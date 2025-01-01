Propriedades de Arquivo

A função FileGetInteger() é usada para obter propriedades de arquivo. O identificador da propriedade requerida proveniente da enumeração ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER é passado para ela durante a chamada.

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

ID Descrição FILE_EXISTS Verifica a existência FILE_CREATE_DATE Data de criação FILE_MODIFY_DATE Data da última modificação FILE_ACCESS_DATE Data do último acesso ao arquivo FILE_SIZE Tamanho de arquivo em bytes FILE_POSITION Posição de um ponteiro no arquivo FILE_END Obtém o sinal de término de arquivo FILE_LINE_END Obtém o sinal de termino de linha FILE_IS_COMMON O arquivo está aberto em uma pasta compartilhada por todos os terminais (veja FILE_COMMON) FILE_IS_TEXT O arquivo está aberto como um arquivo de texto (veja FILE_TXT) FILE_IS_BINARY O arquivo está aberto como um arquivo binário (veja FILE_BIN) FILE_IS_CSV O arquivo está aberto como CSV (veja FILE_CSV) FILE_IS_ANSI O arquivo está aberto como ANSI (veja FILE_ANSI) FILE_IS_READABLE O arquivo aberto pode ser lido (veja FILE_READ) FILE_IS_WRITABLE O arquivo aberto pode ser escrito (veja FILE_WRITE)

A função FileGetInteger() tem duas opções diferentes de chamada. Na primeira opção, para obter propriedades de um arquivo, seu handle é especificado, que é obtido na abertura do arquivo usando a função FileOpen(). Esta opção permite obter todas as propriedades de um arquivo.

A segunda opção da função FileGetInteger() retorna valores de propriedades de arquivo através do nome do arquivo. Usando esta opção, somente as seguintes propriedades gerais podem ser obtidas:

FILE_EXISTS — existência de um arquivo com o nome especificado

FILE_CREATE_DATE — data de criação do arquivo com o nome especificado

FILE_MODIFY_DATE — data de modificação do arquivo com o nome especificado

FILE_ACCESS_DATE - data do último acesso ao arquivo com o nome especificado

FILE_SIZE — tamanho do arquivo com o nome especificado

Ao tentar obter propriedades outras daquelas especificadas acima, a segunda opção de chamada de FileGetInteger() retornará um erro.