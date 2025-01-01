DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosNíveis de Onda de Elliott 

Níveis de Onda de Elliott

Ondas de Elliott são representadas por dois objetos gráficos do tipo OBJ_ELLIOTWAVE5 e OBJ_ELLIOTWAVE3. Para definir o tamanho da onda (método de rotulação de onda), a propriedade OBJPROP_DEGREE é usada, para a qual os valores da enumeração ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE podem ser atribuídos.

ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE

ID

Descrição

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Grande Super-ciclo

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Super-ciclo

ELLIOTT_CYCLE

Ciclo

ELLIOTT_PRIMARY

Primário

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Intermediário

ELLIOTT_MINOR

Menor

ELLIOTT_MINUTE

Minuto

ELLIOTT_MINUETTE

Minuette

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Subminuette

Exemplo:

   for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)
     {
      string currobj=ObjectName(0,i);
      if((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE3) || 
         ((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE5)))
        {
         //--- define o nível de marcação para INTERMEDIÁRIO
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DEGREE,ELLIOTT_INTERMEDIATE);
         //--- exibe linhas entre topos de ondas
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DRAWLINES,true);
         //--- define cor de linha
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_COLOR,clrBlue);
         //--- define largura de linha
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_WIDTH,5);
         //--- define descrição
         ObjectSetString(0,currobj,OBJPROP_TEXT,"test script");
        }
     }