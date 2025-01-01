Funções Virtuais

A palavra-chave virtual é o especificador de função que fornece um mecanismo para selecionar dinamicamente em tempo de execução uma função-membro apropriada entre as funções de classes base e derivadas. Estrutura não podem ter funções virtuais. Pode ser usado para alterar as declarações de funções-membro somente.

A função virtual, assim como uma função comum, deve ter um corpo executável. Ao ser chamada, sua semântica é a mesma que das outras funções.

Uma função virtual pode ser sobreposta (overridden) em um classe derivada. A escolha de qual definição de função deve ser chamada para uma função virtual é feita dinamicamente (em tempo de execução). Um caso típico é quando uma classe base contém uma função virtual, e as classes derivadas têm sua própria versão desta função.

O ponteiro para a classe base pode indicar tanto um objeto da classe base quanto um objeto de uma classe derivada. A escolha da função-membro a ser chamada será executada em tempo de execução e dependerá do tipo do objeto, não do tipo do ponteiro. Se não houver nenhum membro de um tipo derivado, a função virtual da classe base é usada por default.

Destrutores são sempre virtuais, independentemente se elas estão declaradas com a palavra-chave virtual ou não.

Vamos considerar o uso de funções virtuais no exemplo do MT5_Tetris.mq5. A classe base CTetrisShape com a função virtual de desenhar é definjida na inclusão do arquivo MT5_TetisShape.mqh.

//+------------------------------------------------------------------+

class CTetrisShape

{

protected:

int m_type;

int m_xpos;

int m_ypos;

int m_xsize;

int m_ysize;

int m_prev_turn;

int m_turn;

int m_right_border;

public:

void CTetrisShape();

void SetRightBorder(int border) { m_right_border=border; }

void SetYPos(int ypos) { m_ypos=ypos; }

void SetXPos(int xpos) { m_xpos=xpos; }

int GetYPos() { return(m_ypos); }

int GetXPos() { return(m_xpos); }

int GetYSize() { return(m_ysize); }

int GetXSize() { return(m_xsize); }

int GetType() { return(m_type); }

void Left() { m_xpos-=SHAPE_SIZE; }

void Right() { m_xpos+=SHAPE_SIZE; }

void Rotate() { m_prev_turn=m_turn; if(++m_turn>3) m_turn=0; }

virtual void Draw() { return; }

virtual bool CheckDown(int& pad_array[]);

virtual bool CheckLeft(int& side_row[]);

virtual bool CheckRight(int& side_row[]);

};

Mais adiante, para cada classe derivada, esta função é implementada de acordo com as características da classe descendente. Por exemplo, a primeira forma CTetrisShape1 tem sua implementação própria da função Draw():

class CTetrisShape1 : public CTetrisShape

{

public:

//--- desenhando formato

virtual void Draw()

{

int i;

string name;

//---

if(m_turn==0 || m_turn==2)

{

//--- horizontal

for(i=0; i<4; i++)

{

name=SHAPE_NAME+(string)i;

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,m_xpos+i*SHAPE_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,m_ypos);

}

}

else

{

//--- vertical

for(i=0; i<4; i++)

{

name=SHAPE_NAME+(string)i;

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,m_xpos);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,m_ypos+i*SHAPE_SIZE);

}

}

}

}

A forma Quadrado é descrita por meio da classe CTetrisShape6 e tem sua implementação própria do método Draw():

class CTetrisShape6 : public CTetrisShape

{

public:

//--- desenhando formato

virtual void Draw()

{

int i;

string name;

//---

for(i=0; i<2; i++)

{

name=SHAPE_NAME+(string)i;

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,m_xpos+i*SHAPE_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,m_ypos);

}

for(i=2; i<4; i++)

{

name=SHAPE_NAME+(string)i;

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,m_xpos+(i-2)*SHAPE_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,m_ypos+SHAPE_SIZE);

}

}

};

Dependendo da classe da qual o objeto criado pertence, é chamada a função virtual desta ou daquela classe derivada.

void CTetrisField::NewShape()

{

//--- criando uma dos 7 possíveis formas aleatoriamente

int nshape=rand()%7;

switch(nshape)

{

case 0: m_shape=new CTetrisShape1; break;

case 1: m_shape=new CTetrisShape2; break;

case 2: m_shape=new CTetrisShape3; break;

case 3: m_shape=new CTetrisShape4; break;

case 4: m_shape=new CTetrisShape5; break;

case 5: m_shape=new CTetrisShape6; break;

case 6: m_shape=new CTetrisShape7; break;

}

//--- desenhar

m_shape.Draw();

//---

}

O modificador override indica que a função declarada deve substituir o método da classe pai. O uso deste modificador permite evitar erros durante as substituições, por exemplo, durante uma alteração aleatória na assinatura do método. Ou, por exemplo, na classe base, está definido o método func, ele é usado como argumento da variável do tipo int:

class CFoo

{

void virtual func(int x) const { }

};

A seguir, o método é substituído na classe que está sendo herdada:

class CBar : public CFoo

{

void func(short x) { }

};

No entanto, no caso de haver um erro, o tipo de argumento é alterado de int para short. De fato, aqui acontece uma sobrecarga do método. Agindo em conformidade com o algoritmo de estabelecimento da função sobrecarregada, em determinadas situações, o compilador pode selecionar o método definido na classe base, em vez de escolher o método de substituição.

Para evitar esses erros, é necessário adicionar o modificador override ao método de substituição.

class CBar : public CFoo

{

void func(short x) override { }

};

Se, durante a substituição, for alterada a assinatura do método, o compilador não conseguirá encontrar, na classe pai, o método com essa mesma assinatura e emitir o erro de compilação:

'CBar::func' method is declared with 'override' specifier but does not override any base class method

Ao contrário do anterior, o modificador final proíbe a substituição do método em classes de herança. Se a implementação do método for auto-suficiente e concluída na sua totalidade, declare esse fato usando o modificador final, para ele não ser alterado em conseqüência.

class CFoo

{

void virtual func(int x) final { }

};



class CBar : public CFoo

{

void func(int) { }

};



Como no exemplo acima, ao tentar substituir o método usando o modificador final, o compilador irá emitir um erro:

'CFoo::func' method declared as 'final' cannot be overridden by 'CBar::func'

see declaration of 'CFoo::func'

