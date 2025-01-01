- Tipos de Objeto
A combinação de flags de visibilidade de objeto determina as janelas de tempo de gráfico, onde o objeto é visível. Para definir/obter o valor da propriedade OBJPROP_TIMEFRAMES, você pode usar as funções ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger().
|
ID
|
Valor
|
Descrição
|
OBJ_NO_PERIODS
|
0
|
O objeto não desenhado em nenhuma janela de tempo
|
OBJ_PERIOD_M1
|
0x00000001
|
O objeto é desenhado em gráficos de 1 minuto
|
OBJ_PERIOD_M2
|
0x00000002
|
O objeto é desenhado em gráficos de 2 minutos
|
OBJ_PERIOD_M3
|
0x00000004
|
O objeto é desenhado em gráficos de 3 minutos
|
OBJ_PERIOD_M4
|
0x00000008
|
O objeto é desenhado em gráficos de 4 minutos
|
OBJ_PERIOD_M5
|
0x00000010
|
O objeto é desenhado em gráficos de 5 minutos
|
OBJ_PERIOD_M6
|
0x00000020
|
O objeto é desenhado em gráficos de 6 minutos
|
OBJ_PERIOD_M10
|
0x00000040
|
O objeto é desenhado em gráficos de 10 minutos
|
OBJ_PERIOD_M12
|
0x00000080
|
O objeto é desenhado em gráficos de 12 minutos
|
OBJ_PERIOD_M15
|
0x00000100
|
O objeto é desenhado em gráficos de 15 minutos
|
OBJ_PERIOD_M20
|
0x00000200
|
O objeto é desenhado em gráficos de 20 minutos
|
OBJ_PERIOD_M30
|
0x00000400
|
O objeto é desenhado em gráficos de 30 minutos
|
OBJ_PERIOD_H1
|
0x00000800
|
O objeto é desenhado em gráficos de 1 hora
|
OBJ_PERIOD_H2
|
0x00001000
|
O objeto é desenhado em gráficos de 2 horas
|
OBJ_PERIOD_H3
|
0x00002000
|
O objeto é desenhado em gráficos de 3 horas
|
OBJ_PERIOD_H4
|
0x00004000
|
O objeto é desenhado em gráficos de 4 horas
|
OBJ_PERIOD_H6
|
0x00008000
|
O objeto é desenhado em gráficos de 6 horas
|
OBJ_PERIOD_H8
|
0x00010000
|
O objeto é desenhado em gráficos de 8 horas
|
OBJ_PERIOD_H12
|
0x00020000
|
O objeto é desenhado em gráficos de 12 horas
|
OBJ_PERIOD_D1
|
0x00040000
|
O objeto é desenhado em gráficos diários
|
OBJ_PERIOD_W1
|
0x00080000
|
O objeto é desenhado em gráficos semanais
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
0x00100000
|
O objeto é desenhado em gráficos mensais
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
0x001fffff
|
O objeto é desenhado em todas das janelas de tempo
Os flags de visibilidade podem ser combinados usando o símbolo "|", por exemplo, a combinação de flags OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4 significa que o objeto será visível nas janelas de tempo de 10-minutos e 4-horas.
