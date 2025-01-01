- Flags de Abertura de Arquivo
- Propriedades de Arquivo
- Posição In-File
- Uso de um Código de Página (Codepage)
- MessageBox
Propriedades de Arquivo
A função FileGetInteger() é usada para obter propriedades de arquivo. O identificador da propriedade requerida proveniente da enumeração ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER é passado para ela durante a chamada.
ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER
|
ID
|
Descrição
|
FILE_EXISTS
|
Verifica a existência
|
FILE_CREATE_DATE
|
Data de criação
|
FILE_MODIFY_DATE
|
Data da última modificação
|
FILE_ACCESS_DATE
|
Data do último acesso ao arquivo
|
FILE_SIZE
|
Tamanho de arquivo em bytes
|
FILE_POSITION
|
Posição de um ponteiro no arquivo
|
FILE_END
|
Obtém o sinal de término de arquivo
|
FILE_LINE_END
|
Obtém o sinal de termino de linha
|
FILE_IS_COMMON
|
O arquivo está aberto em uma pasta compartilhada por todos os terminais (veja FILE_COMMON)
|
FILE_IS_TEXT
|
O arquivo está aberto como um arquivo de texto (veja FILE_TXT)
|
FILE_IS_BINARY
|
O arquivo está aberto como um arquivo binário (veja FILE_BIN)
|
FILE_IS_CSV
|
O arquivo está aberto como CSV (veja FILE_CSV)
|
FILE_IS_ANSI
|
O arquivo está aberto como ANSI (veja FILE_ANSI)
|
FILE_IS_READABLE
|
O arquivo aberto pode ser lido (veja FILE_READ)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
O arquivo aberto pode ser escrito (veja FILE_WRITE)
A função FileGetInteger() tem duas opções diferentes de chamada. Na primeira opção, para obter propriedades de um arquivo, seu handle é especificado, que é obtido na abertura do arquivo usando a função FileOpen(). Esta opção permite obter todas as propriedades de um arquivo.
A segunda opção da função FileGetInteger() retorna valores de propriedades de arquivo através do nome do arquivo. Usando esta opção, somente as seguintes propriedades gerais podem ser obtidas:
- FILE_EXISTS — existência de um arquivo com o nome especificado
- FILE_CREATE_DATE — data de criação do arquivo com o nome especificado
- FILE_MODIFY_DATE — data de modificação do arquivo com o nome especificado
- FILE_ACCESS_DATE - data do último acesso ao arquivo com o nome especificado
- FILE_SIZE — tamanho do arquivo com o nome especificado
Ao tentar obter propriedades outras daquelas especificadas acima, a segunda opção de chamada de FileGetInteger() retornará um erro.