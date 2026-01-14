Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 142
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu já o usei muitas vezes, mas essa mensagem é nova para mim
Portanto, talvez a central de serviços tenha recebido nosso problema e esteja trabalhando nele.
Portanto, talvez a central de serviços tenha recebido nosso problema e esteja trabalhando nele.
Eu já enviei para eles, você tem contato com eles?
Sim, eu também enviei.
Por fim, tive sucesso com um cartão de débito do ICICI Bank, conforme informado por Nitin, e o valor foi depositado em minha conta bancária na Índia instantaneamente
parece que há alguns cartões que funcionam e outros que não. Nitin me disse que no cartão de débito do ICICI Bank há um recurso chamado inward remittance (remessa interna), que eu ativei por padrão, e foi isso que permitiu que eu recebesse esse pagamento.
Espero que isso ajude as pessoas que estão com dinheiro parado no mql5.
É sempre um prazer ajudar!
Para qualquer pessoa na Índia que esteja enfrentando problemas de saque, esta é a maneira mais rápida de obter seus fundos.
Fiz o upload de 10 USD ... Do Webmoney ... E tentei retirar novamente ... mas estou sendo rejeitado ....itsignifica que o Mql permite a retirada apenas do dinheiro ganho? Alguém poderia me esclarecer?
Sim.
Sim, somente o dinheiro ganho pode ser retirado. Isso é explicado na página da Web em que você realiza a retirada. Isso faz parte do procedimento de combate à lavagem de dinheiro.
Entre em contato com a central de atendimento e explique o motivo pelo qual deseja retirar os fundos que acabou de depositar.
Estou começando a ficar muito preocupado com a forma como isso está sendo conduzido. Estou financeiramente à beira do colapso, um mês inteiro sem acesso ao meu dinheiro, e qualquer desenvolvedor com muito tráfego em sua loja sabe que é um trabalho em tempo integral lidar com todas as solicitações e mensagens e fornecer atendimento ao cliente da forma correta. E sem o trabalho árduo que os vendedores dedicam para manter a atenção e as vendas, todos nós perderemos a capacidade de prestar esse serviço da maneira que precisamos. será que a mql não entende isso? os vendedores e compradores são o que mantém a mql5 na liderança do EA Marketplace em todo o mundo. acredito que merecemos uma resposta e merecemos que não nos digam sempre a mesma coisa, quando isso é muito mais importante para muitos de nós, porque é nossa fonte de renda, é o que fazemos para viver.... PRECISAMOS da atenção da MQL e de uma solução.
لا أستطيع الانسحاب، نفس المشكلة لا تزال موجودة.
فشلت عملية سحب XXX دولار أمريكي إلى Webmoney. رفض نظام الدفع المعاملة
يقوم الطرف الثالث المسؤول عن المعاملة برفض التحويل.
o webmoney está funcionando agora ou você está usando outro método, obrigado