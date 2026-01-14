Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 151
Você pode perguntar aos usuários de seu país como eles fazem saques (porque isso realmente depende do país, desculpe).
Alguém conhece algum cartão, de preferência um cartão virtual, que me permita sacar o dinheiro que ganhei? desde que o PayPal foi removido, não consegui fazer nenhum saque bem-sucedido.
Não, tentei vários cartões. Depende do país, portanto, se o país listado estiver bloqueado, nenhum cartão funcionará
Alguém conseguiu fazer um saque com sucesso em seu cartão bancário?
Meu dinheiro está literalmente preso no mql5 e não consigo acessá-lo.
É incrível que, se eu quiser recarregar minha carteira, há 12 opções disponíveis para depósito, mas nenhuma opção funcional e acessível para saque, então acho que podemos ver onde estão suas prioridades.
No dia seguinte, o dinheiro apareceu como congelado.
No bate-papo, eles não me dão uma resposta,
apenas uma resposta automática de que eu deveria esperar. Mas já faz muito tempo.
No bate-papo, consegui abrir um tíquete que não foi respondido:
Só uma pergunta, por favor
Por que o valor máximo da transferência bancária é 4960,23$
Por que não é um número redondo, como 5000$?
Esse é seu valor máximo de saque, Muhammad, porque o saldo atual de sua conta MQL5 provavelmente é de US$ 4990,23.
30 USD é a comissão de saque bancário.
Onde está a opção de pagamento por paypal?
O PayPal não está mais disponível (permanentemente) para todos.
Se isso mudar, você será notificado.
Para obter mais detalhes, leia este tópico sobre "Pagamentos e métodos de pagamento"
https://www.mql5.com/en/forum/ 4106
OBSERVAÇÃO 1: O Fórum destina-se principalmente aos usuários para:
(i) trocar ideias
(ii) discutir estratégias de negociação, tendências de mercado, recursos do MetaTrader e dicas de codificação
(iii) compartilhar opiniões sobre outros tópicos relacionados à negociação e ao mercado.
NOTA-2: Somos todos usuários comuns como você e não temos acesso direto às operações de pagamento da MetaQuotes.