Ondas de Elliott são representadas por dois objetos gráficos do tipo OBJ_ELLIOTWAVE5 e OBJ_ELLIOTWAVE3. Para definir o tamanho da onda (método de rotulação de onda), a propriedade OBJPROP_DEGREE é usada, para a qual os valores da enumeração ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE podem ser atribuídos.
ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE
|
ID
|
Descrição
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Grande Super-ciclo
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Super-ciclo
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Ciclo
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
Primário
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Intermediário
|
ELLIOTT_MINOR
|
Menor
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Minuto
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Minuette
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Subminuette
Exemplo:
|
for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)