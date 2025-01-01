DocumentaçãoSeções
Propriedades de Arquivo

A função FileGetInteger() é usada para obter propriedades de arquivo. O identificador da propriedade requerida proveniente da enumeração ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER é passado para ela durante a chamada.

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

ID

Descrição

FILE_EXISTS

Verifica a existência

FILE_CREATE_DATE

Data de criação

FILE_MODIFY_DATE

Data da última modificação

FILE_ACCESS_DATE

Data do último acesso ao arquivo

FILE_SIZE

Tamanho de arquivo em bytes

FILE_POSITION

Posição de um ponteiro no arquivo

FILE_END

Obtém o sinal de término de arquivo

FILE_LINE_END

Obtém o sinal de termino de linha

FILE_IS_COMMON

O arquivo está aberto em uma pasta compartilhada por todos os terminais (veja FILE_COMMON)

FILE_IS_TEXT

O arquivo está aberto como um arquivo de texto (veja FILE_TXT)

FILE_IS_BINARY

O arquivo está aberto como um arquivo binário (veja FILE_BIN)

FILE_IS_CSV

O arquivo está aberto como CSV (veja FILE_CSV)

FILE_IS_ANSI

O arquivo está aberto como ANSI (veja FILE_ANSI)

FILE_IS_READABLE

O arquivo aberto pode ser lido (veja FILE_READ)

FILE_IS_WRITABLE

O arquivo aberto pode ser escrito (veja FILE_WRITE)

A função FileGetInteger() tem duas opções diferentes de chamada. Na primeira opção, para obter propriedades de um arquivo, seu handle é especificado, que é obtido na abertura do arquivo usando a função FileOpen(). Esta opção permite obter todas as propriedades de um arquivo.

A segunda opção da função FileGetInteger() retorna valores de propriedades de arquivo através do nome do arquivo. Usando esta opção, somente as seguintes propriedades gerais podem ser obtidas:

  • FILE_EXISTS — existência de um arquivo com o nome especificado
  • FILE_CREATE_DATE — data de criação do arquivo com o nome especificado
  • FILE_MODIFY_DATE — data de modificação do arquivo com o nome especificado
  • FILE_ACCESS_DATE - data do último acesso ao arquivo com o nome especificado
  • FILE_SIZE — tamanho do arquivo com o nome especificado

Ao tentar obter propriedades outras daquelas especificadas acima, a segunda opção de chamada de FileGetInteger() retornará um erro.