse esse pagamento.

Espero que isso ajude as pessoas que estão com dinheiro parado no mql5.


É sempre um prazer ajudar!

Para qualquer pessoa na Índia que esteja enfrentando problemas de saque, esta é a maneira mais rápida de obter seus fundos.

 
Fiz o upload de 10 USD ... Do Webmoney ... E tentei retirar novamente ... mas estou sendo rejeitado ....it significa que o Mql permite a retirada apenas do dinheiro ganho? Alguém poderia me esclarecer?
 
Sandeep Dibakar Gowdar #:
Sim.

 
Sim, somente o dinheiro ganho pode ser retirado. Isso é explicado na página da Web em que você realiza a retirada. Isso faz parte do procedimento de combate à lavagem de dinheiro.

Entre em contato com a central de atendimento e explique o motivo pelo qual deseja retirar os fundos que acabou de depositar.

 

Estou começando a ficar muito preocupado com a forma como isso está sendo conduzido. Estou financeiramente à beira do colapso, um mês inteiro sem acesso ao meu dinheiro, e qualquer desenvolvedor com muito tráfego em sua loja sabe que é um trabalho em tempo integral lidar com todas as solicitações e mensagens e fornecer atendimento ao cliente da forma correta. E sem o trabalho árduo que os vendedores dedicam para manter a atenção e as vendas, todos nós perderemos a capacidade de prestar esse serviço da maneira que precisamos. será que a mql não entende isso? os vendedores e compradores são o que mantém a mql5 na liderança do EA Marketplace em todo o mundo. acredito que merecemos uma resposta e merecemos que não nos digam sempre a mesma coisa, quando isso é muito mais importante para muitos de nós, porque é nossa fonte de renda, é o que fazemos para viver.... PRECISAMOS da atenção da MQL e de uma solução.

 
Mohammadmahdi Sanei #:

لا أستطيع الانسحاب، نفس المشكلة لا تزال موجودة.

فشلت عملية سحب XXX دولار أمريكي إلى Webmoney. رفض نظام الدفع المعاملة

يقوم الطرف الثالث المسؤول عن المعاملة برفض التحويل.

o webmoney está funcionando agora ou você está usando outro método, obrigado

