Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 151

Novo comentário
 
@Peter Olutayo Oladele #: Alguém conhece algum cartão, de preferência virtual, que me permita sacar o dinheiro que ganhei? Desde que o PayPal foi removido, não consegui fazer nenhum saque bem-sucedido.

Você pode perguntar aos usuários de seu país como eles fazem saques (porque isso realmente depende do país, desculpe).

 
Alguém conhece algum cartão, de preferência virtual, que me permita sacar o dinheiro que ganhei? desde que o PayPal foi removido, não consegui fazer nenhum saque com sucesso.
 
Peter Olutayo Oladele #:
Alguém conhece algum cartão, de preferência um cartão virtual, que me permita sacar o dinheiro que ganhei? desde que o PayPal foi removido, não consegui fazer nenhum saque bem-sucedido.

Não, tentei vários cartões. Depende do país, portanto, se o país listado estiver bloqueado, nenhum cartão funcionará

 

Alguém conseguiu fazer um saque com sucesso em seu cartão bancário?

Meu dinheiro está literalmente preso no mql5 e não consigo acessá-lo.

É incrível que, se eu quiser recarregar minha carteira, há 12 opções disponíveis para depósito, mas nenhuma opção funcional e acessível para saque, então acho que podemos ver onde estão suas prioridades.

 
Olá.
Um dia antes de removerem o PAYPAL, retirei US$ 249,90 por meio do PayPal.
Mas o dinheiro nunca chegou.

No dia seguinte, o dinheiro apareceu como congelado.

.

No bate-papo, eles não me dão uma resposta,

apenas uma resposta automática de que eu deveria esperar. Mas já faz muito tempo.

No bate-papo, consegui abrir um tíquete que não foi respondido:


 

Só uma pergunta, por favor

Por que o valor máximo da transferência bancária é 4960,23$
Por que não é um número redondo, como 5000$?


 
Muhammad Elbermawi #:

Só uma pergunta, por favor

Por que o valor máximo da transferência bancária é 4960,23$
Por que não é um número redondo, como 5000$?


Esse é seu valor máximo de saque, Muhammad, porque o saldo atual de sua conta MQL5 provavelmente é de US$ 4990,23.

30 USD é a comissão de saque bancário.

 

Onde está a opção de pagamento por paypal?

 
Akshat Karma #:

Onde está a opção de pagamento por paypal?

O PayPal não está mais disponível (permanentemente) para todos.

Se isso mudar, você será notificado.


Para obter mais detalhes, leia este tópico sobre "Pagamentos e métodos de pagamento"

https://www.mql5.com/en/forum/ 4106


OBSERVAÇÃO 1: O Fórum destina-se principalmente aos usuários para:

(i) trocar ideias

(ii) discutir estratégias de negociação, tendências de mercado, recursos do MetaTrader e dicas de codificação

(iii) compartilhar opiniões sobre outros tópicos relacionados à negociação e ao mercado.

NOTA-2: Somos todos usuários comuns como você e não temos acesso direto às operações de pagamento da MetaQuotes.

Discussion of article "Payments and payment methods" - Payments and Payment methods are published: New article Payments and Payment Methods
Discussion of article "Payments and payment methods" - Payments and Payment methods are published: New article Payments and Payment Methods
  • 2011.07.06
  • MetaQuotes
  • www.mql5.com
New article payments and payment methods is published: author: metaquotes. Question: if the payment was made by credit card, in case i wanted to prelevere what system i use. As i understand , you can't withdraw money with credit card system
 
É o Gone e eles querem que esperemos até termos US$ 3.000 em fundos para podermos sacar. Não estou feliz.

1...144145146147148149150151152153154155156157158...184
Novo comentário